https://ria.ru/20230429/aviasoobschenie-1868678605.html

Россия и Турция договорились об увеличении объема авиаперевозок

Россия и Турция договорились об увеличении объема авиаперевозок - РИА Новости, 29.04.2023

Россия и Турция договорились об увеличении объема авиаперевозок

Россия и Турция увеличат объем пассажирских воздушных перевозок, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства транспорта. РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T11:36

2023-04-29T11:36

2023-04-29T13:29

туризм

экономика

россия

турция

международная ассоциация воздушного транспорта

министерство транспорта рф (минтранс россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777598252_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_80fbab77e89ef77afdef0d7519597d39.jpg

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Россия и Турция увеличат объем пассажирских воздушных перевозок, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства транспорта.О том, что Россия и Турция нарастят двусторонние авиаперевозки, заявил президент Владимир Путин во время церемонии завоза ядерного топлива на АЭС "Аккую".Таким образом, теперь российские авиакомпании планируют выполнять более 720 рейсов в неделю по 62 маршрутам. Турецким перевозчикам согласованы заявки на выполнение полетов между странами по 37 маршрутам с частотой 629 рейсов в неделю в сезоне ИАТА "Лето-2023".Как следует из договоренности, турецкие авиакомпании еженедельно будут совершать по семь рейсов по маршруту Анталья — Саратов, по 21 рейсу по маршрутам Стамбул — Москва и Анталья — Москва, еще по 14 рейсов запланировано по направлениям Стамбул — Санкт-Петербург, Анталья — Санкт-Петербург, Анталья — Казань, Анталья — Екатеринбург.В среднем число полетов российских перевозчиков в Турцию нынешним летом увеличится в полтора раза по сравнению с прошлым годом.

https://ria.ru/20230428/tseny-1868492422.html

https://ria.ru/20230411/otdykh-1864165757.html

россия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, турция, международная ассоциация воздушного транспорта, министерство транспорта рф (минтранс россии)