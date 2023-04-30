https://ria.ru/20230430/karty-1868895841.html

СМИ: Индия и Россия изучат возможность приема карт систем RuPay и "Мир"

СМИ: Индия и Россия изучат возможность приема карт систем RuPay и "Мир" - РИА Новости, 30.04.2023

СМИ: Индия и Россия изучат возможность приема карт систем RuPay и "Мир"

Индия и Россия изучат возможность приема карт национальных платежных систем RuPay и "Мир" в обеих странах на фоне санкций, введенных Западом в отношении Москвы, РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T21:40

2023-04-30T21:40

2023-04-30T21:41

экономика

индия

россия

москва

технологии

субраманиам джайшанкар

денис мантуров

swift

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НЬЮ-ДЕЛИ, 30 апр – РИА Новости. Индия и Россия изучат возможность приема карт национальных платежных систем RuPay и "Мир" в обеих странах на фоне санкций, введенных Западом в отношении Москвы, сообщает издание Economic Times со ссылкой на источники. "По словам источников, на недавнем заседании правительственной комиссии высокого уровня по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству было обсуждено и решено изучить возможность разрешения приема этих карточек. По словам источников, взаимный прием карт RuPay (Индия) и "Мир" (Россия) поможет гражданам Индии и России совершать беспроблемные платежи в индийских рупиях и российских рублях в своих странах", - сообщает издание. Участники встречи, сопредседателями которой были министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар и заместитель премьер-министра России Денис Мантуров, также договорились изучить возможность взаимодействия единого платежного интерфейса Национальной платежной корпорации Индии и системы быстрых платежей Банка России. Кроме того, было также решено рассмотреть возможность внедрения Сервисного бюро Системы финансовых сообщений Банка России для трансграничных платежей. В настоящее время платежи из Индии в Россию и наоборот осуществляются через SWIFT, напоминает издание.

https://ria.ru/20230428/platezhi-1868551185.html

индия

россия

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экономика, индия, россия, москва, технологии, субраманиам джайшанкар, денис мантуров, swift