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Еще одна пляжная страна доступна напрямую: особенности отдыха в Марокко - РИА Новости, 03.05.2023
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Туризм
 
08:00 03.05.2023 (обновлено: 08:05 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/marokko-1869217460.html
Еще одна пляжная страна доступна напрямую: особенности отдыха в Марокко
Еще одна пляжная страна доступна напрямую: особенности отдыха в Марокко - РИА Новости, 03.05.2023
Еще одна пляжная страна доступна напрямую: особенности отдыха в Марокко
Между Россией и Марокко возобновилось прямое авиасообщение. Рейсов немного, компания Royal Air Maroc планирует летать в Касабланку два раза в неделю. Пока... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T08:00
2023-05-03T08:05
туризм
маршруты - туризм
туристы
марокко
касабланка
домодедово (аэропорт)
ассоциация туроператоров россии (атор)
куда можно лететь
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости, Светлана Баева. Между Россией и Марокко возобновилось прямое авиасообщение. Рейсов немного, компания Royal Air Maroc планирует летать в Касабланку два раза в неделю. Пока направление вызывает сомнение у туроператоров: до пляжей известного курорта Агадира — еще около 500 километров. Тем не менее прямые рейсы — это новые возможности. О том, сколько стоят туры, зачем туда ехать и сможет ли Марокко стать хотя бы примерной альтернативой Турции, — в материале РИА Новости.Когда и как летимПервый рейс между Москвой и Касабланкой отправился вчера вечером. Согласно расписанию на сайте аэропорта Домодедово, прибытие в Москву (в 06:35) и отправление в Касабланку (в 07:35) — по средам и пятницам. Из Марокко — по вторникам и четвергам (в 22:35 по местному времени).Время в пути — чуть более шести часов. Ожидается, что программа продлится до сентября-октября, то есть до конца летнего сезона.Пока цены на авиабилеты, которые показывают агрегаторы, — от 37-48 тысяч рублей в одну сторону. При этом еще вчера днем можно было найти место из Касабланки в Москву на первом рейсе. Стоимость — 69 тысяч рублей. А вот на вылеты из российской столицы билеты уже не предлагали.Есть ли спросВажно, что есть интерес со стороны Марокко, раз страна запускает рейсы. Ведь в России ощущается нехватка туристических направлений: закрыта Европа, в Турции повысились цены. "Новые прямые перелеты в первую очередь могут привлечь бизнес-сообщество или туристов-индивидуалов, которые уже были в этой стране и хотят посетить с экскурсиями Касабланку или расположенный недалеко Рабат, — говорят в пресс-службе компании Space Travel. — Пока запросов немного".Эксперты компании объясняют, что возможность добраться до Касабланки прямым рейсом — это хорошо, но российские туристы предпочитают отдыхать на курортах. "Россияне, как правило, хотят купаться и загорать, а океан в Марокко достаточно прохладный — 19-21 градус", — говорит директор департамента рекламы и PR компании Анна Филатовская.Чтобы попасть в Агадир, расположенный на побережье с хорошей пляжной инфраструктурой, придется ехать еще шесть-семь часов. Получается, что Марокко вряд ли станет альтернативой подорожавшей Турции."Русский Экспресс" предлагает путевки с любыми перелетами, которые возможны. "Поскольку основные программы для путешествий по стране — это экскурсионные туры, их удобнее начинать именно из Касабланки", — уточняет Филатовская."Массового турпотока в Марокко точно не будет, — уверены в Space Travel. — Надежда на экскурсионные туры под заказ. Мы их делаем, у нас прямой контакт с пятизвездочным отелем в Касабланке".Правда, как писала АТОР, именно блоки мест туроператоры брать не планируют, достаточно рейсов на основе GDS. Об этом сообщали в "Русском Экспрессе", PAC Group, ПАКС, ICS Travel Group, Space Travel.Сколько стоит тур в МароккоЦены довольно высокие. Например, в мае отправиться на шесть ночей в отель категории "пять звезд" с завтраками в Касабланке Space Travel предлагает по цене от 220,3 тысячи рублей (2737 долларов) на двоих, перелет включен. Экскурсионный тур с русскоговорящим гидом "Открытие Марокко" с заездом в июне стоит у "Русского Экспресса" от 356 945 рублей на двоих с авиабилетами."В "Слетать.ру" фиксируют единичные бронирования, причем на сентябрь", — отметили в компании. Но средний чек, по данным сервиса поиска, сравнения и продажи туров, существенно ниже — 167 тысяч рублей.Всесезонный вариант"Несомненно, прямой рейс в Касабланку увеличит количество путешественников, но массового туризма ждать не стоит", — считают в "Русском Экспрессе"."Если сдвинется с мертвой точки ситуация с авиаперелетами, Марокко — отличный всесезонный вариант отдыха для россиян", — уверены в Space Travel. "Раньше были чартеры в Агадир, что способствовало росту спроса на направление, — объясняет Анна Филатовская. — Но все же страна больше подходит для экскурсий: там множество аутентичных, колоритных городов".Так, например, в Касабланке находится мечеть Хасана II — одна из крупнейших и красивейших в мире. Она знаменита своей раздвижной крышей. И туда пускают не только мусульман.Есть известный во всем мире туристический маршрут "Имперские города Марокко", куда включены четыре исторические столицы: Фес, Мекнес, Марракеш и Рабат. Начинать удобно из Касабланки, откуда до Рабата — всего 90 километров. Это, кстати, культурный и индустриальный центр Марокко. Там находится мавзолей Мухаммеда V — султана, а потом и короля. Построена святыня вьетнамским архитектором в мавританском стиле.Мекнес называют "марокканским Версалем", а Фес — первая столица — считается религиозным центром страны. В одной из его медин — около шести тысяч улиц. Этот маршрут объединяется с Шефшауэном — знаменитым синим городом. Марракеш — в другой стороне, зато примерно на полпути от Касабланки к пляжам Агадира. Дома там преимущественно розовые, одна из достопримечательностей — знаменитый сад "Мажорель", тесно связанный с именем модельера Ива Сен-Лорана.В Марокко предлагают поездки в пустыню Сахара: в стране снимали сцены многих известных фильмов и сериалов, в том числе "Игры престолов". Так что даже если нет возможности окунуться в Атлантический океан, выручат экскурсии.
https://ria.ru/20230413/marokko-1865149725.html
https://ria.ru/20230502/turtsiya-1869169374.html
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маршруты - туризм, туристы, марокко, касабланка, домодедово (аэропорт), ассоциация туроператоров россии (атор), куда можно лететь, отдых на море, достопримечательности
Туризм, Маршруты - Туризм, туристы, Марокко, Касабланка, Домодедово (аэропорт), Ассоциация туроператоров России (АТОР), куда можно лететь, Отдых на море, Достопримечательности

Еще одна пляжная страна доступна напрямую: особенности отдыха в Марокко

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСтраны мира. Марокко
Страны мира. Марокко - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости, Светлана Баева. Между Россией и Марокко возобновилось прямое авиасообщение. Рейсов немного, компания Royal Air Maroc планирует летать в Касабланку два раза в неделю. Пока направление вызывает сомнение у туроператоров: до пляжей известного курорта Агадира — еще около 500 километров. Тем не менее прямые рейсы — это новые возможности. О том, сколько стоят туры, зачем туда ехать и сможет ли Марокко стать хотя бы примерной альтернативой Турции, — в материале РИА Новости.

Когда и как летим

Первый рейс между Москвой и Касабланкой отправился вчера вечером. Согласно расписанию на сайте аэропорта Домодедово, прибытие в Москву (в 06:35) и отправление в Касабланку (в 07:35) — по средам и пятницам. Из Марокко — по вторникам и четвергам (в 22:35 по местному времени).
Время в пути — чуть более шести часов. Ожидается, что программа продлится до сентября-октября, то есть до конца летнего сезона.
CC BY 2.0 / abdallahh / Royal Air Maroc CN-RGA Boeing 747 (cropped)Лайнер авиакомпании Royal Air Maroc
Лайнер авиакомпании Royal Air Maroc - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
CC BY 2.0 / abdallahh / Royal Air Maroc CN-RGA Boeing 747 (cropped)
Лайнер авиакомпании Royal Air Maroc
Пока цены на авиабилеты, которые показывают агрегаторы, — от 37-48 тысяч рублей в одну сторону. При этом еще вчера днем можно было найти место из Касабланки в Москву на первом рейсе. Стоимость — 69 тысяч рублей. А вот на вылеты из российской столицы билеты уже не предлагали.

Есть ли спрос

Важно, что есть интерес со стороны Марокко, раз страна запускает рейсы. Ведь в России ощущается нехватка туристических направлений: закрыта Европа, в Турции повысились цены.
"Новые прямые перелеты в первую очередь могут привлечь бизнес-сообщество или туристов-индивидуалов, которые уже были в этой стране и хотят посетить с экскурсиями Касабланку или расположенный недалеко Рабат, — говорят в пресс-службе компании Space Travel. — Пока запросов немного".
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПляж в Агадире
Пляж в Агадире - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Пляж в Агадире
Эксперты компании объясняют, что возможность добраться до Касабланки прямым рейсом — это хорошо, но российские туристы предпочитают отдыхать на курортах. "Россияне, как правило, хотят купаться и загорать, а океан в Марокко достаточно прохладный — 19-21 градус", — говорит директор департамента рекламы и PR компании Анна Филатовская.
Чтобы попасть в Агадир, расположенный на побережье с хорошей пляжной инфраструктурой, придется ехать еще шесть-семь часов. Получается, что Марокко вряд ли станет альтернативой подорожавшей Турции.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАэропорт Аль-Массира в Агадире
Аэропорт Аль-Массира в Агадире - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Аэропорт Аль-Массира в Агадире
"Русский Экспресс" предлагает путевки с любыми перелетами, которые возможны. "Поскольку основные программы для путешествий по стране — это экскурсионные туры, их удобнее начинать именно из Касабланки", — уточняет Филатовская.
"Массового турпотока в Марокко точно не будет, — уверены в Space Travel. — Надежда на экскурсионные туры под заказ. Мы их делаем, у нас прямой контакт с пятизвездочным отелем в Касабланке".
Правда, как писала АТОР, именно блоки мест туроператоры брать не планируют, достаточно рейсов на основе GDS. Об этом сообщали в "Русском Экспрессе", PAC Group, ПАКС, ICS Travel Group, Space Travel.

Сколько стоит тур в Марокко

Цены довольно высокие. Например, в мае отправиться на шесть ночей в отель категории "пять звезд" с завтраками в Касабланке Space Travel предлагает по цене от 220,3 тысячи рублей (2737 долларов) на двоих, перелет включен.
Экскурсионный тур с русскоговорящим гидом "Открытие Марокко" с заездом в июне стоит у "Русского Экспресса" от 356 945 рублей на двоих с авиабилетами.
Молодые люди встречают закат на пляже Агадира - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
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"В "Слетать.ру" фиксируют единичные бронирования, причем на сентябрь", — отметили в компании. Но средний чек, по данным сервиса поиска, сравнения и продажи туров, существенно ниже — 167 тысяч рублей.

Всесезонный вариант

"Несомненно, прямой рейс в Касабланку увеличит количество путешественников, но массового туризма ждать не стоит", — считают в "Русском Экспрессе".
"Если сдвинется с мертвой точки ситуация с авиаперелетами, Марокко — отличный всесезонный вариант отдыха для россиян", — уверены в Space Travel.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМечеть Хасана II в Касабланке
Мечеть Хасана II в Касабланке - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Мечеть Хасана II в Касабланке
"Раньше были чартеры в Агадир, что способствовало росту спроса на направление, — объясняет Анна Филатовская. — Но все же страна больше подходит для экскурсий: там множество аутентичных, колоритных городов".
Так, например, в Касабланке находится мечеть Хасана II — одна из крупнейших и красивейших в мире. Она знаменита своей раздвижной крышей. И туда пускают не только мусульман.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанк

Туристы фотографируются на одной из улиц города Шефшауэн

Туристы фотографируются на одной из улиц города Шифшавен

Туристы фотографируются на одной из улиц города Шефшауэн

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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1 из 6
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Гвардеец у входа в мавзолей Мухаммеда V (короля Марокко) в Рабате

Гвардеец у входа в Мавзолей Мохаммеда V (короля Марокко) в Рабате.

Гвардеец у входа в мавзолей Мухаммеда V (короля Марокко) в Рабате

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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2 из 6
CC BY 2.0 / Marika Bortolami / Meknes - Morocco Исторический город Мекнес
Исторический город Мекнес
Исторический город Мекнес
CC BY 2.0 / Marika Bortolami / Meknes - Morocco
3 из 6
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанк

Женщина идет по мосту в городе Фес

Женщина идет по мосту в городе Фес, Марокко

Женщина идет по мосту в городе Фес

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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CC BY 2.0 / Just Booked A Trip / Chefchaouen

Синяя улица в городе Шефшауэн

Синяя улица в городе Шавен

Синяя улица в городе Шефшауэн

CC BY 2.0 / Just Booked A Trip / Chefchaouen
5 из 6
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанк

Женщина на одной из улиц города Шефшауэн

Женщина на одной из улиц города Шифшавен

Женщина на одной из улиц города Шефшауэн

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
6 из 6

Туристы фотографируются на одной из улиц города Шефшауэн

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
1 из 6

Гвардеец у входа в мавзолей Мухаммеда V (короля Марокко) в Рабате

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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2 из 6
Исторический город Мекнес
CC BY 2.0 / Marika Bortolami / Meknes - Morocco
3 из 6

Женщина идет по мосту в городе Фес

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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4 из 6

Синяя улица в городе Шефшауэн

CC BY 2.0 / Just Booked A Trip / Chefchaouen
5 из 6

Женщина на одной из улиц города Шефшауэн

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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6 из 6
Есть известный во всем мире туристический маршрут "Имперские города Марокко", куда включены четыре исторические столицы: Фес, Мекнес, Марракеш и Рабат. Начинать удобно из Касабланки, откуда до Рабата — всего 90 километров. Это, кстати, культурный и индустриальный центр Марокко. Там находится мавзолей Мухаммеда V — султана, а потом и короля. Построена святыня вьетнамским архитектором в мавританском стиле.
Мекнес называют "марокканским Версалем", а Фес — первая столица — считается религиозным центром страны. В одной из его медин — около шести тысяч улиц. Этот маршрут объединяется с Шефшауэном — знаменитым синим городом.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Пруд в саду "Мажорель" в Марракеше

Пруд в саду Мажорель в Марракеше

Пруд в саду "Мажорель" в Марракеше

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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1 из 3
© Fotolia / Ales NowakПустыня Сахара, Марокко, Африка
Пустыня Сахара
Пустыня Сахара, Марокко, Африка
© Fotolia / Ales Nowak
2 из 3
© Depositphotos.com / ElizavetaLarionovaДекорации киностудии Atlas Corporation. Уарзазат, Марокко
Декорации киностудии Atlas Corporation. Уарзазат, Марокко
Декорации киностудии Atlas Corporation. Уарзазат, Марокко
© Depositphotos.com / ElizavetaLarionova
3 из 3

Пруд в саду "Мажорель" в Марракеше

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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1 из 3
Пустыня Сахара, Марокко, Африка
© Fotolia / Ales Nowak
2 из 3
Декорации киностудии Atlas Corporation. Уарзазат, Марокко
© Depositphotos.com / ElizavetaLarionova
3 из 3
Марракеш — в другой стороне, зато примерно на полпути от Касабланки к пляжам Агадира. Дома там преимущественно розовые, одна из достопримечательностей — знаменитый сад "Мажорель", тесно связанный с именем модельера Ива Сен-Лорана.
В Марокко предлагают поездки в пустыню Сахара: в стране снимали сцены многих известных фильмов и сериалов, в том числе "Игры престолов". Так что даже если нет возможности окунуться в Атлантический океан, выручат экскурсии.
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ТуризмМаршруты - ТуризмтуристыМароккоКасабланкаДомодедово (аэропорт)Ассоциация туроператоров России (АТОР)куда можно лететьОтдых на мореДостопримечательности
 
 
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