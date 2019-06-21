В Росгвардии рассказали о формировании бригады для охраны Крымского моста

Автомобильное движение по трассе с автоподходами к Крымскому мосту. Архивное фото

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. В сформированную Росгвардией бригаду, предназначенную для охраны Крымского моста, входит специальный морской отряд, а также полк войск национальной гвардии, оперативные и специальные подразделения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов рассказал РИА Новости о создании специальной морской бригады в Керчи для обеспечения безопасности стратегически важного Крымского моста. По его словам, бригада располагает большим арсеналом средств, способных предотвратить любую диверсию с суши и акватории.

"Сформированная бригада особого назначения предназначена для выполнения целого комплекса боевых задач. Первоочередной задачей является охрана стратегически важного Керченского моста, для этого в бригаде сформирован морской отряд. Также в бригаду входит полк войск национальной гвардии, патрульные, оперативные и специальные подразделения", - отметили в пресс-службе.

Входящие в бригаду подразделения также предназначены для выполнения служебно-боевых задач на территории Керченского и Таманского полуострова, добавили в Росгвардии.

Первый из четырех катеров "Грачонок", предназначенных для охраны Росгвардией Крымского моста, спустили на воду 19 июня в Рыбинске. К осени все четыре корабля прибудут в Керчь.