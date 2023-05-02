https://ria.ru/20230502/aviasoobschenie-1869039084.html

Россия и Марокко возобновляют авиасообщение

Россия и Марокко возобновляют авиасообщение - РИА Новости, 02.05.2023

Россия и Марокко возобновляют авиасообщение

Россия и Марокко со вторника возобновляют авиасообщение: запускаются прямые рейсы между Москвой и Касабланкой, сообщала в начале апреля Ассоциация туроператоров РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T00:23

2023-05-02T00:23

2023-05-02T05:37

россия

марокко

москва

ассоциация туроператоров россии (атор)

домодедово (аэропорт)

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Россия и Марокко со вторника возобновляют авиасообщение: запускаются прямые рейсы между Москвой и Касабланкой, сообщала в начале апреля Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на представительство Royal Air Maroc в Москве.Других рейсов из России в Марокко нет. Авиакомпания остановила полеты в Россию в марте 2022 года. До этого она не летала в Россию из-за пандемии: полеты были приостановлены в марте 2020 года и возобновились в начале февраля 2022 года (и снова были приостановлены через месяц).Рейсы по маршруту Москва (аэропорт "Домодедово") — Касабланка будут выполняться с частотой два раза в неделю по средам и пятницам до конца летнего сезона. Время в пути составит 6 часов 15 минут.Авиакомпания Royal Air Maroc — национальный перевозчик Марокко.

https://ria.ru/20230413/marokko-1865149725.html

россия

марокко

москва

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россия, марокко, москва, ассоциация туроператоров россии (атор), домодедово (аэропорт)