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Генсек ОДКБ назвал миссию в Казахстане успешной

Генсек ОДКБ назвал миссию в Казахстане успешной - РИА Новости, 20.01.2022

Генсек ОДКБ назвал миссию в Казахстане успешной

ОДКБ продолжит укрепление военной составляющей, борьбу с терроризмом и наркотрафиком, а также нелегальной миграцией, заявил генсек ОДКБ Станислав Зась. РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T11:45

2022-01-20T11:45

2022-01-20T12:55

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. ОДКБ продолжит укрепление военной составляющей, борьбу с терроризмом и наркотрафиком, а также нелегальной миграцией, заявил генсек ОДКБ Станислав Зась."Мы по-прежнему продолжим нашу деятельность по укреплению военной составляющей, продолжим нашу практическую деятельность по борьбе с терроризмом - это каналы вербовки террористических организаций, каналы финансирования. Продолжим нашу практическую деятельность по борьбе с нелегальной миграцией, с наркотрафиком", - сказал он после заседания комитета в Госдуме РФ.При этом он отметил, что коренной перестройки деятельности ОДКБ по итогам событий в Казахстане не требуется, потому что система работает, но определенные выводы будут сделаны.Зась напомнил, что вывод миротворцев из Казахстана накануне был завершен."Вчера был завершён вывод наших миротворцев из Казахстана... Все сто процентов вышли живыми и здоровыми, потерь у нас нет, вся техника выведена, запасы вывезены, и операция завершена успешно", - подчеркнул генсек ОДКБ.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Позднее, 7 января, Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января. В среду минобороны Казахстана заявило, что в республике иностранных военных уже нет.

https://ria.ru/20220119/kazakhstan-1768553854.html

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Завершение миротворческой миссии ОДКБ в Алма-Ате Завершение миротворческой миссии ОДКБ в Алма-Ате 2022-01-20T11:45 true PT1M04S

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