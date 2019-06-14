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РИА Новости

Построен первый железнодорожный путь Крымского моста

07:05
30937
© Фото : инфоцентр "Крымский мост"Стыковка рельсов на первом пути железнодорожной части Крымского моста
Стыковка рельсов на первом пути железнодорожной части Крымского моста
© Фото : инфоцентр "Крымский мост"
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн — РИА Новости. Строители сомкнули рельсы на первом пути железнодорожной части Крымского моста по направлению с полуострова на материк, передает инфоцентр "Крымский мост".
Для создания колеи длиной 19 километров они уложили пять тысяч тонн рельсов и 38 тысяч железобетонных шпал.

"Путь прокладывался с двух берегов Керченского пролива: бригады двигались навстречу друг другу и встретились под сводом арки. На главном участке стройки была проведена стыковка двух именных звеньев — "Тамань" и "Керчь", — говорится в сообщении.

© Фото : инфоцентр "Крымский мост"Стыковка рельсов на первом пути железнодорожной части Крымского моста
Стыковка рельсов на первом пути железнодорожной части Крымского моста
© Фото : инфоцентр "Крымский мост"
Стыковка рельсов на первом пути железнодорожной части Крымского моста
По словам председателя совета директоров компании — генподрядчика строительства "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга, скоро состоится финальная стыковка звеньев второго пути, а затем их обустроят всем необходимым для начала перевозок.
Он добавил, что строительство идет с небольшим опережением.
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В свою очередь, руководитель подрядной организации Евгений Чибышев отметил, что по рельсам первого пути будут перевозить грузы для строительства второго и подходов к железной дороге со стороны Крыма.
Так, по данным инфоцентра, на втором железнодорожном пути еще предстоит уложить семь километров рельсошпальной решетки.
© Фото : инфоцентр "Крымский мост"Стыковка рельсов на первом пути железнодорожной части Крымского моста
Стыковка рельсов на первом пути железнодорожной части Крымского моста
© Фото : инфоцентр "Крымский мост"
Стыковка рельсов на первом пути железнодорожной части Крымского моста
Кроме того, возводится и новая станция "Керчь-Южная". Она включает вокзал, пост электрической централизации и блокировки и парк путей для приема и отправления поездов.
Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Год назад, 15 мая, его открыли для автомобилей, хотя изначально это было запланировано на декабрь.
Начало железнодорожного движения должно состояться в конце этого года.
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Крымский мостКрымРоссияОбщество
Популярные комментарии
Хорошая новость. Ведь ЖД это не только пассажирские перевозки, это и продукты и товарооборот. Пусть крымчанам будет легче жить, они столько выстрадали.
14 июня, 07:34
Просто Человек
9230001
Умеем, когда хотим и не даем чиновникам воровать! Так и с остальными нац.проектами надо поступить - закрепить за каждым из них группу ответственных бизнесменов-олигархов и госчиновников с персональной ответственность. (выдать им револьвер с одной пулей, на всякий случай)
14 июня, 08:02
Юрий Cordik
5260002
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