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По Крымскому мосту пустили грузовые поезда
По Крымскому мосту запустили грузовые поезда, уже проследовали два состава, заявил министр транспорта Евгений Дитрих. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T16:59
крымский мост
евгений дитрих
республика крым
общество
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Да думайте как хотите, вам же из Москвы виднее, как там в Крыму.
348
Поставщики уже доказали, что маржу с разницы цены перевозок оставят себе. Для населения ничего не подешевеет. Просто увеличится конкуренция некоторым зажравшимся местным производителям!
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республика крым
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Первые грузовые поезда на Крымском мосту
Первые грузовые поезда пошли по Крымскому мосту. В церемонии открытия железнодорожного сообщения участвуют главы Крыма и Севастополя и федеральный министр транспорта. Видео РИА Новости.
2020-06-30T10:37
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крымский мост, евгений дитрих, республика крым, общество

По Крымскому мосту пустили грузовые поезда

10:37 30.06.2020 (обновлено: 16:59 30.06.2020)
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КЕРЧЬ, 30 июн — РИА Новости. По Крымскому мосту запустили грузовые поезда, уже проследовали два состава, заявил министр транспорта Евгений Дитрих.
По его словам, благодаря открытию движения грузооборот будет расти, а стоимость перевозки основных грузов — зерновых культур, нефтепродуктов, стройматериалов, химических удобрений, металлопроката — снизится в среднем на половину.
В церемонии также приняли участие глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Снизится цена продуктов

Аксенов написал в соцсети "ВКонтакте", что открытие движения грузовых поездов по Крымскому мосту стало важным вкладом в развитие экономики региона и отличным подарком крымчанам по случаю голосования по поправкам в Конституцию.
По его словам, теперь Крым логистически ничем не отличается от других регионов страны.
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"Пропускная способность моста предусматривает 12 грузовых пар поездов в сутки. Это даст возможность перевозить 13 миллионов тонн грузов в год", — подчеркнул Аксенов.
Он отметил, что это позволит нарастить поставки продукции и сырья в обоих направлениях, а значит, снизить себестоимость производимой продукции.

"Надеемся, что все это в совокупности позитивно повлияет на ценовую ситуацию, прежде всего поможет снизить цены на продукты питания", — подчеркнул Аксенов.

Блокада не удалась

В свою очередь, глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что запуск движения грузовых поездов поможет вернуть региону былую экономическую мощь.
По его словам, запуск грузового железнодорожного движения показал несостоятельность транспортной блокады полуострова, устроенной Украиной шесть лет назад.
"Украина лишила Крым железнодорожного сообщения, предприняв одну из попыток транспортных блокад, но мы это выдержали", — подчеркнул глава парламента.
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Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России и Европе, его длина составляет 19 километров. Пассажирское железнодорожное сообщение по мосту запустили в декабре 2019 года. За это время поезда пересекли Керченский пролив более 500 раз и перевезли свыше 250 тысяч пассажиров. Параллельно с железной дорогой работает автодорожная часть Крымского моста.
Едем в Крым: почему вы полюбите мост через Керченский пролив
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Едем в Крым: почему вы полюбите мост через Керченский пролив
7576464251507
Обсудить 37
Крымский мостЕвгений ДитрихРеспублика КрымОбщество
Популярные комментарии
Да думайте как хотите, вам же из Москвы виднее, как там в Крыму.
30 июня, 12:00
Почрямба Печтольда
322300023
Поставщики уже доказали, что маржу с разницы цены перевозок оставят себе. Для населения ничего не подешевеет. Просто увеличится конкуренция некоторым зажравшимся местным производителям!
30 июня, 12:00
АЧАлександр Чебаров
308001119
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