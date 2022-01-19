14:36 19.01.2022 (обновлено: 17:25 19.01.2022)
Миротворческие силы ОДКБ полностью вернулись из Казахстана в свои страны
Все миротворцы и техника ОДКБ, выполнявшие задания в Казахстане, вернулись по домам
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВоеннослужащие России контингента миротворческих сил ОДКБ на аэродроме Чкаловский в Московской области
Военнослужащие России контингента миротворческих сил ОДКБ на аэродроме Чкаловский в Московской области
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Все миротворцы и военная техника ОДКБ, выполнявшие миссию в Казахстане, вернулись домой, сообщили в Минобороны России.
"Сегодня последние четыре самолета военно-транспортной авиации ВКС <...> приземлились на подмосковном аэродроме в Чкаловском", — говорится в сообщении.
Они доставили на родину российских военных во главе с генерал-полковником Андреем Сердюковым.
Ранее, благодаря помощи российских ВКС, в места постоянной дислокации вернулись миротворческие контингенты Армении, Белоруссии, Таджикистана. Военные из Киргизии совершили марш в составе колонны со штатной техникой и вооружением.
Всего с 6 по 19 января российские самолеты совершили 212 рейсов для переброски миротворцев, и еще более 20 — для вывоза российских и иностранных граждан, в рамках которых они транспортировали свыше 2,2 тысячи человек.
За помощью к ОДКБ "в преодолении террористической угрозы" обратился 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после того, как в стране вспыхнули беспорядки на фоне протестов против двукратного роста цен на сжиженный газ. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. В операции приняли участие военные из России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана. Им доверили охрану стратегически важных объектов.
В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, утром в пятницу на родину вернулись миротворцы из Армении и Таджикистана.