Россия и Турция договорились об увеличении объема авиаперевозок
Минтранс заявил, что Россия и Турция договорились об увеличении объема авиаперевозок
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолеты авиакомпании Turkish Airlines в Международном аэропорту Стамбула
Самолеты авиакомпании Turkish Airlines в Международном аэропорту Стамбула. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Россия и Турция увеличат объем пассажирских воздушных перевозок, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства транспорта.
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"В целях реализации договоренностей, достигнутых между Россией и Турцией на высшем уровне, российскими авиационными властями подтверждены заявки турецких авиакомпаний на выполнение дополнительных полетов в Россию с суммарной частотой 49 рейсов в неделю", — говорится в релизе.
О том, что Россия и Турция нарастят двусторонние авиаперевозки, заявил президент Владимир Путин во время церемонии завоза ядерного топлива на АЭС "Аккую".
Таким образом, теперь российские авиакомпании планируют выполнять более 720 рейсов в неделю по 62 маршрутам. Турецким перевозчикам согласованы заявки на выполнение полетов между странами по 37 маршрутам с частотой 629 рейсов в неделю в сезоне ИАТА "Лето-2023".
Как следует из договоренности, турецкие авиакомпании еженедельно будут совершать по семь рейсов по маршруту Анталья — Саратов, по 21 рейсу по маршрутам Стамбул — Москва и Анталья — Москва, еще по 14 рейсов запланировано по направлениям Стамбул — Санкт-Петербург, Анталья — Санкт-Петербург, Анталья — Казань, Анталья — Екатеринбург.
В среднем число полетов российских перевозчиков в Турцию нынешним летом увеличится в полтора раза по сравнению с прошлым годом.