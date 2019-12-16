Участники и инвалиды войны смогут ездить в Крым на поезде бесплатно

Мужчина покупает билеты на железнодорожном вокзале в Симферополе. Архивное фото

Мужчина покупает билеты на железнодорожном вокзале в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Участники и инвалиды Великой Отечественной войны смогут ездить в Участники и инвалиды Великой Отечественной войны смогут ездить в Крым на поезде бесплатно, сообщает компания-оператор "Гранд Сервис Экспресс".

"В честь 75-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне ТК "Гранд Сервис Экспресс" предоставит право бесплатного проезда участникам и инвалидам Великой Отечественной войны в вагонах класса СВ и купейных вагонах в своих поездах в период с 23 декабря 2019 по 31 декабря 2020 года без ограничений количества поездок", - говорится в сообщении.

Кроме того, с участниками войны также бесплатно сможет проехать один сопровождающий.

"Плата за питание и постельное белье взиматься не будет", - подчеркнули в компании.

Оформить бесплатный проезд можно в железнодорожных кассах, предъявив документ, подтверждающий право на льготный проезд.

"Гранд Сервис Экспресс" ранее была выбрана оператором поездов дальнего следования для перевозок между материковой частью России и Крымом через Крымский мост . Составы, которые будут курсировать в Крым, называются "Таврия". Первый поезд с вагонами купе и плацкарт в Крым поедет из Петербурга 23 декабря и отправится в Севастополь с Московского вокзала в 14.00 мск. Первая "Таврия" из Москвы с купе и СВ отправится до Симферополя 24 декабря с Казанского вокзала в 23.45 мск.