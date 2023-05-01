https://ria.ru/20230501/vaktsinatsiya-1869037181.html

США отменят обязательную вакцинацию от коронавируса для въезда в страну

США отменят обязательную вакцинацию от коронавируса для въезда в страну - РИА Новости, 01.05.2023

США отменят обязательную вакцинацию от коронавируса для въезда в страну

США с 12 мая отменят требование об обязательной вакцинации от коронавируса для прибывающих в страну воздушным транспортом, сообщает Белый дом. РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T23:58

2023-05-01T23:58

2023-05-01T23:58

в мире

сша

джо байден

вакцинация

коронавирус covid-19

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ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. США с 12 мая отменят требование об обязательной вакцинации от коронавируса для прибывающих в страну воздушным транспортом, сообщает Белый дом. Требование об обязательной вакцинации прибывающих международными рейсами действовало с ноября 2021 года. Ранее президент США Джо Байден подписал принятый конгрессом законопроект об отмене режима чрезвычайной ситуации, объявленного из-за пандемии.

https://ria.ru/20230414/pandemiya-1865320528.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, джо байден, вакцинация, коронавирус covid-19