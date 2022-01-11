https://ria.ru/20220111/sputnik-1767290808.html

Казахстан получил партию вакцины "Спутник Лайт"

Казахстан получил партию вакцины "Спутник Лайт" - РИА Новости, 11.01.2022

Казахстан получил партию вакцины "Спутник Лайт"

Казахстан получил партию российской вакцины "Спутник Лайт" для ревакцинации населения, сообщает "Карагандинский фармацевтический комплекс" (КФК). РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T11:18

2022-01-11T11:18

2022-01-11T11:19

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КАРАГАНДА, 11 янв - РИА Новости. Казахстан получил партию российской вакцины "Спутник Лайт" для ревакцинации населения, сообщает "Карагандинский фармацевтический комплекс" (КФК)."В ближайшее время казахстанцы смогут ревакцинироваться российской вакциной "Спутник Лайт", - говорится в сообщении в Telegram-канале КФК.В нем добавляется, что, "учитывая добрососедские отношения, многолетнее продуктивное сотрудничество на фармацевтическом рынке между Казахстаном и Россией, а также трагические события последних дней, оказавшие серьезное влияние на социально-экономическую ситуацию в нашей стране, акционерами ТОО "Карагандинский фармацевтический комплекс" (КФК) принято решение оказать помощь" в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Препарат уже доставлен в Казахстан. До 20 января вакцина "Спутник Лайт" будет передана на склад СК "Фармации" в Нур-Султан."Спутник Лайт" демонстрирует высокую безопасность и эффективность в ходе вакцинации населения в целом ряде стран. Сейчас эта вакцина применяется не только самостоятельно, но и изучается в комбинированном применении с препаратами других производителей.

https://ria.ru/20220108/vaktsina-1766971431.html

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