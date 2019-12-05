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Туризм
2019-12-05T16:05+0300
https://ria.ru/20191205/1561992096.html
На опоре Крымского моста появился рисунок строителя с котом на руках
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РИА Новости

На опоре Крымского моста появился рисунок строителя с котом на руках

12:04 05.12.2019 (обновлено: 16:05 05.12.2019)
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© Фото : инфоцентр "Крымский мост"Рисунок рабочего-мостостроителя с котом на руках на опоре Крымского моста
Рисунок рабочего-мостостроителя с котом на руках на опоре Крымского моста
© Фото : инфоцентр "Крымский мост"
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек — РИА Новости. Крымские художники изобразили на автодорожной опоре Крымского моста рабочего-мостостроителя с котом на руках, сообщил инфоцентр "Крымский мост".
"Рисунок увидят пассажиры поездов, которые будут следовать через Керченский пролив с материка на полуостров, а также экипажи проходящих под мостом судов", — говорится в сообщении.
Высота граффити, выполненного специальными красками для росписи бетонных поверхностей, составляет почти 20 метров. Художники работали над ним две недели.
Рабочего изобразили с талисманами Крымского моста — котом Мостиком и псом Цыганом. Животные провели на стройплощадке четыре года и видели всю работу — от первых свай до финальных рельсов, отмечается в сообщении.
Портрет посвящен команде, строящей Крымский мост, — 15 тысячам инженеров и рабочих со всей страны. Многие специалисты прошли глобальные стройки: БАМ, подготовку к саммиту АТЭС во Владивостоке, Универсиаде в Казани, Олимпиаде в Сочи, напомнили в инфоцентре.
Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Автодорожную часть моста открыли в мае прошлого года, движение поездов планируется начать в конце декабря.
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