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Россия и Марокко возобновляют авиасообщение - РИА Новости, 02.05.2023
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00:23 02.05.2023 (обновлено: 05:37 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/aviasoobschenie-1869039084.html
Россия и Марокко возобновляют авиасообщение
Россия и Марокко возобновляют авиасообщение - РИА Новости, 02.05.2023
Россия и Марокко возобновляют авиасообщение
Россия и Марокко со вторника возобновляют авиасообщение: запускаются прямые рейсы между Москвой и Касабланкой, сообщала в начале апреля Ассоциация туроператоров РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T00:23
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россия
марокко
москва
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Россия и Марокко со вторника возобновляют авиасообщение: запускаются прямые рейсы между Москвой и Касабланкой, сообщала в начале апреля Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на представительство Royal Air Maroc в Москве.Других рейсов из России в Марокко нет. Авиакомпания остановила полеты в Россию в марте 2022 года. До этого она не летала в Россию из-за пандемии: полеты были приостановлены в марте 2020 года и возобновились в начале февраля 2022 года (и снова были приостановлены через месяц).Рейсы по маршруту Москва (аэропорт "Домодедово") — Касабланка будут выполняться с частотой два раза в неделю по средам и пятницам до конца летнего сезона. Время в пути составит 6 часов 15 минут.Авиакомпания Royal Air Maroc — национальный перевозчик Марокко.
https://ria.ru/20230413/marokko-1865149725.html
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россия, марокко, москва, ассоциация туроператоров россии (атор), домодедово (аэропорт)
Россия, Марокко, Москва, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Домодедово (аэропорт)
Россия и Марокко возобновляют авиасообщение

Россия и Марокко возобновляют авиасообщение, запускаются рейсы между Москвой и Касабланкой

© Flickr / abdallahhЛайнер авиакомпании Royal Air Maroc
Лайнер авиакомпании Royal Air Maroc - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© Flickr / abdallahh
Лайнер авиакомпании Royal Air Maroc. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Россия и Марокко со вторника возобновляют авиасообщение: запускаются прямые рейсы между Москвой и Касабланкой, сообщала в начале апреля Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на представительство Royal Air Maroc в Москве.
Других рейсов из России в Марокко нет. Авиакомпания остановила полеты в Россию в марте 2022 года. До этого она не летала в Россию из-за пандемии: полеты были приостановлены в марте 2020 года и возобновились в начале февраля 2022 года (и снова были приостановлены через месяц).
Рейсы по маршруту Москва (аэропорт "Домодедово") — Касабланка будут выполняться с частотой два раза в неделю по средам и пятницам до конца летнего сезона. Время в пути составит 6 часов 15 минут.
Авиакомпания Royal Air Maroc — национальный перевозчик Марокко.
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РоссияМароккоМоскваАссоциация туроператоров России (АТОР)Домодедово (аэропорт)
 
 
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