По Крымскому мосту пустили грузовые поезда

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КЕРЧЬ, 30 июн — РИА Новости. По Крымскому мосту запустили грузовые поезда, уже проследовали два состава, заявил министр транспорта По Крымскому мосту запустили грузовые поезда, уже проследовали два состава, заявил министр транспорта Евгений Дитрих

По его словам, благодаря открытию движения грузооборот будет расти, а стоимость перевозки основных грузов — зерновых культур, нефтепродуктов, стройматериалов, химических удобрений, металлопроката — снизится в среднем на половину.

Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев . В церемонии также приняли участие глава Крымаи губернатор Севастополя

Снизится цена продуктов

Аксенов написал в соцсети " ВКонтакте ", что открытие движения грузовых поездов по Крымскому мосту стало важным вкладом в развитие экономики региона и отличным подарком крымчанам по случаю голосования по поправкам в Конституцию.

По его словам, теперь Крым логистически ничем не отличается от других регионов страны.

"Пропускная способность моста предусматривает 12 грузовых пар поездов в сутки. Это даст возможность перевозить 13 миллионов тонн грузов в год", — подчеркнул Аксенов.

Он отметил, что это позволит нарастить поставки продукции и сырья в обоих направлениях, а значит, снизить себестоимость производимой продукции.

"Надеемся, что все это в совокупности позитивно повлияет на ценовую ситуацию, прежде всего поможет снизить цены на продукты питания", — подчеркнул Аксенов.

Блокада не удалась

В свою очередь, глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что запуск движения грузовых поездов поможет вернуть региону былую экономическую мощь.

По его словам, запуск грузового железнодорожного движения показал несостоятельность транспортной блокады полуострова, устроенной Украиной шесть лет назад.

"Украина лишила Крым железнодорожного сообщения, предприняв одну из попыток транспортных блокад, но мы это выдержали", — подчеркнул глава парламента.