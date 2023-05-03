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Скоростной катамаран связал Сочи и Геленджик - РИА Новости, 03.05.2023
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Туризм
 
16:42 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/katamaran-1869421390.html
Скоростной катамаран связал Сочи и Геленджик
Скоростной катамаран связал Сочи и Геленджик - РИА Новости, 03.05.2023
Скоростной катамаран связал Сочи и Геленджик
Скоростной катамаран "Грифон", курсирующий по маршруту Новороссийск – Геленджик – Сочи, открыл сезон перевозок, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T16:42
2023-05-03T16:42
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СОЧИ, 3 мая - РИА Новости. Скоростной катамаран "Грифон", курсирующий по маршруту Новороссийск – Геленджик – Сочи, открыл сезон перевозок, передает корреспондент РИА Новости. Днем в среду судно пришвартовалось в порту Сочи по расписанию. "Из пассажиров кто-то спешил на самолет, кто-то ехал погулять, 29 человек сегодня прибыли первым рейсом", – рассказал журналистам капитан скоростного судна Андрей Вороникин. Как ранее сообщал агентству директор осуществляющей перевозки компании "ВодоходЪ Экспресс" Михаил Антошин, запуск судов, курсирующих по маршруту Новороссийск – Геленджик – Сочи, был запланирован на 1 мая. Однако открыть сезон перевозок в срок не удалось из-за плохих погодных условий. Катамаран выходил 2 мая, дошел до Туапсе, но вернулся, поскольку остаточная волна и плохая погода не дали возможности продолжить путь. Ранее Антошин говорил РИА Новости, что второе судно – теплоход на подводных крыльях "Комета", что курсирует из Сочи в Новороссийск, Геленджик и Анапу, – будет запущено после 15 мая. По информации гендиректора морского торгового Сочи Юрия Владимирова, уровень цен и график расписания скоростного морского транспорта между курортами Кубани останется на прежнем уровне с небольшими корректировками. Он также отмечал, что планируемый запуск "Грифона" в Абхазию пока отменяется, поскольку в прошлом году перевозки не были востребованы. Во времена СССР из Сочи курсировали морские пассажирские судна в Новороссийск, затем несколько десятилетий этот вид транспорта не использовался. Возобновился морской регулярный рейс по маршруту Новороссийск – Геленджик – Сочи в 2021 году, когда под управлением компании "ВодоходЪ Экспресс" стали курсировать скоростной катамаран "Грифон" и теплоход "Комета", каждый рассчитан на 120 посадочных мест.
https://ria.ru/20230502/parom-1869180909.html
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Скоростной катамаран связал Сочи и Геленджик

Скоростной катамаран "Грифон" начал перевозки между Новороссийском, Геленджиком и Сочи

© РИА Новости / Георгий Зимарев | Перейти в медиабанкПассажирский катамаран "Грифон" отправляется в первый рейс по маршруту Новороссийск-Сочи с остановкой в Геленджике
Пассажирский катамаран Грифон отправляется в первый рейс по маршруту Новороссийск-Сочи с остановкой в Геленджике - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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СОЧИ, 3 мая - РИА Новости. Скоростной катамаран "Грифон", курсирующий по маршруту Новороссийск – Геленджик – Сочи, открыл сезон перевозок, передает корреспондент РИА Новости.
Днем в среду судно пришвартовалось в порту Сочи по расписанию. "Из пассажиров кто-то спешил на самолет, кто-то ехал погулять, 29 человек сегодня прибыли первым рейсом", – рассказал журналистам капитан скоростного судна Андрей Вороникин.
Как ранее сообщал агентству директор осуществляющей перевозки компании "ВодоходЪ Экспресс" Михаил Антошин, запуск судов, курсирующих по маршруту Новороссийск – Геленджик – Сочи, был запланирован на 1 мая. Однако открыть сезон перевозок в срок не удалось из-за плохих погодных условий. Катамаран выходил 2 мая, дошел до Туапсе, но вернулся, поскольку остаточная волна и плохая погода не дали возможности продолжить путь.
Ранее Антошин говорил РИА Новости, что второе судно – теплоход на подводных крыльях "Комета", что курсирует из Сочи в Новороссийск, Геленджик и Анапу, – будет запущено после 15 мая.
По информации гендиректора морского торгового Сочи Юрия Владимирова, уровень цен и график расписания скоростного морского транспорта между курортами Кубани останется на прежнем уровне с небольшими корректировками. Он также отмечал, что планируемый запуск "Грифона" в Абхазию пока отменяется, поскольку в прошлом году перевозки не были востребованы.
Во времена СССР из Сочи курсировали морские пассажирские судна в Новороссийск, затем несколько десятилетий этот вид транспорта не использовался. Возобновился морской регулярный рейс по маршруту Новороссийск – Геленджик – Сочи в 2021 году, когда под управлением компании "ВодоходЪ Экспресс" стали курсировать скоростной катамаран "Грифон" и теплоход "Комета", каждый рассчитан на 120 посадочных мест.
Вид на морской вокзал в Сочи - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
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