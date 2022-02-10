https://ria.ru/20220210/peregovory-1772135504.html

Путин и Токаев провели переговоры в Москве

Путин и Токаев провели переговоры в Москве - РИА Новости, 10.02.2022

Путин и Токаев провели переговоры в Москве

Переговоры президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева завершились, встреча продлилась более 3,5 часов. РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T17:59

2022-02-10T17:59

2022-02-10T18:44

казахстан

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россия

владимир путин

касым-жомарт токаев

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Переговоры президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева завершились, встреча продлилась более 3,5 часов.Главы государств обсудили перспективы дальнейшего развития двусторонних союзнических отношений, вопросы интеграционного сотрудничества на евразийском пространстве и актуальные международные проблемы.В частности, во время протокольной части беседы президенты обсудили протесты, которые прошли в Казахстане в январе. Путин заявил, что страна стала жертвой международных банд. "Благодаря твердой позиции президента Токаева и решительной поддержке России, всех союзников по Организации договора о коллективной безопасности удалось в самый короткий срок взять ситуацию под контроль, восстановить закон, порядок, вернуть на казахстанскую землю мир и спокойствие", — подчеркнул он.По его словам, Токаев делает все, чтобы обстановка в стране окончательно нормализовалась, и жизнь в стране вернулась в стабильное русло, а ее население поддерживает курс руководства на решение масштабных задач.Говоря об обстановке на континенте, президент Казахстана подчеркнул, что страна поддерживает точку зрения России о неделимости безопасности в Евразийском регионе, этот принцип был зафиксирован в декларации, подписанной по итогам астанинского форума ОБСЕ в 2010 году.В свою очередь, Путин рассказал, что переговоры гарантиям безопасности с европейскими и американскими партнерами проходят и в открытом, и в закрытом режимах, а также добавил, что Россия готовит ответ и для НАТО, и для США.Российский лидер выразил уверенность, что взаимодействие двух стран будет и далее расширяться, поскольку для этого есть объективные условия. Он напомнил, что в этом году государства будут отмечать 30-летие установления дипломатических отношений, которые построены на принципах надежной взаимоподдержки, уважения и учетов интересов друг друга."Россия и Казахстан — ключевые экономические партнеры. Даже в условиях не отступающей пандемии коронавируса двусторонний товарооборот растет, причем растет устойчивыми темпами и по итогам прошлого года достиг 25,6 миллиарда долларов", — заявил Путин.Во время переговоров также шла речь об укреплении военно-технического сотрудничества между странами. Президент подчеркнул, что Россия продолжит оказывать Казахстану помощь в подготовке военных специалистов в вузах Минобороны России и других силовых ведомств.Путин также пригласил президента Токаева принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в качестве одного из главных гостей и поблагодарил его за поддержку заявки Москвы на проведение Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2030.

https://ria.ru/20220210/sputniki-1772126535.html

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казахстан, в мире, россия, владимир путин, касым-жомарт токаев