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РИА Новости

На Крымском мосту начали устанавливать железнодорожную автоматику

09:49 11.09.2019 (обновлено: 10:52 11.09.2019)
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкКрымский мост через Керченский пролив
Крымский мост через Керченский пролив
© РИА Новости / Макс Ветров
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Крымский мост через Керченский пролив. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен — РИА Новости. На железнодорожной части Крымского моста устанавливают системы автоматического контроля и управления движением поездов, сообщает инфоцентр "Крымский мост".
"Специальные устройства будут в режиме реального времени вести мониторинг состояния путей и составов, пересекающих Керченский пролив, и передавать информацию в кабины локомотивов и на близлежащие станции — Тамань-Пассажирскую и Керчь-Южную", — уточняется в релизе.
Сейчас на железной дороге укладывают кабели и размещают путевые ящики с необходимым оборудованием.
Параллельно идут работы по балластировке щебнем, рихтовке и выправке верхнего строения пути. Формируются контррельсы — дополнительные рельсы внутри основной колеи, которые применяются на железных дорогах, чтобы удержать вагоны от возможного схода. Продолжается монтаж стоек освещения и шумозащитных экранов.
Крымский мост через Керченский пролив
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"Устройства сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) обеспечат условия для комфортного и безопасного движения поездов. Автоматика моста будет коммуницировать с автоматикой станций и локомотивов, которые по сигналу смогут снизить или увеличить скорость, выполнить торможение", — приводит инфоцентр слова ведущего инженера-проектировщика компании "СГМ-Мост" Сергея Писарева.
Крымский мост — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров.
Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением: Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая.
Первый поезд должен проехать по мосту в декабре.
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Крымский мостСергей ПисаревВладимир ПутинКрымКраснодарский крайРоссияОбщество
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