11:12 14.10.2022 (обновлено: 11:51 14.10.2022)
Правительство поручило восстановить Крымский мост до 1 июля
Правительство поручило завершить восстановление Крымского моста до 1 июля 2023 года
Пригородный поезд ЮППК едет по Крымскому мосту
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Правительство определило компанию, которая займется восстановлением Крымского моста, и поручило закончить все работы к 1 июля 2023 года, распоряжение опубликовали на официальном портале правовой информации.
"Определить ООО "Нижнеангарсктрансстрой" единственным исполнителем осуществляемых в 2022 и 2023 годах ФКУ "Управление федеральных и автомобильных дорог "Тамань" Федерального дорожного агентства" закупок работ по проектированию и восстановлению <...> разрушенных элементов транспортной и инженерной инфраструктуры Крымского моста в акватории Керченского пролива", — говорится в документе.
Компания сможет привлекать соисполнителей при условии, что сама будет выполнять не менее половины объема госконтрактов в денежном выражении.
Теракт на Крымском мосту
Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль. Это привело к возгоранию топливных железнодорожных цистерн и частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста. По последним данным, погибли четыре человека.
В ФСБ заявили, что этот теракт организовало Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. По делу, помимо пяти россиян, задержали еще трех человек — граждан Украины и Армении. Всего, по информации СК, в материалах фигурируют 12 человек.
По версии следствия, террористы закамуфлировали взрывчатку под рулоны строительной полиэтиленовой пленки. Груз общим весом более 22 тонн в начале августа отправили морем из Одессы в Болгарию, затем фурой перевезли в Армению, а российскую границу он пересек 4 октября со стороны Грузии. За это время злоумышленники несколько раз подменили сопроводительные документы и сменили грузовики.
Шестого октября паллеты загрузили в фуру Махира Юсубова, который выехал в Симферополь. По предварительным данным информированного источника РИА Новости, погибший водитель не причастен к теракту.
13 октября, 11:53СНБ Армении возбудила дело о взрыве на Крымском мосту