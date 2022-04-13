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В России на треть сократилось число детей-сирот - РИА Новости, 13.04.2022
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В России на треть сократилось число детей-сирот
В России на треть сократилось число детей-сирот - РИА Новости, 13.04.2022
В России на треть сократилось число детей-сирот
Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в России удалось сократить на 34% за последние пять лет, заявила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T10:47
2022-04-13T11:01
татьяна голикова
россия
общество
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в России удалось сократить на 34% за последние пять лет, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Она направила приветствие участникам, гостям и организатором форума лучших региональных практик "Жить и воспитываться в семье"."За последние 5 лет, благодаря слаженной работе всех структур, занятых в семейном устройстве, численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в государственном банке данных и подлежащих устройству в семью, сократилось на 34%", - отметила вице-премьер.При этом она отметила, что нужно решать новые задачи по устройству жизни в семьях детей старшего возраста и детей, имеющих серьезные заболевания и инвалидность. Для этого, уточнила Голикова, необходимо разрабатывать новые подходы к поддержке и профессиональной подготовке замещающих семей.Она также обратила внимание, что особое внимание в России уделяется сопровождению семей, принявших ребенка. По ее словам, уже сейчас созданы 3623 службы сопровождения во всех регионах нашей страны. Большую роль взяли на себя и негосударственные организации, которые оказывают юридическую, психологическую и педагогическую поддержку нашим семьям и детям, их в стране уже 113.Голикова также добавила, что в регионах страны занимаются перестройкой системы ведомственной подчиненности организаций для детей сирот, совершенствуются законодательства.
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татьяна голикова, россия, общество
10:47 13.04.2022 (обновлено: 11:01 13.04.2022)
 
В России на треть сократилось число детей-сирот

В России удалось сократить число детей-сирот на 34 процента за последние пять лет

© Fotolia / ondroooРебенок у окна
Ребенок у окна - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© Fotolia / ondrooo
Ребенок у окна. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в России удалось сократить на 34% за последние пять лет, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Она направила приветствие участникам, гостям и организатором форума лучших региональных практик "Жить и воспитываться в семье".
"За последние 5 лет, благодаря слаженной работе всех структур, занятых в семейном устройстве, численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в государственном банке данных и подлежащих устройству в семью, сократилось на 34%", - отметила вице-премьер.
При этом она отметила, что нужно решать новые задачи по устройству жизни в семьях детей старшего возраста и детей, имеющих серьезные заболевания и инвалидность. Для этого, уточнила Голикова, необходимо разрабатывать новые подходы к поддержке и профессиональной подготовке замещающих семей.
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Она также обратила внимание, что особое внимание в России уделяется сопровождению семей, принявших ребенка. По ее словам, уже сейчас созданы 3623 службы сопровождения во всех регионах нашей страны. Большую роль взяли на себя и негосударственные организации, которые оказывают юридическую, психологическую и педагогическую поддержку нашим семьям и детям, их в стране уже 113.
Голикова также добавила, что в регионах страны занимаются перестройкой системы ведомственной подчиненности организаций для детей сирот, совершенствуются законодательства.
 
Татьяна ГоликоваРоссияОбщество
 
 
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