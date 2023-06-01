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Международный день защиты детей - РИА Новости, 01.06.2023
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01:10 01.06.2023
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Международный день защиты детей
Международный день защиты детей - РИА Новости, 01.06.2023
Международный день защиты детей
Международный день защиты детей (International Children's Day) ежегодно отмечается во всем мире 1 июня. День был учрежден в Париже (Франция) решением конгресса... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T01:10
2023-06-01T01:10
справки
международный день защиты детей
день защиты детей
россия
оон
общество
дети
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Международный день защиты детей (International Children's Day) ежегодно отмечается во всем мире 1 июня. День был учрежден в Париже (Франция) решением конгресса Международной демократической федерации женщин в ноябре 1949 года. Впервые он отмечался в 1950 году.Эту инициативу поддержала Организация Объединенных Наций (ООН) и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности. В 1959 году ООН приняла Декларацию прав ребенка, в которую вошли статьи, призывающие родителей, государственные органы, местные власти и правительства, неправительственные организации признать изложенные в них права и свободы детей и стремиться к их соблюдению. Декларация носила лишь рекомендательный характер и не имела обязательной силы.20 ноября 1989 года ООН приняла Конвенцию о правах ребенка. Документ вступил силу 2 сентября 1990 года, был ратифицирован СССР 13 июня 1990 года. Вопросы улучшения положения детей, семей с детьми являются приоритетными в государственной социальной политике России. Согласно статье Конституции РФ, в стране обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства. Указом президента РФ от 9 октября 2007 года утверждена Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, направленная на увеличение продолжительности жизни населения, сокращение уровня смертности, рост рождаемости, регулирование внутренней и внешней миграции, сохранение и укрепление здоровья населения и улучшение на этой основе демографической ситуации в стране. В 2019 году началась реализация национального проекта "Демография", рассчитанного до 2024 года. Нацпроект состоит из пяти федеральных проектов, затрагивающих поддержку семей с детьми, содействие занятости женщин, имеющих детей, в том числе обеспечение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей до трех лет. Права детей в России защищает Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24 июля 1998 года. Закон устанавливает основные гарантии прав и законных интересов ребенка, предусмотренных Конституцией РФ, в целях создания правовых, социально-экономических условий для реализации прав и законных интересов ребенка. По указу президента в России в 2009 году в целях обеспечения эффективной защиты прав и интересов ребенка был учрежден институт уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ. В России предусмотрены различные меры поддержки семей с детьми. В 2007 году был введен материнский капитал – это мера государственной поддержки российских семей, в которых родился или был усыновлен второй ребенок (а также третий, четвертый и любой следующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось).В марте 2020 года программа материнского капитала была расширена и продлена до конца 2026 года. Теперь деньги выплачиваются семьям, в которых родился или был усыновлен первый ребенок. В 2023 году размер материнского капитала на первого ребенка составляет 586,9 тысячи рублей. Для семей, у которых родился второй ребенок, материнский капитал составляет 775,6 тысячи рублей. Среди других мер поддержки – пособие на детей от трех до семи лет для семей со среднедушевым доходом, не превышающим прожиточный минимум; пособие на детей от восьми до 17 лет для неполных семей со среднедушевым доходом, не превышающим прожиточный минимум; выплаты на первого и второго ребенка до трех лет для семей, в которых среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов; выплаты беременным женщинам, находящимся в трудной материальной ситуации; программа поддержки родителей при появлении третьего или последующих детей, которая позволяет получить от государства 450 тысяч рублей на ипотеку и др. В мае 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о Стратегии комплексной безопасности детей до 2030 года. Стратегия относит изменение представлений о традиционных семейных ценностях к основным угрозам безопасности детей в России. В документе также указывается опасность радикальных и экстремистских проявлений, отмечена опасность преступлений и правонарушений, направленных против детей или совершаемых детьми или с их участием. В тексте особо отмечено дестабилизирующее влияние на подростков потребление наркотиков, психотропных веществ и алкоголя. По данным Росстата, численность детей в возрасте до 15 лет в России составляет 27,3 миллиона человек или 18,8% от общей численности населения (данные на январь 2022 года). Самая низкая доля детей в Республике Мордовия, Тульской, Тамбовской, Воронежской, Ивановской, Ленинградской, Орловской, Пензенской, Рязанской, Смоленской областях и Москве. По итогам 2022 года, рождаемость снизилась на 6,9% и составила 1,3 миллиона человек (против 1,4 миллиона в 2021 году). По мнению экспертов, демографический спад, который наблюдается в России в последние годы, связан с демографической ямой конца 1990-х годов. Большая часть рожениц – представительницы малочисленных поколений 1990-х годов, к тому же средний возраст рождения первенцев увеличивается, что сокращает возможность рождения последующих детей. За последние десять лет в России более чем в два раза снизилась детская смертность. По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, это обусловлено прежде всего снижением младенческой смертности. По итогам 2022 года показатель младенческой смертности в России составил 4,5 на тысячу родившихся живыми (по итогам 2021 года этот показатель составил 4,4, в 2020 году – 4,5, в 2019 году – 4,8). По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, за последние пять лет численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сократилось на 26%. Как отметила Голикова, особое внимание в России уделяется сопровождению семей, принявших ребенка. Созданы более трех тысяч службы сопровождения во всех регионах нашей страны. Большую роль взяли на себя и негосударственные организации, которые оказывают юридическую, психологическую и педагогическую поддержку семьям и детям. В 2022 году в России было выявлено 45 332 ребенка, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что на 3% ниже, чем в 2021 году. В 2022 году ожидали усыновления 37 678 детей. Численность таких детей также сокращается. В День защиты детей по всей стране традиционно проходят праздничные мероприятия.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, международный день защиты детей, день защиты детей, россия, оон, общество, дети
Справки, Международный день защиты детей, День защиты детей, Россия, ООН, Общество, Дети

Международный день защиты детей

© iStock.com / PeopleImagesДевочка держит за руку маму
Девочка держит за руку маму - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© iStock.com / PeopleImages
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Международный день защиты детей (International Children's Day) ежегодно отмечается во всем мире 1 июня. День был учрежден в Париже (Франция) решением конгресса Международной демократической федерации женщин в ноябре 1949 года. Впервые он отмечался в 1950 году.
Эту инициативу поддержала Организация Объединенных Наций (ООН) и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности.
В 1959 году ООН приняла Декларацию прав ребенка, в которую вошли статьи, призывающие родителей, государственные органы, местные власти и правительства, неправительственные организации признать изложенные в них права и свободы детей и стремиться к их соблюдению.
Декларация носила лишь рекомендательный характер и не имела обязательной силы.
20 ноября 1989 года ООН приняла Конвенцию о правах ребенка. Документ вступил силу 2 сентября 1990 года, был ратифицирован СССР 13 июня 1990 года.
Вопросы улучшения положения детей, семей с детьми являются приоритетными в государственной социальной политике России. Согласно статье Конституции РФ, в стране обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства.
Указом президента РФ от 9 октября 2007 года утверждена Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, направленная на увеличение продолжительности жизни населения, сокращение уровня смертности, рост рождаемости, регулирование внутренней и внешней миграции, сохранение и укрепление здоровья населения и улучшение на этой основе демографической ситуации в стране.
В 2019 году началась реализация национального проекта "Демография", рассчитанного до 2024 года. Нацпроект состоит из пяти федеральных проектов, затрагивающих поддержку семей с детьми, содействие занятости женщин, имеющих детей, в том числе обеспечение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей до трех лет.
Права детей в России защищает Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24 июля 1998 года. Закон устанавливает основные гарантии прав и законных интересов ребенка, предусмотренных Конституцией РФ, в целях создания правовых, социально-экономических условий для реализации прав и законных интересов ребенка.
По указу президента в России в 2009 году в целях обеспечения эффективной защиты прав и интересов ребенка был учрежден институт уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ.
В России предусмотрены различные меры поддержки семей с детьми. В 2007 году был введен материнский капитал – это мера государственной поддержки российских семей, в которых родился или был усыновлен второй ребенок (а также третий, четвертый и любой следующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось).
В марте 2020 года программа материнского капитала была расширена и продлена до конца 2026 года. Теперь деньги выплачиваются семьям, в которых родился или был усыновлен первый ребенок. В 2023 году размер материнского капитала на первого ребенка составляет 586,9 тысячи рублей. Для семей, у которых родился второй ребенок, материнский капитал составляет 775,6 тысячи рублей.
Среди других мер поддержки – пособие на детей от трех до семи лет для семей со среднедушевым доходом, не превышающим прожиточный минимум; пособие на детей от восьми до 17 лет для неполных семей со среднедушевым доходом, не превышающим прожиточный минимум; выплаты на первого и второго ребенка до трех лет для семей, в которых среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов; выплаты беременным женщинам, находящимся в трудной материальной ситуации; программа поддержки родителей при появлении третьего или последующих детей, которая позволяет получить от государства 450 тысяч рублей на ипотеку и др.
В мае 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о Стратегии комплексной безопасности детей до 2030 года. Стратегия относит изменение представлений о традиционных семейных ценностях к основным угрозам безопасности детей в России. В документе также указывается опасность радикальных и экстремистских проявлений, отмечена опасность преступлений и правонарушений, направленных против детей или совершаемых детьми или с их участием. В тексте особо отмечено дестабилизирующее влияние на подростков потребление наркотиков, психотропных веществ и алкоголя.
По данным Росстата, численность детей в возрасте до 15 лет в России составляет 27,3 миллиона человек или 18,8% от общей численности населения (данные на январь 2022 года). Самая низкая доля детей в Республике Мордовия, Тульской, Тамбовской, Воронежской, Ивановской, Ленинградской, Орловской, Пензенской, Рязанской, Смоленской областях и Москве.
По итогам 2022 года, рождаемость снизилась на 6,9% и составила 1,3 миллиона человек (против 1,4 миллиона в 2021 году).
По мнению экспертов, демографический спад, который наблюдается в России в последние годы, связан с демографической ямой конца 1990-х годов. Большая часть рожениц – представительницы малочисленных поколений 1990-х годов, к тому же средний возраст рождения первенцев увеличивается, что сокращает возможность рождения последующих детей.
За последние десять лет в России более чем в два раза снизилась детская смертность. По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, это обусловлено прежде всего снижением младенческой смертности. По итогам 2022 года показатель младенческой смертности в России составил 4,5 на тысячу родившихся живыми (по итогам 2021 года этот показатель составил 4,4, в 2020 году – 4,5, в 2019 году – 4,8).
По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, за последние пять лет численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сократилось на 26%.
Как отметила Голикова, особое внимание в России уделяется сопровождению семей, принявших ребенка. Созданы более трех тысяч службы сопровождения во всех регионах нашей страны. Большую роль взяли на себя и негосударственные организации, которые оказывают юридическую, психологическую и педагогическую поддержку семьям и детям.
В 2022 году в России было выявлено 45 332 ребенка, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что на 3% ниже, чем в 2021 году. В 2022 году ожидали усыновления 37 678 детей. Численность таких детей также сокращается.
В День защиты детей по всей стране традиционно проходят праздничные мероприятия.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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