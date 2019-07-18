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РИА Новости

Строители завершили укладку рельсов на Крымском мосту

Вчера, 14:37
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© Фото : инфоцентр "Крымский мост"Завершение укладки рельсов на Крымском мосту
Завершение укладки рельсов на Крымском мосту
© Фото : инфоцентр "Крымский мост"
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл — РИА Новости. Строители моста через Керченский пролив уложили все рельсы, сообщает инфоцентр "Крымский мост".

"Две бригады — со стороны Керчи и Тамани — встретились и сомкнули рельсы под сводом арки. Финальные звенья были торжественно уложены на втором пути (крымское направление). На первом — для встречного движения — стыковку провели месяцем ранее", — говорится в сообщении.

Всего на двух путях железной дороги уложили почти пять тысяч тонн рельсов и более 76 тысяч штук шпал.
Уложенные 25-метровые звенья соединяются в плети — участки длиной в 440 метров — электроконтактной сваркой, на мосту работают путевые рельсосварочные машины. Сварные швы шлифуются, их будет более трех тысяч. Ход движения поездов по таким путям будет плавным и почти бесшумным, отметили в инфоцентре.
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После балластировки щебнем и выправки каждого пути начнется установка железнодорожной автоматики — устройств сигнализации, централизации и блокировки. В конце года, перед началом движения, строители планируют провести механическую очистку и шлифовку рельсов. Кроме того, на участках железной дороги, примыкающих к берегам, продолжается монтаж шумозащитных экранов: 700 метров со стороны Тамани и 1,3 километра со стороны Керчи.
Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Пятнадцатого мая прошлого года президент Владимир Путин открыл автомобильное движение, проехав по мосту за рулем КамАЗа.
Начать движение поездов планируется в конце этого года.
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КерчьСимферопольЭкономикаОбщество
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