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СМИ: Индия и Россия изучат возможность приема карт систем RuPay и "Мир" - РИА Новости, 30.04.2023
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21:40 30.04.2023 (обновлено: 21:41 30.04.2023)
https://ria.ru/20230430/karty-1868895841.html
СМИ: Индия и Россия изучат возможность приема карт систем RuPay и "Мир"
СМИ: Индия и Россия изучат возможность приема карт систем RuPay и "Мир" - РИА Новости, 30.04.2023
СМИ: Индия и Россия изучат возможность приема карт систем RuPay и "Мир"
Индия и Россия изучат возможность приема карт национальных платежных систем RuPay и "Мир" в обеих странах на фоне санкций, введенных Западом в отношении Москвы, РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T21:40
2023-04-30T21:41
экономика
индия
россия
москва
технологии
субраманиам джайшанкар
денис мантуров
swift
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НЬЮ-ДЕЛИ, 30 апр – РИА Новости. Индия и Россия изучат возможность приема карт национальных платежных систем RuPay и "Мир" в обеих странах на фоне санкций, введенных Западом в отношении Москвы, сообщает издание Economic Times со ссылкой на источники. "По словам источников, на недавнем заседании правительственной комиссии высокого уровня по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству было обсуждено и решено изучить возможность разрешения приема этих карточек. По словам источников, взаимный прием карт RuPay (Индия) и "Мир" (Россия) поможет гражданам Индии и России совершать беспроблемные платежи в индийских рупиях и российских рублях в своих странах", - сообщает издание. Участники встречи, сопредседателями которой были министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар и заместитель премьер-министра России Денис Мантуров, также договорились изучить возможность взаимодействия единого платежного интерфейса Национальной платежной корпорации Индии и системы быстрых платежей Банка России. Кроме того, было также решено рассмотреть возможность внедрения Сервисного бюро Системы финансовых сообщений Банка России для трансграничных платежей. В настоящее время платежи из Индии в Россию и наоборот осуществляются через SWIFT, напоминает издание.
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экономика, индия, россия, москва, технологии, субраманиам джайшанкар, денис мантуров, swift
Экономика, Индия, Россия, Москва, Технологии, Субраманиам Джайшанкар, Денис Мантуров, SWIFT
СМИ: Индия и Россия изучат возможность приема карт систем RuPay и "Мир"

Economic Times: Индия и Россия изучат возможность приема карт систем RuPay и "Мир"

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Платежный стикер SberPay - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
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НЬЮ-ДЕЛИ, 30 апр – РИА Новости. Индия и Россия изучат возможность приема карт национальных платежных систем RuPay и "Мир" в обеих странах на фоне санкций, введенных Западом в отношении Москвы, сообщает издание Economic Times со ссылкой на источники.
"По словам источников, на недавнем заседании правительственной комиссии высокого уровня по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству было обсуждено и решено изучить возможность разрешения приема этих карточек. По словам источников, взаимный прием карт RuPay (Индия) и "Мир" (Россия) поможет гражданам Индии и России совершать беспроблемные платежи в индийских рупиях и российских рублях в своих странах", - сообщает издание.
Участники встречи, сопредседателями которой были министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар и заместитель премьер-министра России Денис Мантуров, также договорились изучить возможность взаимодействия единого платежного интерфейса Национальной платежной корпорации Индии и системы быстрых платежей Банка России.
Кроме того, было также решено рассмотреть возможность внедрения Сервисного бюро Системы финансовых сообщений Банка России для трансграничных платежей.
В настоящее время платежи из Индии в Россию и наоборот осуществляются через SWIFT, напоминает издание.
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ЭкономикаИндияРоссияМоскваТехнологииСубраманиам ДжайшанкарДенис МантуровSWIFT
 
 
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