США отменят обязательную вакцинацию от коронавируса для въезда в страну
США с 12 мая отменят требование о вакцинации от коронавируса для прибывающих в страну
© AP Photo / Mary AltafferМедработник готовит шприц с вакциной Pfizer-BioNTech на участке вакцинации COVID-19 в Нью-Йорке
© AP Photo / Mary Altaffer
Медработник готовит шприц с вакциной Pfizer-BioNTech на участке вакцинации COVID-19 в Нью-Йорке. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. США с 12 мая отменят требование об обязательной вакцинации от коронавируса для прибывающих в страну воздушным транспортом, сообщает Белый дом.
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"Мы объявляем, что администрация прекратит действие требования об обязательной вакцинации для сотрудников федеральных ведомств, федеральных работников по контракту и прибывающих международными воздушными рейсами с конца дня 11 мая", - говорится в распространенном сообщении Белого дома.
Требование об обязательной вакцинации прибывающих международными рейсами действовало с ноября 2021 года. Ранее президент США Джо Байден подписал принятый конгрессом законопроект об отмене режима чрезвычайной ситуации, объявленного из-за пандемии.