https://ria.ru/20230503/marokko-1869217460.html

Еще одна пляжная страна доступна напрямую: особенности отдыха в Марокко

Еще одна пляжная страна доступна напрямую: особенности отдыха в Марокко - РИА Новости, 03.05.2023

Еще одна пляжная страна доступна напрямую: особенности отдыха в Марокко

Между Россией и Марокко возобновилось прямое авиасообщение. Рейсов немного, компания Royal Air Maroc планирует летать в Касабланку два раза в неделю. Пока... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T08:00

2023-05-03T08:00

2023-05-03T08:05

туризм

маршруты - туризм

туристы

марокко

касабланка

домодедово (аэропорт)

ассоциация туроператоров россии (атор)

куда можно лететь

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости, Светлана Баева. Между Россией и Марокко возобновилось прямое авиасообщение. Рейсов немного, компания Royal Air Maroc планирует летать в Касабланку два раза в неделю. Пока направление вызывает сомнение у туроператоров: до пляжей известного курорта Агадира — еще около 500 километров. Тем не менее прямые рейсы — это новые возможности. О том, сколько стоят туры, зачем туда ехать и сможет ли Марокко стать хотя бы примерной альтернативой Турции, — в материале РИА Новости.Когда и как летимПервый рейс между Москвой и Касабланкой отправился вчера вечером. Согласно расписанию на сайте аэропорта Домодедово, прибытие в Москву (в 06:35) и отправление в Касабланку (в 07:35) — по средам и пятницам. Из Марокко — по вторникам и четвергам (в 22:35 по местному времени).Время в пути — чуть более шести часов. Ожидается, что программа продлится до сентября-октября, то есть до конца летнего сезона.Пока цены на авиабилеты, которые показывают агрегаторы, — от 37-48 тысяч рублей в одну сторону. При этом еще вчера днем можно было найти место из Касабланки в Москву на первом рейсе. Стоимость — 69 тысяч рублей. А вот на вылеты из российской столицы билеты уже не предлагали.Есть ли спросВажно, что есть интерес со стороны Марокко, раз страна запускает рейсы. Ведь в России ощущается нехватка туристических направлений: закрыта Европа, в Турции повысились цены. "Новые прямые перелеты в первую очередь могут привлечь бизнес-сообщество или туристов-индивидуалов, которые уже были в этой стране и хотят посетить с экскурсиями Касабланку или расположенный недалеко Рабат, — говорят в пресс-службе компании Space Travel. — Пока запросов немного".Эксперты компании объясняют, что возможность добраться до Касабланки прямым рейсом — это хорошо, но российские туристы предпочитают отдыхать на курортах. "Россияне, как правило, хотят купаться и загорать, а океан в Марокко достаточно прохладный — 19-21 градус", — говорит директор департамента рекламы и PR компании Анна Филатовская.Чтобы попасть в Агадир, расположенный на побережье с хорошей пляжной инфраструктурой, придется ехать еще шесть-семь часов. Получается, что Марокко вряд ли станет альтернативой подорожавшей Турции."Русский Экспресс" предлагает путевки с любыми перелетами, которые возможны. "Поскольку основные программы для путешествий по стране — это экскурсионные туры, их удобнее начинать именно из Касабланки", — уточняет Филатовская."Массового турпотока в Марокко точно не будет, — уверены в Space Travel. — Надежда на экскурсионные туры под заказ. Мы их делаем, у нас прямой контакт с пятизвездочным отелем в Касабланке".Правда, как писала АТОР, именно блоки мест туроператоры брать не планируют, достаточно рейсов на основе GDS. Об этом сообщали в "Русском Экспрессе", PAC Group, ПАКС, ICS Travel Group, Space Travel.Сколько стоит тур в МароккоЦены довольно высокие. Например, в мае отправиться на шесть ночей в отель категории "пять звезд" с завтраками в Касабланке Space Travel предлагает по цене от 220,3 тысячи рублей (2737 долларов) на двоих, перелет включен. Экскурсионный тур с русскоговорящим гидом "Открытие Марокко" с заездом в июне стоит у "Русского Экспресса" от 356 945 рублей на двоих с авиабилетами."В "Слетать.ру" фиксируют единичные бронирования, причем на сентябрь", — отметили в компании. Но средний чек, по данным сервиса поиска, сравнения и продажи туров, существенно ниже — 167 тысяч рублей.Всесезонный вариант"Несомненно, прямой рейс в Касабланку увеличит количество путешественников, но массового туризма ждать не стоит", — считают в "Русском Экспрессе"."Если сдвинется с мертвой точки ситуация с авиаперелетами, Марокко — отличный всесезонный вариант отдыха для россиян", — уверены в Space Travel. "Раньше были чартеры в Агадир, что способствовало росту спроса на направление, — объясняет Анна Филатовская. — Но все же страна больше подходит для экскурсий: там множество аутентичных, колоритных городов".Так, например, в Касабланке находится мечеть Хасана II — одна из крупнейших и красивейших в мире. Она знаменита своей раздвижной крышей. И туда пускают не только мусульман.Есть известный во всем мире туристический маршрут "Имперские города Марокко", куда включены четыре исторические столицы: Фес, Мекнес, Марракеш и Рабат. Начинать удобно из Касабланки, откуда до Рабата — всего 90 километров. Это, кстати, культурный и индустриальный центр Марокко. Там находится мавзолей Мухаммеда V — султана, а потом и короля. Построена святыня вьетнамским архитектором в мавританском стиле.Мекнес называют "марокканским Версалем", а Фес — первая столица — считается религиозным центром страны. В одной из его медин — около шести тысяч улиц. Этот маршрут объединяется с Шефшауэном — знаменитым синим городом. Марракеш — в другой стороне, зато примерно на полпути от Касабланки к пляжам Агадира. Дома там преимущественно розовые, одна из достопримечательностей — знаменитый сад "Мажорель", тесно связанный с именем модельера Ива Сен-Лорана.В Марокко предлагают поездки в пустыню Сахара: в стране снимали сцены многих известных фильмов и сериалов, в том числе "Игры престолов". Так что даже если нет возможности окунуться в Атлантический океан, выручат экскурсии.

https://ria.ru/20230413/marokko-1865149725.html

https://ria.ru/20230502/turtsiya-1869169374.html

марокко

касабланка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

маршруты - туризм, туристы, марокко, касабланка, домодедово (аэропорт), ассоциация туроператоров россии (атор), куда можно лететь, отдых на море, достопримечательности