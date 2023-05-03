https://ria.ru/20230503/katamaran-1869421390.html

Скоростной катамаран связал Сочи и Геленджик

Скоростной катамаран связал Сочи и Геленджик - РИА Новости, 03.05.2023

Скоростной катамаран связал Сочи и Геленджик

Скоростной катамаран "Грифон", курсирующий по маршруту Новороссийск – Геленджик – Сочи, открыл сезон перевозок, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T16:42

2023-05-03T16:42

2023-05-03T16:42

туризм

туризм

новости - туризм

туристы

сочи

новороссийск

геленджик

отдых в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733386574_0:0:2931:1649_1920x0_80_0_0_a39c97c2371306ec5800784c2d2aa811.jpg

СОЧИ, 3 мая - РИА Новости. Скоростной катамаран "Грифон", курсирующий по маршруту Новороссийск – Геленджик – Сочи, открыл сезон перевозок, передает корреспондент РИА Новости. Днем в среду судно пришвартовалось в порту Сочи по расписанию. "Из пассажиров кто-то спешил на самолет, кто-то ехал погулять, 29 человек сегодня прибыли первым рейсом", – рассказал журналистам капитан скоростного судна Андрей Вороникин. Как ранее сообщал агентству директор осуществляющей перевозки компании "ВодоходЪ Экспресс" Михаил Антошин, запуск судов, курсирующих по маршруту Новороссийск – Геленджик – Сочи, был запланирован на 1 мая. Однако открыть сезон перевозок в срок не удалось из-за плохих погодных условий. Катамаран выходил 2 мая, дошел до Туапсе, но вернулся, поскольку остаточная волна и плохая погода не дали возможности продолжить путь. Ранее Антошин говорил РИА Новости, что второе судно – теплоход на подводных крыльях "Комета", что курсирует из Сочи в Новороссийск, Геленджик и Анапу, – будет запущено после 15 мая. По информации гендиректора морского торгового Сочи Юрия Владимирова, уровень цен и график расписания скоростного морского транспорта между курортами Кубани останется на прежнем уровне с небольшими корректировками. Он также отмечал, что планируемый запуск "Грифона" в Абхазию пока отменяется, поскольку в прошлом году перевозки не были востребованы. Во времена СССР из Сочи курсировали морские пассажирские судна в Новороссийск, затем несколько десятилетий этот вид транспорта не использовался. Возобновился морской регулярный рейс по маршруту Новороссийск – Геленджик – Сочи в 2021 году, когда под управлением компании "ВодоходЪ Экспресс" стали курсировать скоростной катамаран "Грифон" и теплоход "Комета", каждый рассчитан на 120 посадочных мест.

https://ria.ru/20230502/parom-1869180909.html

сочи

новороссийск

геленджик

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, туристы, сочи, новороссийск, геленджик, отдых в россии, отдых на море