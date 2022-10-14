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Правительство поручило восстановить Крымский мост до 1 июля - РИА Новости, 14.10.2022
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Правительство поручило восстановить Крымский мост до 1 июля
Правительство поручило восстановить Крымский мост до 1 июля - РИА Новости, 14.10.2022
Правительство поручило восстановить Крымский мост до 1 июля
Правительство определило компанию, которая займется восстановлением Крымского моста, и поручило закончить все работы к 1 июля 2023 года, распоряжение... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T11:12
2022-10-14T11:51
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство обороны украины
следственный комитет россии (ск рф)
чп на крымском мосту
керченский пролив
общество
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Правительство определило компанию, которая займется восстановлением Крымского моста, и поручило закончить все работы к 1 июля 2023 года, распоряжение опубликовали на официальном портале правовой информации."Определить ООО "Нижнеангарсктрансстрой" единственным исполнителем осуществляемых в 2022 и 2023 годах ФКУ "Управление федеральных и автомобильных дорог "Тамань" Федерального дорожного агентства" закупок работ по проектированию и восстановлению &lt;...&gt; разрушенных элементов транспортной и инженерной инфраструктуры Крымского моста в акватории Керченского пролива", — говорится в документе.Компания сможет привлекать соисполнителей при условии, что сама будет выполнять не менее половины объема госконтрактов в денежном выражении.Теракт на Крымском мостуУтром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль. Это привело к возгоранию топливных железнодорожных цистерн и частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста. По последним данным, погибли четыре человека.В ФСБ заявили, что этот теракт организовало Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. По делу, помимо пяти россиян, задержали еще трех человек — граждан Украины и Армении. Всего, по информации СК, в материалах фигурируют 12 человек.По версии следствия, террористы закамуфлировали взрывчатку под рулоны строительной полиэтиленовой пленки. Груз общим весом более 22 тонн в начале августа отправили морем из Одессы в Болгарию, затем фурой перевезли в Армению, а российскую границу он пересек 4 октября со стороны Грузии. За это время злоумышленники несколько раз подменили сопроводительные документы и сменили грузовики.Шестого октября паллеты загрузили в фуру Махира Юсубова, который выехал в Симферополь. По предварительным данным информированного источника РИА Новости, погибший водитель не причастен к теракту.
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны украины, следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту, керченский пролив, общество
Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Министерство обороны Украины, Следственный комитет России (СК РФ), ЧП на Крымском мосту, Керченский пролив, Общество
11:12 14.10.2022 (обновлено: 11:51 14.10.2022)
 
Правительство поручило восстановить Крымский мост до 1 июля

Правительство поручило завершить восстановление Крымского моста до 1 июля 2023 года

© Фото : Южная пригородная пассажирская компанияПригородный поезд ЮППК едет по Крымскому мосту
Пригородный поезд ЮППК едет по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© Фото : Южная пригородная пассажирская компания
Пригородный поезд ЮППК едет по Крымскому мосту
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Правительство определило компанию, которая займется восстановлением Крымского моста, и поручило закончить все работы к 1 июля 2023 года, распоряжение опубликовали на официальном портале правовой информации.
"Определить ООО "Нижнеангарсктрансстрой" единственным исполнителем осуществляемых в 2022 и 2023 годах ФКУ "Управление федеральных и автомобильных дорог "Тамань" Федерального дорожного агентства" закупок работ по проектированию и восстановлению <...> разрушенных элементов транспортной и инженерной инфраструктуры Крымского моста в акватории Керченского пролива", — говорится в документе.
Вертолет тушит пожар на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 08:00
Запад переходит к террористической войне против России
Компания сможет привлекать соисполнителей при условии, что сама будет выполнять не менее половины объема госконтрактов в денежном выражении.

Теракт на Крымском мосту

Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль. Это привело к возгоранию топливных железнодорожных цистерн и частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста. По последним данным, погибли четыре человека.
В ФСБ заявили, что этот теракт организовало Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. По делу, помимо пяти россиян, задержали еще трех человек — граждан Украины и Армении. Всего, по информации СК, в материалах фигурируют 12 человек.
Сотрудники Следственного комитета на месте подрыва грузовика на Крымском мосту. Кадр из видео
13 октября, 11:54
New York Post опубликовала статью об ударе ВС России с фото Крымского моста
По версии следствия, террористы закамуфлировали взрывчатку под рулоны строительной полиэтиленовой пленки. Груз общим весом более 22 тонн в начале августа отправили морем из Одессы в Болгарию, затем фурой перевезли в Армению, а российскую границу он пересек 4 октября со стороны Грузии. За это время злоумышленники несколько раз подменили сопроводительные документы и сменили грузовики.
Шестого октября паллеты загрузили в фуру Махира Юсубова, который выехал в Симферополь. По предварительным данным информированного источника РИА Новости, погибший водитель не причастен к теракту.
Работы на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 11:53
СНБ Армении возбудила дело о взрыве на Крымском мосту
 
РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Министерство обороны УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)ЧП на Крымском мостуКерченский проливОбщество
 
 
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