https://ria.ru/20220413/siroty-1783263372.html

В России на треть сократилось число детей-сирот

В России на треть сократилось число детей-сирот - РИА Новости, 13.04.2022

В России на треть сократилось число детей-сирот

Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в России удалось сократить на 34% за последние пять лет, заявила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T10:47

2022-04-13T10:47

2022-04-13T11:01

татьяна голикова

россия

общество

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в России удалось сократить на 34% за последние пять лет, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Она направила приветствие участникам, гостям и организатором форума лучших региональных практик "Жить и воспитываться в семье"."За последние 5 лет, благодаря слаженной работе всех структур, занятых в семейном устройстве, численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в государственном банке данных и подлежащих устройству в семью, сократилось на 34%", - отметила вице-премьер.При этом она отметила, что нужно решать новые задачи по устройству жизни в семьях детей старшего возраста и детей, имеющих серьезные заболевания и инвалидность. Для этого, уточнила Голикова, необходимо разрабатывать новые подходы к поддержке и профессиональной подготовке замещающих семей.Она также обратила внимание, что особое внимание в России уделяется сопровождению семей, принявших ребенка. По ее словам, уже сейчас созданы 3623 службы сопровождения во всех регионах нашей страны. Большую роль взяли на себя и негосударственные организации, которые оказывают юридическую, психологическую и педагогическую поддержку нашим семьям и детям, их в стране уже 113.Голикова также добавила, что в регионах страны занимаются перестройкой системы ведомственной подчиненности организаций для детей сирот, совершенствуются законодательства.

https://ria.ru/20211125/detdom-1760676138.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

татьяна голикова, россия, общество