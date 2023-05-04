https://ria.ru/20230504/aviakompanii-1869569830.html

СМИ: авиакомпании начали массово отменять рейсы по России

СМИ: авиакомпании начали массово отменять рейсы по России - РИА Новости, 04.05.2023

СМИ: авиакомпании начали массово отменять рейсы по России

Российские авиакомпании начали отменять внутренние рейсы из-за сокращения государственных субсидий на 1,5 миллиарда рублей, сообщают "Известия". РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T09:52

2023-05-04T09:52

2023-05-04T10:28

экономика

москва

тюменская область

санкт-петербург

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

высшая школа экономики (вшэ)

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Российские авиакомпании начали отменять внутренние рейсы из-за сокращения государственных субсидий на 1,5 миллиарда рублей, сообщают "Известия".Как указали в статье, в 2023 году финансирование программы выполнения региональных полетов в обход Москвы сократили с девяти миллиардов рублей до 7,5 миллиарда из-за дефицита федерального бюджета.Он также добавил, что больше всего рейсов отменили в Омской и Тюменской областях, Татарстане, Санкт-Петербурге, Дагестане и Северной Осетии.По словам ведущего эксперта Центра экономики транспорта ВШЭ Андрея Крамаренко, под сокращение финансирования могли подпасть те направления, отмена рейсов по которым не вызовет сильного недовольства у россиян.

https://ria.ru/20230417/aviaperevozki-1865802873.html

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экономика, москва, тюменская область, санкт-петербург, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), высшая школа экономики (вшэ)