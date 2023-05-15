https://ria.ru/20230515/krymskiy_most-1871272984.html

Крымский мост

Крымский мост - РИА Новости, 15.05.2023

Крымский мост

Крымский мост – мостовой переход через Керченский пролив. Трасса начинается на Таманском полуострове, проходит по острову Тузла, пересекает Керченский пролив и... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T00:48

2023-05-15T00:48

2023-05-15T00:48

справки

россия

керченский пролив

крымский мост

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Крымский мост – мостовой переход через Керченский пролив. Трасса начинается на Таманском полуострове, проходит по острову Тузла, пересекает Керченский пролив и выходит на крымский берег. Длина конструкции – 19 километров. Это самый длинный мостовой переход не только в России, но и в Европе.Переход имеет четырехполосную автодорогу (по две полосы в каждом направлении) пропускной способностью до 40 тысяч автомобилей в сутки (разрешенная скорость для автомобилей – 90 км/ч) и два железнодорожных пути пропускной способностью до 47 пар поездов в сутки (разрешенная скорость движения пассажирских поездов – 90 км/ч, грузовых – 80 км/ч). Пропускная способность – 14 миллионов пассажиров и 13 миллионов тонн грузов в год.Для обеспечения судоходства мост имеет арочные пролеты высотой 35 метров. Крымский мост получил свое название в декабре 2017 года после народного голосования. В 2000-х годах украинскими и российскими специалистами начались предпроектные проработки строительства транспортного перехода. В апреле 2008 года Россия и Украина договорились начать совместное строительство Керченского моста. Его планировалось построить к 2014 году, но реализация проекта так и не была осуществлена. После воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года строительство моста через Керченский пролив стало необходимостью, так как основной транспортной артерией, связывающей Крым с материковой Россией, была только паромная переправа через Керченский пролив. Реализация проекта строительства моста началась согласно поручениям президента РФ от 18 апреля 2014 года № Пр-866 и от 4 июля 2014 года № Пр-1969.В январе 2015 года была детально проработана концепция транспортного перехода с привлечением широкого круга экспертов. После чего правительство РФ распоряжением от 30 января 2015 года определило единственного подрядчика для проектирования и строительства моста – им стало ООО "Стройгазмонтаж".17 февраля 2015 года Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Тамань" Росавтодора (ФКУ Упрдор "Тамань") подписало государственный контракт с ООО "Стройгазмонтаж". В апреле того же года ООО "Стройгазмонтаж" заключил контракт на проектирование моста с ЗАО "Институт Гипростроймост-Санкт-Петербург". При проектировании моста учитывались многие факторы: неоднородные грунты морского дна, экологические аспекты. Кроме того, сооружение моста шло в обход участков тектонических разломов и грязевых вулканов, не затрагивая природные и исторические объекты. Крымский мост строился с учетом сейсмических особенностей региона. Железная дорога выдержит землетрясения мощностью девять баллов. Маршрут через остров Тузла был выбран из 74 вариантов. Итоговая стоимость строительства моста с учетом графика строительства составила 227,92 миллиарда рублей.Весной 2015 года началась работа по созданию временной инфраструктуры, необходимой для строительства моста через Керченский пролив. Работы по возведению моста стартовали в феврале 2016 года.В августе того же года строители приступили к сборке ключевых элементов моста – судоходных пролетных арок. Это самые крупные элементы Крымского моста. Их общий вес – около десяти тысяч тонн. Протяженность каждого пролета – 227 метров. Автомобильный и железнодорожный арочные пролеты собирались на открытой технологической площадке, развернутой на керченском берегу. Готовые конструкции перевозили по воде к фарватеру Керчь-Еникальского канала и монтировали их на постоянные опоры. В августе 2017 года над фарватером на высоте 35 метров был установлен железнодорожный арочный пролет длиной 227 метров, высотой 45 метров, весом шесть тысяч тонн, в октябре 2017 года – автомобильный пролет массой более пяти тысяч. Арки держатся благодаря 8,5 километрам стыковых швов и 775 тысячам высокопрочных болтов. За счет высоких арок мост не препятствует судоходству в Керченском проливе.В декабре 2017 года строители завершили сборку пролетов автодорожной части моста в Крым. Таким образом, автодорожное мостовое полотно от Тамани до Крыма было полностью собрано. Нить металлоконструкций общим весом более 100 тысяч тонн была протянута над Керченским проливом между 288 опорами. На стройке Крымского моста работали свыше 10 тысяч человек, в пик – более 15 тысяч человек, почти 220 предприятий-смежников. 9 мая 2018 года было завершено строительство автодорожной части Крымского моста, 14 мая – автоподхода к мосту в Керчи (четыре полосы в двух направлениях, длина 8,6 километра). Автоподход соединил Крымский мост и строящуюся трассу "Таврида", которая соединит Керчь и Севастополь (строительство завершат в 2023 году). Крымский мост оборудовали автоматизированной системой управления дорожным движением (АСУДД), предназначенной для управления транспортными потоками, а также процессами содержания автомагистрали. 15 мая 2018 года состоялось торжественное открытие автомобильной части моста через Керченский пролив. В нем принял участие президент РФ Владимир Путин, который за рулем "КамАЗа" возглавил колонну из трех десятков грузовиков, которые испытали мост на прочность. Путь от Краснодарского края до Керчи занял 16 минут. Автомобильная трасса Крымского моста состоит из четырех полос. Разрешенная скорость движения на дороге – до 90 километров в час. Пропускная способность этой трассы – до 40 тысяч автомобилей в сутки. Остановка на мосту запрещена.16 мая 2018 года по Крымскому мосту был открыт проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов, 1 октября – для грузового транспорта. В начале июня 2018 года строители завершили работу над свайным фундаментом железнодорожной части моста. Всего в дно пролива было погружено 6694 сваи трех типов.Требования к профилю железных дорог жестче, чем к автомобильным, поэтому железнодорожный мост более плавно поднимается к фарватеру – с пяти до 35 метров. К концу марта 2019 года строители установили все пролетные строения железнодорожной части моста. Всего их 306. Каждое включает два блока (правый и левый), из которых сформированы параллельные ветки для движения поездов в сторону Крыма и в обратном направлении. Вес одного железнодорожного пролета более 500 тонн. Укладка первых рельсов на железнодорожную часть моста от Тамани началась в конце июля 2018 года, со стороны Керчи – в апреле 2019 года. Бригады двигались навстречу друг другу и встретились под сводом арки. В середине июня 2019 года строители сомкнули рельсы на первом пути железнодорожной части Крымского моста по направлению с полуострова на материк, а в середине июля уложили все рельсы. Суммарно на двухпутной железной дороге понадобилось почти пять тысяч тонн рельсов и более 76 тысяч штук шпал. Стыки рельсов соединены электроконтактной сваркой, а затем отшлифованы, что позволяет поездам идти по ним плавно и почти бесшумно.595 опор моста держат 260 тысяч тонн металлоконструкций пролетов. Самые глубокие сваи погружены до 105-метровой глубины, 10 тысяч тонн – вес двух арочных пролетов, суммарно 120 часов (пять суток) длилась морская операция по транспортировке и установке двух арок на опоры. Более 700 взрывоопасных предметов обезвредили саперы на месте будущей стройки, один миллион находок сделали археологи в ходе подготовки территории к строительству моста и подходов. Мост имеет гарантию более 100 лет.В середине сентября 2019 года на железнодорожной части Крымского моста начали устанавливать системы автоматического контроля и управления движением поездов. Оператором поездов дальнего следования для перевозок между материковой частью России и Крымом через Крымский мост был выбрана "Гранд Сервис Экспресс". Составы, курсирующие в Крым, называются "Таврия". 23 декабря 2019 года старт движению поездов по Крымскому мосту дал президент России Владимир Путин. В этот день по мосту прошел первый пассажирский поезд по маршруту Санкт-Петербург – Севастополь. Состав преодолел 2741 километр за 43,5 часа.На арочном участке железной дороги Крымского моста включили подсветку, состоящую из двух тысяч светильников. Система охватывает не только самые большие опоры и пролеты у фарватера, но и примыкающие к ним участки. Фарватерный участок моста подсветили в цвета российского флага. Пассажиры поездов, которые следуют через Керченский пролив с материка на полуостров, на одной из его опор видят портрет рабочего-мостостроителя с котом Мостиком (талисман моста) на руках и псом Цыганом. Животные провели на стройплощадке четыре года. Картина, написанная крымскими художниками, посвящена команде, строящей мост, – 15 тысячам инженеров и рабочих со всей страны. Портрет могут видеть и экипажи проходящих под мостом судов. 30 июня 2020 года по Крымскому мосту запустили грузовые поезда. В церемонии приняли участие министр транспорта Евгений Дитрих, глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Пропускная способность моста предусматривает 12 грузовых пар поездов в сутки. Это дает возможность перевозить 13 миллионов тонн грузов в год. В августе 2018 года президент России Владимир Путин учредил памятную медаль "За строительство Крымского моста", которая вручается не только россиянам и организациям РФ, но и иностранным гражданам и организациям, которые внесли значительный вклад в строительство Крымского моста, в том числе в проведение работ по инженерным изысканиям, проектированию и иным работам, связанным с сооружением моста. В октябре 2018 года обеспечение безопасности Крымского моста было возложено на войска Росгвардии. Для выполнения этой задачи в них была сформирована бригада, в которую входит специальный морской отряд, а также полк войск национальной гвардии, оперативные и специальные подразделения. 8 октября 2022 года на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова. Погибли четыре человека. Было возбуждено уголовное дело по статье "террористический акт". В тот же день президент России Владимир Путин подписал указ, в котором возложил на ФСБ полномочия по организации и координации мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив. Железнодорожное движение по Крымскому мосту было восстановлено по одной ветке.5 декабря 2022 года возобновилось движение по правой автомобильной части моста, 23 февраля 2023 года – по левой.5 мая было открыто движение по второму железнодорожному пути Крымского моста. Таким образом за семь месяцев полностью завершено восстановление. Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах и железнодорожным транспортом. Перемещение грузовиков производится через паромную переправу. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

керченский пролив

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, керченский пролив, крымский мост