СМИ: авиакомпании начали массово отменять рейсы по России
"Известия": часть внутренних авиарейсов отменяют из-за сокращения субсидий на 1,5 млрд
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСамолет Boeing 777-300 ER "С.Есенин" авиакомпании "Аэрофлот" во время взлета в международном аэропорту имени В. К. Арсеньева во Владивостоке
Самолет Boeing 777-300 ER "С.Есенин" авиакомпании "Аэрофлот" во время взлета в международном аэропорту имени В. К. Арсеньева во Владивостоке. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Российские авиакомпании начали отменять внутренние рейсы из-за сокращения государственных субсидий на 1,5 миллиарда рублей, сообщают "Известия".
Как указали в статье, в 2023 году финансирование программы выполнения региональных полетов в обход Москвы сократили с девяти миллиардов рублей до 7,5 миллиарда из-за дефицита федерального бюджета.
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"Росавиация подошла к вопросу формально: убрали из программы те маршруты, на которые авиакомпании еще не заключили договоры о софинансировании рейсов с региональными властями", — цитирует издание слова одного из источников.
Он также добавил, что больше всего рейсов отменили в Омской и Тюменской областях, Татарстане, Санкт-Петербурге, Дагестане и Северной Осетии.
По словам ведущего эксперта Центра экономики транспорта ВШЭ Андрея Крамаренко, под сокращение финансирования могли подпасть те направления, отмена рейсов по которым не вызовет сильного недовольства у россиян.