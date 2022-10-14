https://ria.ru/20221014/most-1823941196.html

Правительство поручило восстановить Крымский мост до 1 июля

Правительство поручило восстановить Крымский мост до 1 июля - РИА Новости, 14.10.2022

Правительство поручило восстановить Крымский мост до 1 июля

Правительство определило компанию, которая займется восстановлением Крымского моста, и поручило закончить все работы к 1 июля 2023 года, распоряжение... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T11:12

2022-10-14T11:12

2022-10-14T11:51

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

министерство обороны украины

следственный комитет россии (ск рф)

чп на крымском мосту

керченский пролив

общество

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Правительство определило компанию, которая займется восстановлением Крымского моста, и поручило закончить все работы к 1 июля 2023 года, распоряжение опубликовали на официальном портале правовой информации."Определить ООО "Нижнеангарсктрансстрой" единственным исполнителем осуществляемых в 2022 и 2023 годах ФКУ "Управление федеральных и автомобильных дорог "Тамань" Федерального дорожного агентства" закупок работ по проектированию и восстановлению <...> разрушенных элементов транспортной и инженерной инфраструктуры Крымского моста в акватории Керченского пролива", — говорится в документе.Компания сможет привлекать соисполнителей при условии, что сама будет выполнять не менее половины объема госконтрактов в денежном выражении.Теракт на Крымском мостуУтром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль. Это привело к возгоранию топливных железнодорожных цистерн и частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста. По последним данным, погибли четыре человека.В ФСБ заявили, что этот теракт организовало Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. По делу, помимо пяти россиян, задержали еще трех человек — граждан Украины и Армении. Всего, по информации СК, в материалах фигурируют 12 человек.По версии следствия, террористы закамуфлировали взрывчатку под рулоны строительной полиэтиленовой пленки. Груз общим весом более 22 тонн в начале августа отправили морем из Одессы в Болгарию, затем фурой перевезли в Армению, а российскую границу он пересек 4 октября со стороны Грузии. За это время злоумышленники несколько раз подменили сопроводительные документы и сменили грузовики.Шестого октября паллеты загрузили в фуру Махира Юсубова, который выехал в Симферополь. По предварительным данным информированного источника РИА Новости, погибший водитель не причастен к теракту.

https://ria.ru/20221014/voyna-1823826952.html

https://ria.ru/20221013/smi-1823640342.html

https://ria.ru/20221013/armeniya-1823639989.html

россия

керченский пролив

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны украины, следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту, керченский пролив, общество