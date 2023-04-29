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Россия и Турция договорились об увеличении объема авиаперевозок - РИА Новости, 29.04.2023
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Туризм
 
11:36 29.04.2023 (обновлено: 13:29 29.04.2023)
https://ria.ru/20230429/aviasoobschenie-1868678605.html
Россия и Турция договорились об увеличении объема авиаперевозок
Россия и Турция договорились об увеличении объема авиаперевозок - РИА Новости, 29.04.2023
Россия и Турция договорились об увеличении объема авиаперевозок
Россия и Турция увеличат объем пассажирских воздушных перевозок, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства транспорта. РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T11:36
2023-04-29T13:29
туризм
экономика
россия
турция
международная ассоциация воздушного транспорта
министерство транспорта рф (минтранс россии)
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Россия и Турция увеличат объем пассажирских воздушных перевозок, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства транспорта.О том, что Россия и Турция нарастят двусторонние авиаперевозки, заявил президент Владимир Путин во время церемонии завоза ядерного топлива на АЭС "Аккую".Таким образом, теперь российские авиакомпании планируют выполнять более 720 рейсов в неделю по 62 маршрутам. Турецким перевозчикам согласованы заявки на выполнение полетов между странами по 37 маршрутам с частотой 629 рейсов в неделю в сезоне ИАТА "Лето-2023".Как следует из договоренности, турецкие авиакомпании еженедельно будут совершать по семь рейсов по маршруту Анталья — Саратов, по 21 рейсу по маршрутам Стамбул — Москва и Анталья — Москва, еще по 14 рейсов запланировано по направлениям Стамбул — Санкт-Петербург, Анталья — Санкт-Петербург, Анталья — Казань, Анталья — Екатеринбург.В среднем число полетов российских перевозчиков в Турцию нынешним летом увеличится в полтора раза по сравнению с прошлым годом.
https://ria.ru/20230428/tseny-1868492422.html
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экономика, россия, турция, международная ассоциация воздушного транспорта, министерство транспорта рф (минтранс россии)
Туризм, Экономика, Россия, Турция, Международная ассоциация воздушного транспорта, Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
Россия и Турция договорились об увеличении объема авиаперевозок

Минтранс заявил, что Россия и Турция договорились об увеличении объема авиаперевозок

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолеты авиакомпании Turkish Airlines в Международном аэропорту Стамбула
Самолеты авиакомпании Turkish Airlines в Международном аэропорту Стамбула - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самолеты авиакомпании Turkish Airlines в Международном аэропорту Стамбула. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Россия и Турция увеличат объем пассажирских воздушных перевозок, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства транспорта.
«
"В целях реализации договоренностей, достигнутых между Россией и Турцией на высшем уровне, российскими авиационными властями подтверждены заявки турецких авиакомпаний на выполнение дополнительных полетов в Россию с суммарной частотой 49 рейсов в неделю", — говорится в релизе.
О том, что Россия и Турция нарастят двусторонние авиаперевозки, заявил президент Владимир Путин во время церемонии завоза ядерного топлива на АЭС "Аккую".
Таким образом, теперь российские авиакомпании планируют выполнять более 720 рейсов в неделю по 62 маршрутам. Турецким перевозчикам согласованы заявки на выполнение полетов между странами по 37 маршрутам с частотой 629 рейсов в неделю в сезоне ИАТА "Лето-2023".
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Как следует из договоренности, турецкие авиакомпании еженедельно будут совершать по семь рейсов по маршруту АнтальяСаратов, по 21 рейсу по маршрутам СтамбулМосква и Анталья — Москва, еще по 14 рейсов запланировано по направлениям Стамбул — Санкт-Петербург, Анталья — Санкт-Петербург, Анталья — Казань, Анталья — Екатеринбург.
В среднем число полетов российских перевозчиков в Турцию нынешним летом увеличится в полтора раза по сравнению с прошлым годом.
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ТуризмЭкономикаРоссияТурцияМеждународная ассоциация воздушного транспортаМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)
 
 
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