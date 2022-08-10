https://ria.ru/20220810/ispytaniya-1808551319.html

"Роскосмос" подтвердил перенос сроков испытания "Союза-5"

"Роскосмос" подтвердил перенос сроков испытания "Союза-5" - РИА Новости, 10.08.2022

"Роскосмос" подтвердил перенос сроков испытания "Союза-5"

Глава минцифры Казахстана Багдат Мусин и гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов в ходе переговоров на Байконуре отметили необходимость сдвига сроков начала... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T12:52

2022-08-10T12:52

2022-08-10T12:55

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НУР-СУЛТАН, 10 авг – РИА Новости. Глава минцифры Казахстана Багдат Мусин и гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов в ходе переговоров на Байконуре отметили необходимость сдвига сроков начала первого испытательного пуска на 2024 год по проекту "Байтерек", сообщила пресс-служба казахстанского ведомства.По ее данным, встреча Мусина и Борисова состоялась во вторник."Во время переговоров стороны обсудили основные вопросы по реализации проекта "Байтерек" и отметили объективную необходимость сдвига сроков начала первого испытательного пуска на 2024 год", - говорится в сообщении.Поясняется, что стороны произвели корреляцию графиков работ создания ракеты-носителя "Союз-5" и наземного комплекса. Собеседники также рассмотрели "вопросы развития нормативно-правовой базы с целью активизации двухстороннего сотрудничества в космической сфере".Мусин обсудил с Борисовым вопрос развития туризма на космическом комплексе "Байконур", предложив упростить процедуру пропуска посредством онлайн-системы для туристов. "Применение системы онлайн-пропуска в цифровом формате будет способствовать развитию туризма на космическом комплексе "Байконур", - цитирует пресс-служба слова главы минцифры.В конце июня казахстанский министр сообщал, что сроки строительства комплекса "Байтерек" на Байконуре для пусков ракет "Союз-5" сдвинулись в связи с подготовкой технической документации, работы начнутся в конце 2022 года и должны были завершиться к августу 2023 года, поскольку планировалось успеть провести испытания и запустить первый "Союз-5" до конца года.

https://ria.ru/20220809/sputnik-1808239841.html

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космос - риа наука, байконур (город), союз