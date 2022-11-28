https://ria.ru/20221128/deklaratsiya-1834772650.html
Путин и Токаев подписали итоговую декларацию после переговоров в Москве
Путин и Токаев подписали итоговую декларацию после переговоров в Москве - РИА Новости, 28.11.2022
Путин и Токаев подписали итоговую декларацию после переговоров в Москве
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по итогам прошедших переговоров в Москве подписали декларацию между двумя странами по... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T14:56
2022-11-28T14:56
2022-11-28T15:22
россия
казахстан
москва
владимир путин
касым-жомарт токаев
в мире
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по итогам прошедших переговоров в Москве подписали декларацию между двумя странами по случаю 30-летия установления дипломатических отношений, передает корреспондент РИА Новости.Токаев прибыл в Россию в воскресенье вечером. Это его первый официальный зарубежный визит после того, как он вновь вступил в должность президента после выборов, на которых одержал победу с 81,31% голосов. Он принес присягу 26 ноября. После вступления в должность президента Казахстана весной 2019 года первый зарубежный визит Токаев также совершил в Россию.Путин во время встречи с президентом Казахстана заявил, что первый официальный зарубежный визит Токаева в РФ после переизбрания говорит об особом характере отношений между Россией и Казахстаном, Москва это высоко ценит.
https://ria.ru/20221128/granitsa-1834772906.html
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Церемония подписания декларации по случаю 30-летия дипотношений РФ и Казахстана
Церемония подписания декларации по случаю 30-летия дипотношений РФ и Казахстана
2022-11-28T14:56
true
PT0M41S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, казахстан, москва, владимир путин, касым-жомарт токаев, в мире
Россия, Казахстан, Москва, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, В мире
14:56 28.11.2022 (обновлено: 15:22 28.11.2022)
Путин и Токаев подписали итоговую декларацию после переговоров в Москве
Путин и Токаев подписали декларацию по случаю 30-летия дипотношений России и Казахстана