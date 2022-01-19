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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220119/odkb-1768553026.html
Миротворческие силы ОДКБ полностью вернулись из Казахстана в свои страны
Миротворческие силы ОДКБ полностью вернулись из Казахстана в свои страны - РИА Новости, 19.01.2022
Миротворческие силы ОДКБ полностью вернулись из Казахстана в свои страны
Все миротворцы и военная техника ОДКБ, выполнявшие миссию в Казахстане, вернулись домой, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T14:36
2022-01-19T17:25
беспорядки в казахстане
казахстан
одкб
россия
безопасность
андрей сердюков
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Все миротворцы и военная техника ОДКБ, выполнявшие миссию в Казахстане, вернулись домой, сообщили в Минобороны России."Сегодня последние четыре самолета военно-транспортной авиации ВКС &lt;...&gt; приземлились на подмосковном аэродроме в Чкаловском", — говорится в сообщении.Они доставили на родину российских военных во главе с генерал-полковником Андреем Сердюковым. Ранее, благодаря помощи российских ВКС, в места постоянной дислокации вернулись миротворческие контингенты Армении, Белоруссии, Таджикистана. Военные из Киргизии совершили марш в составе колонны со штатной техникой и вооружением.Всего с 6 по 19 января российские самолеты совершили 212 рейсов для переброски миротворцев, и еще более 20 — для вывоза российских и иностранных граждан, в рамках которых они транспортировали свыше 2,2 тысячи человек.За помощью к ОДКБ "в преодолении террористической угрозы" обратился 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после того, как в стране вспыхнули беспорядки на фоне протестов против двукратного роста цен на сжиженный газ. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. В операции приняли участие военные из России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана. Им доверили охрану стратегически важных объектов.В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, утром в пятницу на родину вернулись миротворцы из Армении и Таджикистана.
https://ria.ru/20220118/kazakhstan-1768403271.html
https://ria.ru/20220116/kazakhstan-1768065048.html
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казахстан, одкб, россия, безопасность, андрей сердюков
14:36 19.01.2022 (обновлено: 17:25 19.01.2022)
 
Миротворческие силы ОДКБ полностью вернулись из Казахстана в свои страны

Все миротворцы и техника ОДКБ, выполнявшие задания в Казахстане, вернулись по домам

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВоеннослужащие России контингента миротворческих сил ОДКБ на аэродроме Чкаловский в Московской области
Военнослужащие России контингента миротворческих сил ОДКБ на аэродроме Чкаловский в Московской области - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Военнослужащие России контингента миротворческих сил ОДКБ на аэродроме Чкаловский в Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Все миротворцы и военная техника ОДКБ, выполнявшие миссию в Казахстане, вернулись домой, сообщили в Минобороны России.
"Сегодня последние четыре самолета военно-транспортной авиации ВКС <...> приземлились на подмосковном аэродроме в Чкаловском", — говорится в сообщении.
Военнослужащие дежурят у Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев в Нур-Султане - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
Вчера, 16:20Беспорядки в Казахстане
В Нур-Султане задержали вылетавших в Россию казахстанцев с оружием в багаже
Они доставили на родину российских военных во главе с генерал-полковником Андреем Сердюковым.
Ранее, благодаря помощи российских ВКС, в места постоянной дислокации вернулись миротворческие контингенты Армении, Белоруссии, Таджикистана. Военные из Киргизии совершили марш в составе колонны со штатной техникой и вооружением.
Всего с 6 по 19 января российские самолеты совершили 212 рейсов для переброски миротворцев, и еще более 20 — для вывоза российских и иностранных граждан, в рамках которых они транспортировали свыше 2,2 тысячи человек.
БТР и военнослужащие на улицах Алма-Аты - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
16 января, 11:02Беспорядки в Казахстане
Генсек ОДКБ оценил вероятность новых беспорядков в Казахстане
За помощью к ОДКБ "в преодолении террористической угрозы" обратился 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после того, как в стране вспыхнули беспорядки на фоне протестов против двукратного роста цен на сжиженный газ. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. В операции приняли участие военные из России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана. Им доверили охрану стратегически важных объектов.
В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, утром в пятницу на родину вернулись миротворцы из Армении и Таджикистана.
Военнослужащие из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстане - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
15 января, 20:06Беспорядки в Казахстане
Зась указал на политизацию Западом оценки действий ОДКБ в Казахстане
 
Беспорядки в КазахстанеКазахстанОДКБРоссияБезопасностьАндрей Сердюков
 
 
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