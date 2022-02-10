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Путин и Токаев провели переговоры в Москве
Путин и Токаев провели переговоры в Москве - РИА Новости, 10.02.2022
Путин и Токаев провели переговоры в Москве
Переговоры президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева завершились, встреча продлилась более 3,5 часов. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T17:59
2022-02-10T18:44
казахстан
в мире
россия
владимир путин
касым-жомарт токаев
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Переговоры президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева завершились, встреча продлилась более 3,5 часов.Главы государств обсудили перспективы дальнейшего развития двусторонних союзнических отношений, вопросы интеграционного сотрудничества на евразийском пространстве и актуальные международные проблемы.В частности, во время протокольной части беседы президенты обсудили протесты, которые прошли в Казахстане в январе. Путин заявил, что страна стала жертвой международных банд. "Благодаря твердой позиции президента Токаева и решительной поддержке России, всех союзников по Организации договора о коллективной безопасности удалось в самый короткий срок взять ситуацию под контроль, восстановить закон, порядок, вернуть на казахстанскую землю мир и спокойствие", — подчеркнул он.По его словам, Токаев делает все, чтобы обстановка в стране окончательно нормализовалась, и жизнь в стране вернулась в стабильное русло, а ее население поддерживает курс руководства на решение масштабных задач.Говоря об обстановке на континенте, президент Казахстана подчеркнул, что страна поддерживает точку зрения России о неделимости безопасности в Евразийском регионе, этот принцип был зафиксирован в декларации, подписанной по итогам астанинского форума ОБСЕ в 2010 году.В свою очередь, Путин рассказал, что переговоры гарантиям безопасности с европейскими и американскими партнерами проходят и в открытом, и в закрытом режимах, а также добавил, что Россия готовит ответ и для НАТО, и для США.Российский лидер выразил уверенность, что взаимодействие двух стран будет и далее расширяться, поскольку для этого есть объективные условия. Он напомнил, что в этом году государства будут отмечать 30-летие установления дипломатических отношений, которые построены на принципах надежной взаимоподдержки, уважения и учетов интересов друг друга."Россия и Казахстан — ключевые экономические партнеры. Даже в условиях не отступающей пандемии коронавируса двусторонний товарооборот растет, причем растет устойчивыми темпами и по итогам прошлого года достиг 25,6 миллиарда долларов", — заявил Путин.Во время переговоров также шла речь об укреплении военно-технического сотрудничества между странами. Президент подчеркнул, что Россия продолжит оказывать Казахстану помощь в подготовке военных специалистов в вузах Минобороны России и других силовых ведомств.Путин также пригласил президента Токаева принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в качестве одного из главных гостей и поблагодарил его за поддержку заявки Москвы на проведение Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2030.
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казахстан, в мире, россия, владимир путин, касым-жомарт токаев
17:59 10.02.2022 (обновлено: 18:44 10.02.2022)
 
Путин и Токаев провели переговоры в Москве

Переговоры президентов Путина и Токаева, продлившиеся более 3,5 часов, завершились

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Переговоры президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева завершились, встреча продлилась более 3,5 часов.
Главы государств обсудили перспективы дальнейшего развития двусторонних союзнических отношений, вопросы интеграционного сотрудничества на евразийском пространстве и актуальные международные проблемы.
В частности, во время протокольной части беседы президенты обсудили протесты, которые прошли в Казахстане в январе. Путин заявил, что страна стала жертвой международных банд.
"Благодаря твердой позиции президента Токаева и решительной поддержке России, всех союзников по Организации договора о коллективной безопасности удалось в самый короткий срок взять ситуацию под контроль, восстановить закон, порядок, вернуть на казахстанскую землю мир и спокойствие", — подчеркнул он.
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По его словам, Токаев делает все, чтобы обстановка в стране окончательно нормализовалась, и жизнь в стране вернулась в стабильное русло, а ее население поддерживает курс руководства на решение масштабных задач.
Говоря об обстановке на континенте, президент Казахстана подчеркнул, что страна поддерживает точку зрения России о неделимости безопасности в Евразийском регионе, этот принцип был зафиксирован в декларации, подписанной по итогам астанинского форума ОБСЕ в 2010 году.

"Хочу подчеркнуть, что в целом наши позиции и подходы остаются неизменными. Российская Федерация играет исключительно важную роль в обеспечении стабильности <...> в нашем регионе", — добавил Токаев.

В свою очередь, Путин рассказал, что переговоры гарантиям безопасности с европейскими и американскими партнерами проходят и в открытом, и в закрытом режимах, а также добавил, что Россия готовит ответ и для НАТО, и для США.
Российский лидер выразил уверенность, что взаимодействие двух стран будет и далее расширяться, поскольку для этого есть объективные условия. Он напомнил, что в этом году государства будут отмечать 30-летие установления дипломатических отношений, которые построены на принципах надежной взаимоподдержки, уважения и учетов интересов друг друга.
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"Россия и Казахстан — ключевые экономические партнеры. Даже в условиях не отступающей пандемии коронавируса двусторонний товарооборот растет, причем растет устойчивыми темпами и по итогам прошлого года достиг 25,6 миллиарда долларов", — заявил Путин.
Во время переговоров также шла речь об укреплении военно-технического сотрудничества между странами. Президент подчеркнул, что Россия продолжит оказывать Казахстану помощь в подготовке военных специалистов в вузах Минобороны России и других силовых ведомств.
Путин также пригласил президента Токаева принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в качестве одного из главных гостей и поблагодарил его за поддержку заявки Москвы на проведение Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2030.
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