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США отменят обязательную вакцинацию от коронавируса для въезда в страну - РИА Новости, 01.05.2023
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23:58 01.05.2023
https://ria.ru/20230501/vaktsinatsiya-1869037181.html
США отменят обязательную вакцинацию от коронавируса для въезда в страну
США отменят обязательную вакцинацию от коронавируса для въезда в страну - РИА Новости, 01.05.2023
США отменят обязательную вакцинацию от коронавируса для въезда в страну
США с 12 мая отменят требование об обязательной вакцинации от коронавируса для прибывающих в страну воздушным транспортом, сообщает Белый дом. РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T23:58
2023-05-01T23:58
в мире
сша
джо байден
вакцинация
коронавирус covid-19
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ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. США с 12 мая отменят требование об обязательной вакцинации от коронавируса для прибывающих в страну воздушным транспортом, сообщает Белый дом. Требование об обязательной вакцинации прибывающих международными рейсами действовало с ноября 2021 года. Ранее президент США Джо Байден подписал принятый конгрессом законопроект об отмене режима чрезвычайной ситуации, объявленного из-за пандемии.
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в мире, сша, джо байден, вакцинация, коронавирус covid-19
В мире, США, Джо Байден, Вакцинация, Коронавирус COVID-19
США отменят обязательную вакцинацию от коронавируса для въезда в страну

США с 12 мая отменят требование о вакцинации от коронавируса для прибывающих в страну

© AP Photo / Mary AltafferМедработник готовит шприц с вакциной Pfizer-BioNTech на участке вакцинации COVID-19 в Нью-Йорке
Медработник готовит шприц с вакциной Pfizer-BioNTech на участке вакцинации COVID-19 в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© AP Photo / Mary Altaffer
Медработник готовит шприц с вакциной Pfizer-BioNTech на участке вакцинации COVID-19 в Нью-Йорке. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. США с 12 мая отменят требование об обязательной вакцинации от коронавируса для прибывающих в страну воздушным транспортом, сообщает Белый дом.
«
"Мы объявляем, что администрация прекратит действие требования об обязательной вакцинации для сотрудников федеральных ведомств, федеральных работников по контракту и прибывающих международными воздушными рейсами с конца дня 11 мая", - говорится в распространенном сообщении Белого дома.
Требование об обязательной вакцинации прибывающих международными рейсами действовало с ноября 2021 года. Ранее президент США Джо Байден подписал принятый конгрессом законопроект об отмене режима чрезвычайной ситуации, объявленного из-за пандемии.
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