12:52 10.08.2022 (обновлено: 12:55 10.08.2022)
"Роскосмос" подтвердил перенос сроков испытания "Союза-5"
Юрий Борисов и глава минцифры Казахстана Мусин подтвердили перенос испытания "Союза-5"
Запуск ракеты. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 10 авг – РИА Новости. Глава минцифры Казахстана Багдат Мусин и гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов в ходе переговоров на Байконуре отметили необходимость сдвига сроков начала первого испытательного пуска на 2024 год по проекту "Байтерек", сообщила пресс-служба казахстанского ведомства.
По ее данным, встреча Мусина и Борисова состоялась во вторник.
"Во время переговоров стороны обсудили основные вопросы по реализации проекта "Байтерек" и отметили объективную необходимость сдвига сроков начала первого испытательного пуска на 2024 год", - говорится в сообщении.
Поясняется, что стороны произвели корреляцию графиков работ создания ракеты-носителя "Союз-5" и наземного комплекса. Собеседники также рассмотрели "вопросы развития нормативно-правовой базы с целью активизации двухстороннего сотрудничества в космической сфере".
Мусин обсудил с Борисовым вопрос развития туризма на космическом комплексе "Байконур", предложив упростить процедуру пропуска посредством онлайн-системы для туристов. "Применение системы онлайн-пропуска в цифровом формате будет способствовать развитию туризма на космическом комплексе "Байконур", - цитирует пресс-служба слова главы минцифры.
В конце июня казахстанский министр сообщал, что сроки строительства комплекса "Байтерек" на Байконуре для пусков ракет "Союз-5" сдвинулись в связи с подготовкой технической документации, работы начнутся в конце 2022 года и должны были завершиться к августу 2023 года, поскольку планировалось успеть провести испытания и запустить первый "Союз-5" до конца года.