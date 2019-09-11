На Крымском мосту начали устанавливать железнодорожную автоматику

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен — РИА Новости. На железнодорожной части Крымского моста устанавливают системы автоматического контроля и управления движением поездов, сообщает инфоцентр "Крымский мост".

"Специальные устройства будут в режиме реального времени вести мониторинг состояния путей и составов, пересекающих Керченский пролив, и передавать информацию в кабины локомотивов и на близлежащие станции — Тамань-Пассажирскую и Керчь-Южную", — уточняется в релизе.

Сейчас на железной дороге укладывают кабели и размещают путевые ящики с необходимым оборудованием.

Параллельно идут работы по балластировке щебнем, рихтовке и выправке верхнего строения пути. Формируются контррельсы — дополнительные рельсы внутри основной колеи, которые применяются на железных дорогах, чтобы удержать вагоны от возможного схода. Продолжается монтаж стоек освещения и шумозащитных экранов.

"Устройства сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) обеспечат условия для комфортного и безопасного движения поездов. Автоматика моста будет коммуницировать с автоматикой станций и локомотивов, которые по сигналу смогут снизить или увеличить скорость, выполнить торможение", — приводит инфоцентр слова ведущего инженера-проектировщика компании "СГМ-Мост" Сергея Писарева.

Крымский мост — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров.

Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением: Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая.