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СМИ: авиакомпании начали массово отменять рейсы по России - РИА Новости, 04.05.2023
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09:52 04.05.2023 (обновлено: 10:28 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/aviakompanii-1869569830.html
СМИ: авиакомпании начали массово отменять рейсы по России
СМИ: авиакомпании начали массово отменять рейсы по России - РИА Новости, 04.05.2023
СМИ: авиакомпании начали массово отменять рейсы по России
Российские авиакомпании начали отменять внутренние рейсы из-за сокращения государственных субсидий на 1,5 миллиарда рублей, сообщают "Известия". РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T09:52
2023-05-04T10:28
экономика
москва
тюменская область
санкт-петербург
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
высшая школа экономики (вшэ)
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Российские авиакомпании начали отменять внутренние рейсы из-за сокращения государственных субсидий на 1,5 миллиарда рублей, сообщают "Известия".Как указали в статье, в 2023 году финансирование программы выполнения региональных полетов в обход Москвы сократили с девяти миллиардов рублей до 7,5 миллиарда из-за дефицита федерального бюджета.Он также добавил, что больше всего рейсов отменили в Омской и Тюменской областях, Татарстане, Санкт-Петербурге, Дагестане и Северной Осетии.По словам ведущего эксперта Центра экономики транспорта ВШЭ Андрея Крамаренко, под сокращение финансирования могли подпасть те направления, отмена рейсов по которым не вызовет сильного недовольства у россиян.
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экономика, москва, тюменская область, санкт-петербург, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), высшая школа экономики (вшэ)
Экономика, Москва, Тюменская область, Санкт-Петербург, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Высшая школа экономики (ВШЭ)
СМИ: авиакомпании начали массово отменять рейсы по России

"Известия": часть внутренних авиарейсов отменяют из-за сокращения субсидий на 1,5 млрд

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСамолет Boeing 777-300 ER "С.Есенин" авиакомпании "Аэрофлот" во время взлета в международном аэропорту имени В. К. Арсеньева во Владивостоке
Самолет Boeing 777-300 ER С.Есенин авиакомпании Аэрофлот во время взлета в международном аэропорту имени В. К. Арсеньева во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Самолет Boeing 777-300 ER "С.Есенин" авиакомпании "Аэрофлот" во время взлета в международном аэропорту имени В. К. Арсеньева во Владивостоке. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Российские авиакомпании начали отменять внутренние рейсы из-за сокращения государственных субсидий на 1,5 миллиарда рублей, сообщают "Известия".
Как указали в статье, в 2023 году финансирование программы выполнения региональных полетов в обход Москвы сократили с девяти миллиардов рублей до 7,5 миллиарда из-за дефицита федерального бюджета.
«

"Росавиация подошла к вопросу формально: убрали из программы те маршруты, на которые авиакомпании еще не заключили договоры о софинансировании рейсов с региональными властями", — цитирует издание слова одного из источников.

Он также добавил, что больше всего рейсов отменили в Омской и Тюменской областях, Татарстане, Санкт-Петербурге, Дагестане и Северной Осетии.
По словам ведущего эксперта Центра экономики транспорта ВШЭ Андрея Крамаренко, под сокращение финансирования могли подпасть те направления, отмена рейсов по которым не вызовет сильного недовольства у россиян.
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