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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220111/sputnik-1767290808.html
Казахстан получил партию вакцины "Спутник Лайт"
Казахстан получил партию вакцины "Спутник Лайт" - РИА Новости, 11.01.2022
Казахстан получил партию вакцины "Спутник Лайт"
Казахстан получил партию российской вакцины "Спутник Лайт" для ревакцинации населения, сообщает "Карагандинский фармацевтический комплекс" (КФК). РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T11:18
2022-01-11T11:19
распространение коронавируса
в мире
казахстан
здоровье - общество
коронавирусы
нур-султан
россия
коронавирус covid-19
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КАРАГАНДА, 11 янв - РИА Новости. Казахстан получил партию российской вакцины "Спутник Лайт" для ревакцинации населения, сообщает "Карагандинский фармацевтический комплекс" (КФК)."В ближайшее время казахстанцы смогут ревакцинироваться российской вакциной "Спутник Лайт", - говорится в сообщении в Telegram-канале КФК.В нем добавляется, что, "учитывая добрососедские отношения, многолетнее продуктивное сотрудничество на фармацевтическом рынке между Казахстаном и Россией, а также трагические события последних дней, оказавшие серьезное влияние на социально-экономическую ситуацию в нашей стране, акционерами ТОО "Карагандинский фармацевтический комплекс" (КФК) принято решение оказать помощь" в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Препарат уже доставлен в Казахстан. До 20 января вакцина "Спутник Лайт" будет передана на склад СК "Фармации" в Нур-Султан."Спутник Лайт" демонстрирует высокую безопасность и эффективность в ходе вакцинации населения в целом ряде стран. Сейчас эта вакцина применяется не только самостоятельно, но и изучается в комбинированном применении с препаратами других производителей.
https://ria.ru/20220108/vaktsina-1766971431.html
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в мире, казахстан, здоровье - общество, коронавирусы, нур-султан, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник лайт"
11:18 11.01.2022 (обновлено: 11:19 11.01.2022)
 
Казахстан получил партию вакцины "Спутник Лайт"

Казахстан получил партию российской вакцины "Спутник Лайт" для ревакцинации населения

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкАмпула с однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт"
Ампула с однокомпонентной вакциной Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Ампула с однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт"
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КАРАГАНДА, 11 янв - РИА Новости. Казахстан получил партию российской вакцины "Спутник Лайт" для ревакцинации населения, сообщает "Карагандинский фармацевтический комплекс" (КФК).
"В ближайшее время казахстанцы смогут ревакцинироваться российской вакциной "Спутник Лайт", - говорится в сообщении в Telegram-канале КФК.
В нем добавляется, что, "учитывая добрососедские отношения, многолетнее продуктивное сотрудничество на фармацевтическом рынке между Казахстаном и Россией, а также трагические события последних дней, оказавшие серьезное влияние на социально-экономическую ситуацию в нашей стране, акционерами ТОО "Карагандинский фармацевтический комплекс" (КФК) принято решение оказать помощь" в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Препарат уже доставлен в Казахстан. До 20 января вакцина "Спутник Лайт" будет передана на склад СК "Фармации" в Нур-Султан.
"Спутник Лайт" демонстрирует высокую безопасность и эффективность в ходе вакцинации населения в целом ряде стран. Сейчас эта вакцина применяется не только самостоятельно, но и изучается в комбинированном применении с препаратами других производителей.
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Распространение коронавирусаВ миреКазахстанЗдоровье - ОбществоКоронавирусыНур-СултанРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцина "Спутник Лайт"
 
 
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