https://ria.ru/20221128/deklaratsiya-1834772650.html

Путин и Токаев подписали итоговую декларацию после переговоров в Москве

Путин и Токаев подписали итоговую декларацию после переговоров в Москве - РИА Новости, 28.11.2022

Путин и Токаев подписали итоговую декларацию после переговоров в Москве

Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по итогам прошедших переговоров в Москве подписали декларацию между двумя странами по... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T14:56

2022-11-28T14:56

2022-11-28T15:22

россия

казахстан

москва

владимир путин

касым-жомарт токаев

в мире

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по итогам прошедших переговоров в Москве подписали декларацию между двумя странами по случаю 30-летия установления дипломатических отношений, передает корреспондент РИА Новости.Токаев прибыл в Россию в воскресенье вечером. Это его первый официальный зарубежный визит после того, как он вновь вступил в должность президента после выборов, на которых одержал победу с 81,31% голосов. Он принес присягу 26 ноября. После вступления в должность президента Казахстана весной 2019 года первый зарубежный визит Токаев также совершил в Россию.Путин во время встречи с президентом Казахстана заявил, что первый официальный зарубежный визит Токаева в РФ после переизбрания говорит об особом характере отношений между Россией и Казахстаном, Москва это высоко ценит.

https://ria.ru/20221128/granitsa-1834772906.html

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Церемония подписания декларации по случаю 30-летия дипотношений РФ и Казахстана Церемония подписания декларации по случаю 30-летия дипотношений РФ и Казахстана 2022-11-28T14:56 true PT0M41S

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Екатерина Зайцева

россия, казахстан, москва, владимир путин, касым-жомарт токаев, в мире