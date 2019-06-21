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РИА Новости

В Росгвардии рассказали о формировании бригады для охраны Крымского моста

Вчера, 03:40
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© РИА Новости / Виталий ТимкивАвтомобильное движение по трассе с автоподходами к Крымскому мосту. Архивное фото
Автомобильное движение по трассе с автоподходами к Крымскому мосту. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. В сформированную Росгвардией бригаду, предназначенную для охраны Крымского моста, входит специальный морской отряд, а также полк войск национальной гвардии, оперативные и специальные подразделения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов рассказал РИА Новости о создании специальной морской бригады в Керчи для обеспечения безопасности стратегически важного Крымского моста. По его словам, бригада располагает большим арсеналом средств, способных предотвратить любую диверсию с суши и акватории.
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"Сформированная бригада особого назначения предназначена для выполнения целого комплекса боевых задач. Первоочередной задачей является охрана стратегически важного Керченского моста, для этого в бригаде сформирован морской отряд. Также в бригаду входит полк войск национальной гвардии, патрульные, оперативные и специальные подразделения", - отметили в пресс-службе.
Входящие в бригаду подразделения также предназначены для выполнения служебно-боевых задач на территории Керченского и Таманского полуострова, добавили в Росгвардии.
Первый из четырех катеров "Грачонок", предназначенных для охраны Росгвардией Крымского моста, спустили на воду 19 июня в Рыбинске. К осени все четыре корабля прибудут в Керчь.
Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть моста 15 мая 2018 года, движение автотранспорта было запущено на следующий день. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.
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Крымский мостРосгвардияКрымРоссияОбщество
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