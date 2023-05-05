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Мошенники с "горящими" турами активизировались к праздникам
Мошенники с "горящими" турами активизировались к праздникам - РИА Новости, 05.05.2023
Мошенники с "горящими" турами активизировались к праздникам
Мошенники в канун длинных майских праздников стали активнее предлагать купить "горящие" туры и авиабилеты или забронировать гостиницы, для своих схем... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T11:36
2023-05-05T11:36
2023-05-05T12:06
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Мошенники в канун длинных майских праздников стали активнее предлагать купить "горящие" туры и авиабилеты или забронировать гостиницы, для своих схем злоумышленники используют фишинговые ресурсы, сообщила пресс-служба ВТБ. "В канун длинных майских праздников ВТБ зафиксировал увеличение активности мошенников с использованием фишинговых ресурсов. Размещая рекламу в соцмедиа, злоумышленники предлагают купить "горящие" туры и авиабилеты или забронировать гостиницы. Однако вместо оформленного путешествия клиенты оказываются жертвами лже-турагентов", – говорится в сообщении. Для приманки клиентов злоумышленники размещают в интернете рекламный баннер с предложением организовать майский отдых по сниженным ценам, пояснили в банке. Далее пользователя призывают перейти на страницу с описанием услуг и их последующей оплатой. "На самом деле, будущий путешественник находится на фишинговом ресурсе, где вводит свои персональные данные, логин или пароль из смс, которые позволяют мошенникам получить доступ к его аккаунтам и банковским счетам", – отметили эксперты.Так, с января по апрель банк выявил и направил на блокировку порядка 4,5 тысячи различных фишинговых сайтов, мошеннических ресурсов, мобильных приложений и аккаунтов в социальных сетях или каналах, мимикрирующих в том числе под бренд банка и иные организации. Это в 1,5 раза больше, чем за четыре месяца прошлого года.
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новости - туризм, технологии, втб, туризм, мошенничество, мошенники
Туризм, Новости - Туризм, Технологии, ВТБ, Туризм, Мошенничество, мошенники
Мошенники с "горящими" турами активизировались к праздникам
ВТБ: праздникам туристов больше обманывают с "горящими" путевками
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Мошенники в канун длинных майских праздников стали активнее предлагать купить "горящие" туры и авиабилеты или забронировать гостиницы, для своих схем злоумышленники используют фишинговые ресурсы, сообщила пресс-служба ВТБ.
"В канун длинных майских праздников ВТБ зафиксировал увеличение активности мошенников с использованием фишинговых ресурсов. Размещая рекламу в соцмедиа, злоумышленники предлагают купить "горящие" туры и авиабилеты или забронировать гостиницы. Однако вместо оформленного путешествия клиенты оказываются жертвами лже-турагентов", – говорится в сообщении.
Для приманки клиентов злоумышленники размещают в интернете рекламный баннер с предложением организовать майский отдых по сниженным ценам, пояснили в банке. Далее пользователя призывают перейти на страницу с описанием услуг и их последующей оплатой.
"На самом деле, будущий путешественник находится на фишинговом ресурсе, где вводит свои персональные данные, логин или пароль из смс, которые позволяют мошенникам получить доступ к его аккаунтам и банковским счетам", – отметили эксперты.
Так, с января по апрель банк выявил и направил на блокировку порядка 4,5 тысячи различных фишинговых сайтов, мошеннических ресурсов, мобильных приложений и аккаунтов в социальных сетях или каналах, мимикрирующих в том числе под бренд банка и иные организации. Это в 1,5 раза больше, чем за четыре месяца прошлого года.
В Турции рассказали о популярных схемах обмана туристов