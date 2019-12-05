На опоре Крымского моста появился рисунок строителя с котом на руках

Рисунок рабочего-мостостроителя с котом на руках на опоре Крымского моста

© Фото : инфоцентр "Крымский мост" Рисунок рабочего-мостостроителя с котом на руках на опоре Крымского моста

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек — РИА Новости. Крымские художники изобразили на автодорожной опоре Крымского моста рабочего-мостостроителя с котом на руках, сообщил инфоцентр Крымские художники изобразили на автодорожной опоре Крымского моста рабочего-мостостроителя с котом на руках, сообщил инфоцентр "Крымский мост"

"Рисунок увидят пассажиры поездов, которые будут следовать через Керченский пролив с материка на полуостров, а также экипажи проходящих под мостом судов", — говорится в сообщении.

Высота граффити, выполненного специальными красками для росписи бетонных поверхностей, составляет почти 20 метров. Художники работали над ним две недели.

Рабочего изобразили с талисманами Крымского моста — котом Мостиком и псом Цыганом. Животные провели на стройплощадке четыре года и видели всю работу — от первых свай до финальных рельсов, отмечается в сообщении.

Портрет посвящен команде, строящей Крымский мост, — 15 тысячам инженеров и рабочих со всей страны. Многие специалисты прошли глобальные стройки: БАМ, подготовку к саммиту АТЭС во Владивостоке, Универсиаде в Казани, Олимпиаде в Сочи, напомнили в инфоцентре.