https://ria.ru/20220119/odkb-1768553026.html

Миротворческие силы ОДКБ полностью вернулись из Казахстана в свои страны

Миротворческие силы ОДКБ полностью вернулись из Казахстана в свои страны - РИА Новости, 19.01.2022

Миротворческие силы ОДКБ полностью вернулись из Казахстана в свои страны

Все миротворцы и военная техника ОДКБ, выполнявшие миссию в Казахстане, вернулись домой, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T14:36

2022-01-19T14:36

2022-01-19T17:25

беспорядки в казахстане

казахстан

одкб

россия

безопасность

андрей сердюков

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Все миротворцы и военная техника ОДКБ, выполнявшие миссию в Казахстане, вернулись домой, сообщили в Минобороны России."Сегодня последние четыре самолета военно-транспортной авиации ВКС <...> приземлились на подмосковном аэродроме в Чкаловском", — говорится в сообщении.Они доставили на родину российских военных во главе с генерал-полковником Андреем Сердюковым. Ранее, благодаря помощи российских ВКС, в места постоянной дислокации вернулись миротворческие контингенты Армении, Белоруссии, Таджикистана. Военные из Киргизии совершили марш в составе колонны со штатной техникой и вооружением.Всего с 6 по 19 января российские самолеты совершили 212 рейсов для переброски миротворцев, и еще более 20 — для вывоза российских и иностранных граждан, в рамках которых они транспортировали свыше 2,2 тысячи человек.За помощью к ОДКБ "в преодолении террористической угрозы" обратился 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после того, как в стране вспыхнули беспорядки на фоне протестов против двукратного роста цен на сжиженный газ. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. В операции приняли участие военные из России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана. Им доверили охрану стратегически важных объектов.В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, утром в пятницу на родину вернулись миротворцы из Армении и Таджикистана.

https://ria.ru/20220118/kazakhstan-1768403271.html

https://ria.ru/20220116/kazakhstan-1768065048.html

https://ria.ru/20220115/politizatsiya-1768023683.html

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казахстан, одкб, россия, безопасность, андрей сердюков