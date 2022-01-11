https://ria.ru/20220111/sputnik-1767290808.html
Казахстан получил партию вакцины "Спутник Лайт"
Казахстан получил партию вакцины "Спутник Лайт" - РИА Новости, 11.01.2022
Казахстан получил партию вакцины "Спутник Лайт"
Казахстан получил партию российской вакцины "Спутник Лайт" для ревакцинации населения, сообщает "Карагандинский фармацевтический комплекс" (КФК). РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T11:18
2022-01-11T11:18
2022-01-11T11:19
распространение коронавируса
в мире
казахстан
здоровье - общество
коронавирусы
нур-султан
россия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745528960_0:89:3008:1781_1920x0_80_0_0_a275e4c3c434d81714838e144d914044.jpg
КАРАГАНДА, 11 янв - РИА Новости. Казахстан получил партию российской вакцины "Спутник Лайт" для ревакцинации населения, сообщает "Карагандинский фармацевтический комплекс" (КФК)."В ближайшее время казахстанцы смогут ревакцинироваться российской вакциной "Спутник Лайт", - говорится в сообщении в Telegram-канале КФК.В нем добавляется, что, "учитывая добрососедские отношения, многолетнее продуктивное сотрудничество на фармацевтическом рынке между Казахстаном и Россией, а также трагические события последних дней, оказавшие серьезное влияние на социально-экономическую ситуацию в нашей стране, акционерами ТОО "Карагандинский фармацевтический комплекс" (КФК) принято решение оказать помощь" в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Препарат уже доставлен в Казахстан. До 20 января вакцина "Спутник Лайт" будет передана на склад СК "Фармации" в Нур-Султан."Спутник Лайт" демонстрирует высокую безопасность и эффективность в ходе вакцинации населения в целом ряде стран. Сейчас эта вакцина применяется не только самостоятельно, но и изучается в комбинированном применении с препаратами других производителей.
https://ria.ru/20220108/vaktsina-1766971431.html
казахстан
нур-султан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745528960_42:0:2574:1899_1920x0_80_0_0_496125578600f4a00f6672724db7985a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, здоровье - общество, коронавирусы, нур-султан, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник лайт"
11:18 11.01.2022 (обновлено: 11:19 11.01.2022)
Казахстан получил партию вакцины "Спутник Лайт"
Казахстан получил партию российской вакцины "Спутник Лайт" для ревакцинации населения