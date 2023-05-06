Важное в туризме за неделю: сокращение рейсов по России, круизы и мошенники
Важное в туризме за неделю: карта "Мир" в Индии, сокращение рейсов по России и мошенники
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Начало мая в туризме было спокойным – открылись рейсы в новую пляжную страну, да и Турция в авиационном плане стала доступнее. Правда, ближе к концу недели выяснилось, что авиакомпании сокращают перевозки, а россиян вновь депортируют с Бали. О самом важном в туризме за неделю, – в дайджесте РИА Новости.
Россия и Турция увеличивают объем пассажирских воздушных перевозок. В Минтрансе рассказали, что российскими авиационными властями подтверждены заявки турецких авиакомпаний на выполнение дополнительных полетов в Россию с суммарной частотой 49 рейсов в неделю. В результате наши перевозчики планируют выполнять более 720 рейсов в неделю по 62 маршрутам. Турецким перевозчикам согласованы заявки на выполнение полетов между странами по 37 маршрутам с частотой 629 рейсов в неделю.
В середине недели открылось прямое авиасообщение между Россией и Марокко. Но тут объемы значительно скромнее. Royal Air Maroc планирует летать между Москвой и Касабланкой два раза в неделю.
У россиян появилось еще одно пляжное направление без пересадок, виз и ПЦР. Венесуэла в начале мая отменила ковидные требования к туристам, прилетающим в страну на международных рейсах. На остров Маргарита в сотрудничестве с туроператором PEGAS Touristik летает авиакомпания Nordwind. Также на венесуэльский курортный остров доставляет путешественников Conviasa, блоки мест на рейсах которой есть у "Интурист" и TEZ Tour.
Индия и Россия начали изучать возможность приема карт национальных платежных систем RuPay и "Мир" в обеих странах на фоне санкций. Это поможет туристам обеих стран совершать беспроблемные платежи в индийских рупиях и российских рублях.
Стало известно, что США с 12 мая отменят требование об обязательной вакцинации от коронавируса для прибывающих в страну воздушным транспортом. Ранее президент США Джо Байден подписал принятый конгрессом законопроект об отмене режима чрезвычайной ситуации, объявленного из-за пандемии.
В Москве открылся сезон речных круизов. Из столицы можно отправиться в 30 других населенных пунктов по всей стране, в том числе – в Астрахань, Ярославль и Нижний Новгород. Всего предусмотрено более 120 маршрутов. Самые популярные круизы – в Санкт-Петербург, Казань, а также по городам Золотого кольца.
На юге сезон перевозок открыл скоростной катамаран "Грифон", курсирующий по маршруту Новороссийск – Геленджик – Сочи.
Другие новости оказались скорее со знаком "минус". Российские авиакомпании начали отменять внутренние рейсы из-за сокращения государственных субсидий на 1,5 миллиарда рублей. Сообщалось, что больше всего рейсов отменили в Омской и Тюменской областях, Татарстане, Санкт-Петербурге, Дагестане и Северной Осетии.
Россиян вновь депортируют с острова Бали в Индонезии. Всего с начала года – 27 человек. У местных властей даже появилась идея ограничить массовый туризм и ввести квоты для путешественников. Туроператоры уверены, что это негативно отразится на экономике Индонезии, поэтому маловероятно, что эта идея будет поддержана.
Перед длинными выходными и в период майских праздников активизировались мошенники. Они стали активнее предлагать купить "горящие" туры и авиабилеты или забронировать гостиницы. Для своих схем злоумышленники используют фишинговые ресурсы, вместо оформленного путешествия клиенты оказываются жертвами лже-турагентов. Будьте осторожнее и хороших выходных!