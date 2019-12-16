Участники и инвалиды войны смогут ездить в Крым на поезде бесплатно

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Участники и инвалиды Великой Отечественной войны смогут ездить в Крым на поезде бесплатно, сообщает компания-оператор "Гранд Сервис Экспресс".
"В честь 75-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне ТК "Гранд Сервис Экспресс" предоставит право бесплатного проезда участникам и инвалидам Великой Отечественной войны в вагонах класса СВ и купейных вагонах в своих поездах в период с 23 декабря 2019 по 31 декабря 2020 года без ограничений количества поездок", - говорится в сообщении.
Кроме того, с участниками войны также бесплатно сможет проехать один сопровождающий.
"Плата за питание и постельное белье взиматься не будет", - подчеркнули в компании.
Оформить бесплатный проезд можно в железнодорожных кассах, предъявив документ, подтверждающий право на льготный проезд.
"Гранд Сервис Экспресс" ранее была выбрана оператором поездов дальнего следования для перевозок между материковой частью России и Крымом через Крымский мост. Составы, которые будут курсировать в Крым, называются "Таврия". Первый поезд с вагонами купе и плацкарт в Крым поедет из Петербурга 23 декабря и отправится в Севастополь с Московского вокзала в 14.00 мск. Первая "Таврия" из Москвы с купе и СВ отправится до Симферополя 24 декабря с Казанского вокзала в 23.45 мск.
Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая прошлого года. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.