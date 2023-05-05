https://ria.ru/20230505/venesuela-1869958899.html

У россиян появилось еще одно пляжное направление без пересадок, виз и ПЦР

У россиян появилось еще одно пляжное направление без пересадок, виз и ПЦР - РИА Новости, 05.05.2023

У россиян появилось еще одно пляжное направление без пересадок, виз и ПЦР

Венесуэла в начале мая отменила ковидные требования к туристам, прилетающим в страну на международных рейсах, эксперты рассказали, сколько стоят путевки на... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T16:12

2023-05-05T16:12

2023-05-05T16:12

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венесуэла

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Венесуэла в начале мая отменила ковидные требования к туристам, прилетающим в страну на международных рейсах, эксперты рассказали, сколько стоят путевки на курорты государства, пишет АТОР.Теперь путешественники не должны предъявлять сертификат о вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста.Из Москвы в Венесуэлу выполняются прямые авиарейсы. На остров Маргарита в сотрудничестве с туроператором PEGAS Touristik летает авиакомпания Nordwind. Также на венесуэльский курортный остров доставляет путешественников Conviasa, блоки мест на рейсах которой есть у "Интурист" и TEZ Tour. По информации туроператоров, на карибском направлении традиционно отмечается хороший спрос, в связи с чем полетные программы в Венесуэлу продлены и на летний сезон.У PEGAS Touristik тур на Маргариту с вылетом 17 марта на 11 ночей в отель “три звезды” с завтраками стоит от 153 тысяч рублей на двоих, тур с вылетом 17 июня – от 210 тысяч рублей на двоих.У "Интуриста" путевка с вылетом 11 июня на 13 ночей с таким же проживанием – от 189 тысяч рублей на двоих. На сайте TEZ Tour каникулы с вылетом 28 мая в гостиницу “три звезды” с завтраками – от 188 тысяч рублей на двоих.Для граждан РФ для въезда в Венесуэлу виза не требуется. Туристам необходим загранпаспорт со сроком действия не менее шести месяцев с момента въезда в страну.

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новости - туризм, венесуэла, москва, интурист, tez tour, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых в россии