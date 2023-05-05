https://ria.ru/20230505/bali-1869913668.html

С Бали с начала года депортировали 27 россиян

С Бали с начала года депортировали 27 россиян - РИА Новости, 05.05.2023

С Бали с начала года депортировали 27 россиян

Губернатор индонезийского острова и провинции Бали Вайан Костер заявил в пятницу, что с начала года с острова были депортированы более ста иностранных туристов, РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T13:43

2023-05-05T13:43

2023-05-05T13:43

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БАНГКОК, 5 мая – РИА Новости. Губернатор индонезийского острова и провинции Бали Вайан Костер заявил в пятницу, что с начала года с острова были депортированы более ста иностранных туристов, и что среди них больше всего россиян, которых выслано с Бали 27 человек, сообщил индонезийский новостной портал DetikNews. Такое заявление губернатор сделал на прошедшем на острове в пятницу семинаре "План будущего развития Бали: 100 лет новой эры Бали", выступая по теме правонарушений и проявления неуважения к местным обычаям и культуре со стороны иностранных туристов. "Сейчас общее количество россиян на острове – 50 тысяч человек. Из них 27 депортированы за правонарушения", - отметил губернатор, добавив, что для такого количества туристов это небольшая цифра, однако среди иностранных нарушителей россиян оказалось больше всех. Губернатор также изложил участникам семинара свой план поставить вопрос об отказе от массового иностранного туризма на остров Бали и введении квот на количество туристов, посещающих остров. По плану губернатора, желающие посетить Бали иностранцы должны будут за год до поездки обращаться к индонезийским властям с заявкой на посещение острова и ждать разрешения. "Бороться с правонарушениями иностранцев и актами неуважения к культуре, истории и традициям нашего народа можно только с помощью системных решений", - сказал Вайан Костер, выступая перед собравшимися на семинар высокопоставленными индонезийскими политиками, в том числе двумя действующими министрами и бывшим (пятым) президентом Индонезии и дочерью первого президента страны Сукарно госпожой Мегавати Сукарнопутри. Бывший президент также выступила на семинаре, поддержав критику губернатора острова в адрес иностранных туристов, позволяющих себе нарушать законы и традиции Индонезии. Она заявила, что когда иностранная туристка живет на Бали в палатке на пляже и разгуливает по всему острову в одном бикини, это совершенно неприемлемо, сообщает портал. Однако в сообщении ничего не сказано о том, выразила ли экс-президент, известная своим дружественным отношением к России, свое мнение по поводу планов балийского губернатора и того факта, что россияне возглавляют список депортированных с острова иностранных граждан. В апреле губернатор Вайан Костер предлагал отменить индонезийские визы по прибытии для граждан России и Украины, так как, по его мнению, граждане именно этих стран наиболее часто совершают правонарушения на Бали. По сообщениям СМИ, он обратился с этим предложением в правительство Индонезии, однако никаких сообщений о дальнейшей судьбе его предложения в индонезийских и мировых СМИ пока не публиковалось.

https://ria.ru/20230504/bali-1869605833.html

https://ria.ru/20230416/bali-1865606415.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

бали, индонезия, россия, туризм, новости - туризм, в мире