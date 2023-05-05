https://ria.ru/20230505/bank-1869882274.html

Мошенники с "горящими" турами активизировались к праздникам

Мошенники с "горящими" турами активизировались к праздникам - РИА Новости, 05.05.2023

Мошенники с "горящими" турами активизировались к праздникам

Мошенники в канун длинных майских праздников стали активнее предлагать купить "горящие" туры и авиабилеты или забронировать гостиницы, для своих схем... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T11:36

2023-05-05T11:36

2023-05-05T12:06

туризм

новости - туризм

технологии

втб

туризм

мошенничество

мошенники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862158288_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6b0b6d3af958c935fc003ebb2434b9c7.jpg

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Мошенники в канун длинных майских праздников стали активнее предлагать купить "горящие" туры и авиабилеты или забронировать гостиницы, для своих схем злоумышленники используют фишинговые ресурсы, сообщила пресс-служба ВТБ. "В канун длинных майских праздников ВТБ зафиксировал увеличение активности мошенников с использованием фишинговых ресурсов. Размещая рекламу в соцмедиа, злоумышленники предлагают купить "горящие" туры и авиабилеты или забронировать гостиницы. Однако вместо оформленного путешествия клиенты оказываются жертвами лже-турагентов", – говорится в сообщении. Для приманки клиентов злоумышленники размещают в интернете рекламный баннер с предложением организовать майский отдых по сниженным ценам, пояснили в банке. Далее пользователя призывают перейти на страницу с описанием услуг и их последующей оплатой. "На самом деле, будущий путешественник находится на фишинговом ресурсе, где вводит свои персональные данные, логин или пароль из смс, которые позволяют мошенникам получить доступ к его аккаунтам и банковским счетам", – отметили эксперты.Так, с января по апрель банк выявил и направил на блокировку порядка 4,5 тысячи различных фишинговых сайтов, мошеннических ресурсов, мобильных приложений и аккаунтов в социальных сетях или каналах, мимикрирующих в том числе под бренд банка и иные организации. Это в 1,5 раза больше, чем за четыре месяца прошлого года.

https://ria.ru/20230329/turtsiya-1861480038.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, технологии, втб, туризм, мошенничество, мошенники