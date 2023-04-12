https://ria.ru/20230412/kazakhstan-1864859145.html
Матвиенко назвала Казахстан подлинным интеграционным партнером для России
Матвиенко назвала Казахстан подлинным интеграционным партнером для России - РИА Новости, 12.04.2023
Матвиенко назвала Казахстан подлинным интеграционным партнером для России
Россия и Казахстан - подлинные равноправные союзники и интеграционные партнеры, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T17:23
2023-04-12T17:23
2023-04-12T22:00
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Россия и Казахстан - подлинные равноправные союзники и интеграционные партнеры, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.Матвиенко подчеркнула, что отношения двух парламентов являются "примером заинтересованного, уважительного и взаимовыгодного сотрудничества", а также выразила мнение, что визит Ашимбаева придаст импульс "парламентскому взаимодействию".Спикер Совфеда обратила внимание на продуктивное взаимодействие стран в рамках Межпарламентской ассамблеи СНГ, на важность продолжения работы в сфере модельного законодательства. Матвиенко затронула и вопросы парламентского содействия процессу расширения двусторонних экономических связей, в том числе между регионами России и Казахстана, а также повышения роли национальных валют во взаимных расчетах между двумя странами и призвала форсировать курс на дедолларизацию российско-казахстанских экономических отношений.Сенатор также пригласила представителей Казахстана принять участие в работе Х Невского экологического конгресса, который пройдет в Санкт-Петербурге 25-26 мая этого года.В ходе переговоров были затронуты вопросы расширения в Казахстане сети филиалов ведущих российских вузов, а также обмена информацией и предоставления гражданам документов, необходимых для начисления пенсии.В рамках встречи Матвиенко и Ашимбаев подписали план практических мероприятий - дорожную карту по развитию межпарламентского сотрудничества между Советом Федерации и сенатом парламента Казахстана.Матвиенко считает возможным отойти от практики заключения рамочных соглашений о сотрудничестве на площадках различных форумов в пользу принятия дорожных карт, "содержащих абсолютно конкретные мероприятия и сроки их реализации".В ходе заседания комиссии по сотрудничеству верхних палат парламента РФ и Казахстана Матвиенко отметила, что отношения двух стран проходят проверку на прочность, продолжаются попытки внерегиональных игроков разрушить сложившиеся связи. "Мы видим, что сотрудничество России и Казахстана проходит проверку на прочность, повторяются попытки внерегиональных игроков разрушить привычные экономические связи, цивилизационную среду, в которой наши страны развивались на протяжении веков", - сказала политик.Она подчеркнула, что шантажом и санкциями, вмешательством во внутренние дела государств они будут стараться ограничивать возможности для совместного движения вперед. "Но Россия всегда придерживалась и придерживается иного подхода", - отметила спикер Совфеда, напомнив, что в РФ принята новая концепция внешней политики.Главная цель России в ближнем зарубежье – превращение региона в зону мира, добрососедства и процветания, следует из опубликованной на официальном интернет-портале правовой информации новой концепции внешней политики РФ.
https://ria.ru/20230412/putin-1864850714.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казахстан, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, в мире
Казахстан, Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, В мире
Матвиенко назвала Казахстан подлинным интеграционным партнером для России
Спикер Совфеда Матвиенко назвала Казахстан подлинным интеграционным партнером для России
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Россия и Казахстан - подлинные равноправные союзники и интеграционные партнеры, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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"Россия и Казахстан - подлинные равноправные союзники и интеграционные партнеры. Нас очень много связывает", - сказала она в ходе двусторонней встречи с председателем сената парламента Казахстана Мауленом Ашимбаевым.
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Матвиенко подчеркнула, что отношения двух парламентов являются "примером заинтересованного, уважительного и взаимовыгодного сотрудничества", а также выразила мнение, что визит Ашимбаева придаст импульс "парламентскому взаимодействию".
Спикер Совфеда обратила внимание на продуктивное взаимодействие стран в рамках Межпарламентской ассамблеи СНГ
, на важность продолжения работы в сфере модельного законодательства. Матвиенко затронула и вопросы парламентского содействия процессу расширения двусторонних экономических связей, в том числе между регионами России и Казахстана, а также повышения роли национальных валют во взаимных расчетах между двумя странами и призвала форсировать курс на дедолларизацию российско-казахстанских экономических отношений.
Сенатор также пригласила представителей Казахстана принять участие в работе Х Невского экологического конгресса, который пройдет в Санкт-Петербурге
25-26 мая этого года.
В ходе переговоров были затронуты вопросы расширения в Казахстане сети филиалов ведущих российских вузов, а также обмена информацией и предоставления гражданам документов, необходимых для начисления пенсии.
В рамках встречи Матвиенко и Ашимбаев подписали план практических мероприятий - дорожную карту по развитию межпарламентского сотрудничества между Советом Федерации и сенатом парламента Казахстана.
Межгосударственные отношения России и Казахстана
Матвиенко считает возможным отойти от практики заключения рамочных соглашений о сотрудничестве на площадках различных форумов в пользу принятия дорожных карт, "содержащих абсолютно конкретные мероприятия и сроки их реализации".
В ходе заседания комиссии по сотрудничеству верхних палат парламента РФ и Казахстана Матвиенко отметила, что отношения двух стран проходят проверку на прочность, продолжаются попытки внерегиональных игроков разрушить сложившиеся связи. "Мы видим, что сотрудничество России и Казахстана проходит проверку на прочность, повторяются попытки внерегиональных игроков разрушить привычные экономические связи, цивилизационную среду, в которой наши страны развивались на протяжении веков", - сказала политик.
Она подчеркнула, что шантажом и санкциями, вмешательством во внутренние дела государств они будут стараться ограничивать возможности для совместного движения вперед. "Но Россия всегда придерживалась и придерживается иного подхода", - отметила спикер Совфеда, напомнив, что в РФ принята новая концепция внешней политики.
Главная цель России в ближнем зарубежье – превращение региона в зону мира, добрососедства и процветания, следует из опубликованной на официальном интернет-портале правовой информации новой концепции внешней политики РФ.
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