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Межгосударственные отношения России и Казахстана

Межгосударственные отношения России и Казахстана - РИА Новости, 25.05.2023

Межгосударственные отношения России и Казахстана

Дипломатические отношения между Российской Федерацией и Республикой Казахстан установлены 22 октября 1992 года. Двусторонние связи и сотрудничество регулируются РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T01:00

2023-05-25T01:00

2023-05-25T01:00

справки

казахстан

россия

касым-жомарт токаев

владимир путин

михаил мишустин

одкб

снг

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Дипломатические отношения между Российской Федерацией и Республикой Казахстан установлены 22 октября 1992 года. Двусторонние связи и сотрудничество регулируются обширной договорно-правовой базой (подписано более 400 договоров и соглашений). Базовые российско-казахстанские документы – Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи (1992), Декларация о вечной дружбе и союзничестве, ориентированном в XXI столетие (1998), Договор между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о добрососедстве и союзничестве в XXI веке (2013).Между двумя странами поддерживаются интенсивные политические контакты на высшем и высоком уровнях. Регулярно проводятся телефонные разговоры лидеров двух стран и по линии глав правительств.В 2022 году состоялось более 10 очных встреч президентов России и Казахстана, 20 раз лидеры беседовали по телефону. 10 февраля 2022 года в Москве прошли переговоры Владимира Путина с Касым-Жомартом Токаевым.Главы государств обсудили перспективы дальнейшего развития двусторонних союзнических отношений, вопросы интеграционного сотрудничества на евразийском пространстве и актуальные международные проблемы.В этот же день Касым-Жомарт Токаев встретился с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. "На полях" визита президента Казахстана был подписан ряд документов, закладывающих основу для развития связей в стратегических областях сотрудничества – образования, цифровизации, освоения космоса и мирного использования атомной энергии.16 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие во встрече лидеров государств – членов ОДКБ, которая прошла в Москве. По окончании саммита ОДКБ состоялась беседа Владимира Путина с Касым-Жомартом Токаевым.17 июня Владимир Путин провел встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым "на полях" Петербургского международного экономического форума.29 июня Путин и Токаев приняли участие в шестом Каспийском саммите в Ашхабаде (Туркмения).Очередная встреча президентов состоялась 19 августа в Сочи.7 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в неформальной встрече руководителей государств – участников СНГ в Санкт-Петербурге.13-14 октября президент России совершил визит в Казахстан, где принял участие в шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).27-28 ноября Касым-Жомарт Токаев посетил Москву с официальным визитом. Главы РФ и Казахстана подписали Декларацию по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Казахстан. 26 декабря Касым-Жомарт Токаев принял участие в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге. 9 мая 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев присутствовал на параде Победы на Красной площади в Москве. Состоялась также двусторонняя встреча лидеров России и Казахстана. В 2023 году Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев неоднократно беседовали по телефону, в последний раз – 17 мая. Осуществляется также сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), ШОС и ОДКБ.5 января 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к ОДКБ "в преодолении террористической угрозы" после того, как в стране вспыхнули беспорядки на фоне протестов против двукратного роста цен на сжиженный газ.Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. В операции приняли участие военные из России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана. Им доверили охрану стратегически важных объектов. 13 января было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ. 19 января минобороны Казахстана заявило, что в республике иностранных военных уже нет.Поддерживается активный диалог на уровне глав правительств, министерств и ведомств двух стран.11 января 2022 года состоялся телефонный разговор председателя правительства России Михаила Мишустина с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым. Михаил Мишустин поздравил казахстанского коллегу с назначением, пожелал успехов на новом ответственном посту. 24-25 февраля Мишустин принял участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета в Нур-Султане (ныне Астана), а также провел встречи с президентом и премьер-министром Казахстана.30 мая в Москве состоялись переговоры глав правительств России и Казахстана Михаила Мишустина и Алихана Смаилова.4 июля 2022 года главы правительств России и Казахстана приняли участие в работе международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге. Состоялась также двусторонняя встреча Михаила Мишустина и Алихана Смаилова.Премьер-министры также встречались 25 августа в Чолпон-Ате (Киргизия) "на полях" заседания Евразийского межправительственного совета и 6 октября в Москве "на полях" второго Каспийского экономического форума.28 октября Михаил Мишустин совершил рабочий визит в Астану, где прошло заседание Совета глав правительств СНГ.Михаил Мишустин также принял участие во встрече президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с главами делегаций государств – участников заседания Совета глав правительств СНГ.2 февраля 2023 года в Алма-Ате состоялись переговоры Михаила Мишустина с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым "на полях" Евразийского межправительственного совета. Между странами поддерживаются активные контакты между внешнеполитическими ведомствами.22 апреля 2022 года в Москве состоялись переговоры главы МИД России Сергея Лаврова с заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди. Обстоятельно было рассмотрено взаимодействие двух стран в региональных и глобальных делах, усилия внешнеполитических ведомств России и Казахстана по реализации договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях.12 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил с рабочим визитом Астану, где принял участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ.11 апреля 2023 года заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу посетил Россию с официальным визитом. Приезд в Москву стал первой зарубежной поездкой Нуртлеу после назначения на пост. По итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым был подписан План мероприятий по сотрудничеству между Министерством иностранных дел Российской Федерации и Министерством иностранных дел Республики Казахстан на 2023-2024 годы. Осуществляется межпарламентское взаимодействие. 28-29 марта 2022 года в Алма-Ате состоялось торжественное заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ, посвященное 30-летию Ассамблеи. В нем приняли участие первый заместитель председателя Госдумы РФ Иван Мельников и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. В апреле в Астрахани состоялось 17-е заседание Комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации и Сенатом парламента Казахстана.28 октября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с председателем Сената Казахстан Мауленом Ашимбаевым. Беседа состоялась в Самарканде (Узбекистан) "на полях" сессии Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ.6 июня 2022 года председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин встретился с председателем Мажилиса парламента Казахстана Ерланом Кошановым. Встреча прошла в рамках рабочего визита Вячеслава Володина в Ереван (Армения), где он принял участие в заседании Парламентской Ассамблеи ОДКБ.12 апреля 2023 года делегация казахстанских сенаторов во главе со спикером палаты Мауленом Ашимбаевым прибыла с официальным визитом в Москву. В рамках визита состоялись встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, по итогам которой была подписана дорожная карта по развитию межпарламентского сотрудничества между Советом Федерации и сенатом парламента Казахстана, и председателем Госдумы Вячеславом Володиным. С 2010 года Россия, Казахстан и Белоруссия объединились в Таможенный союз. С 1 января 2012 года действует Единое экономическое пространство, что придало дополнительный импульс более широким интеграционным процессам на постсоветском пространстве. 29 мая 2014 года в Астане (в 2019-2022 годах – Нур-Султан) подписан Договор о Евразийском экономическом союзе, который вступил в силу 1 января 2015 года.Прочную основу двустороннего взаимодействия образуют глубоко структурированные торгово-экономические связи.В 2021 году по сравнению с 2020 годом взаимный товарооборот увеличился на 34,4% до рекордных 25,6 миллиардов долларов.Российские поставки в Казахстан увеличились на 31,7% (до 18,5 миллиардов долларов), поставки из Казахстана в Россию увеличились на 41,9% (до 7,1 миллиардов долларов).По данным казахстанской статистики, в 2022 году товарооборот между странами составил 26,1 миллиардов долларов. Экспорт из Казахстана в Россию в 2022 году вырос на 25% и составил 8,8 миллиардов долларов. Импорт снизился на 1,5% и составил 17,3 миллиардов долларов. В числе экспортируемых Россией в Казахстан товаров машины, оборудование и транспортные средства, металлы и изделия из них, продукция химической промышленности, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, минеральные продукты и др. Импорт России из Казахстана состоит в основном из минеральных продуктов, металлов и изделий из них, продукции химической промышленности, продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья и др.С 1997 года функционирует российско-казахстанская Межправительственная комиссия по сотрудничеству (МПК). 23-е заседание Межправкомиссии состоялось 2 марта 2022 года в Москве.Ключевая область экономического взаимодействия – топливно-энергетический комплекс. Через Россию идет основной транзит казахстанской нефти на внешние рынки, а по территории Казахстана российская нефть поставляется в Китай.Российскими и казахстанскими предприятиями совместно осваиваются месторождения мирового уровня: Тенгиз и Карачаганак. В казахстанской части Каспия реализуются морские проекты: "Женис", "Аль-Фараби". Общая стоимость этих проектов – 6,5 миллиарда долларов. Кроме того, Россия и Казахстан приступили к освоению крупных месторождений: Каламкас-море, Хазар. Стратегическим партнером с российской стороны выступает компания "Лукойл". Общая стоимость проекта составит около пяти миллиардов долларов.В Казахстане успешно работает более 7,5 тысячи российских и почти 3,5 тысячи совместных предприятий. Накопленные российские инвестиции в Казахстане составляют 17 миллиардов долларов, а казахстанские в России – 4,6 миллиарда. Российский бизнес участвует более чем в 30 крупных проектах в Казахстане.Российские предприятия присутствуют в различных отраслях экономики Казахстана: производство минеральных удобрений в Жамбылской области ("ЕвроХим"), золотодобыча в Восточно-Казахстанской области ("Полиметалл"), оказание телекоммуникационных услуг ("Билайн"), сборка автомобилей "Лада" в Усть-Каменогорске ("АвтоВАЗ"), добыча руд цветных металлов ("Русская медная компания") и угля ("РУСАЛ"), производство стального проката в Костанайской области ("Евраз"), строительство фармацевтического комплекса в Караганде ("Фармстандарт"), выпуск сельхозтехники в Кокшетау ("Ростсельмаш"), сборочное предприятие по выпуску тракторов "Кировец" в Костанае (АО "Петербургский тракторный завод") и др.В целях дальнейшего развития торговли, промышленности, АПК, выставочно-ярмарочной деятельности, транспорта, ТЭК, экологии, цифровой экономики и международных связей в феврале 2022 года в рамках Евразийского межправительственного совета был подписан план мероприятий по реализации Комплексной программы экономического сотрудничества между правительством Российской Федерации и правительством Республики Казахстан на 2021-2025 годы.Осуществляется сотрудничество в космической области. Россия арендует расположенный в Казахстане комплекс "Байконур". В августе 2018 года в рамках форума "Армия-2018" Россия и Казахстан подписали соглашение о создании стартового комплекса "Байтерек" на космодроме Байконур под новую ракету среднего класса "Союз-5". Казахстан отвечает за создание наземной инфраструктуры путем модернизации КРК "Зенит-М". Россия разрабатывает ракеты-носители "Союз-5" и "Союз-6", которые планирует запускать оттуда. Ожидается, что первый испытательный пуск ракеты "Союз-5" состоится в 2024 году.Россия и Казахстан сотрудничают в военной и военно-технической областях. Осуществляются поставки в Казахстан вооружения российского производства, оказывается содействие в ремонте и модернизации казахстанской военной техники. Россия арендует на территории Казахстана военно-испытательные полигоны.Холдинг "Вертолеты России" в начале 2019 года подписал контракт с компанией "Казахстан инжиниринг" и Авиаремонтным заводом №405, в соответствии с которым должна быть организована сборка вертолетов Ми-8АМТ и Ми-171 в Казахстане, а также создана система поддержки жизненного цикла вертолетов, налажено обучение местных специалистов. В декабре 2020 года на территории Авиаремонтного завода №405 в Алма-Ате презентовали первый вертолет казахстанской сборки МИ-8АМТ.Совершенствуется Единая региональная система ПВО России и Казахстана, за последние годы увеличилось количество совместных мероприятии боевой подготовки. Военнослужащие Казахстана обучаются в вузах Минобороны России.Особое значение придается дальнейшему укреплению прямых связей между предприятиями российских и казахстанских регионов. Традиционным стало проведение тематических ежегодных форумов межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав государств. Семнадцатый форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России прошел 28-30 сентября 2021 года в онлайн формате. В 2022 году очередной форум прошел 28 ноября Оренбурге. В 2023 году XIX Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России пройдет в Костанае и будет посвящен сотрудничеству в агропромышленном комплексе.Осуществляется сотрудничество в гуманитарной сфере. В самый острый период пандемии Россия пришла на помощь братской республике, направив внушительный десант медицинского персонала и гуманитарные грузы. На мощностях Карагандинского фармацевтического комплекса надежно налажено производство российской вакцины "Спутник V". В январе 2022 года в Казахстан начались поставки вакцины "Спутник Лайт" для ревакцинации населения.Приоритетным является взаимодействие в сфере образования и науки. В настоящее время в российских вузах обучается более 65 тысяч граждан Казахстана (около 30 тысяч – за счет бюджетных ассигнований и примерно 35 тысяч – на договорной основе). Стороны взаимно заинтересованы в создании на территории Казахстана филиалов ведущих российских вузов. В Казахстане уже функционируют Казахстанский филиал МГУ им. М.В. Ломоносова, филиал МАИ "Восход" в городе Байконур, Усть-Каменогорский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, Костанайский филиал Челябинского государственного университета, Алматинский филиал Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов. В 2022 году в Алма-Ате был открыт филиал российского МИФИ.В 2021 году в Казахстане прошли Дни культуры России, в сентябре 2022 года в Астрахани, Казани и Москве прошли Дни культуры Казахстана в России.2 марта 2023 года в Астане состоялось торжественное открытие масштабного фестиваля российского искусства и культуры "Русские сезоны". В рамках фестиваля в Казахстане пройдут гастроли ведущих российских театров, выставки, симфонические концерты, кинопоказы, творческие лаборатории, мастер-классы ведущих российских учреждений культуры. Осенью в Казахстане пройдут "Дни России" с участием регионов РФ. В программу войдут форум с участием выдающихся деятелей культуры России и Казахстана, посвященный общему культурно-историческому и духовному наследию стран, конференция кинематографистов, тематические мастер-классы по музейному делу, реставрация культурных ценностей, концерты и выставки.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, казахстан, россия, касым-жомарт токаев, владимир путин, михаил мишустин, одкб, снг, совет федерации рф