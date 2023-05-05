https://ria.ru/20230505/bali-1869942538.html

Туроператоры прокомментировали идею ввести квоты на въезд россиян на Бали

Туроператоры прокомментировали идею ввести квоты на въезд россиян на Бали - РИА Новости, 05.05.2023

Туроператоры прокомментировали идею ввести квоты на въезд россиян на Бали

Инициатива властей Бали ограничить массовый туризм и ввести квоты для путешественников может негативно отразится на экономике Индонезии, поэтому маловероятно,... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T15:25

2023-05-05T15:25

2023-05-05T15:25

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Инициатива властей Бали ограничить массовый туризм и ввести квоты для путешественников может негативно отразится на экономике Индонезии, поэтому маловероятно, что эта идея будет поддержана, заявили РИА Новости представители туристической отрасли РФ. "Еще несколько месяцев назад индонезийские власти заявляли о намерении активно привлекать российских туристов в страну. Более того, любые ограничения негативно скажутся на экономике обеих сторон. Полагаем, что ограничительные меры все-таки не будут введены. Российские туристы любят путешествовать в Индонезию, и на остров Бали есть устойчивый спрос, несмотря на отсутствие прямых рейсов", – сказал сотрудник департамента по развитию агентской сети Resort Holiday Николай Белолипецкий. "Будем надеяться, что примут лишь взвешенные решения. Так, например, чтобы донести до туристов информацию о том, что запрещено делать в этой стране, можно разработать памятки, ведь люди зачастую нарушают правила от незнания", – сказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Российские туроператоры считают, что инициатива не будет воспринята всерьез. "Делать какие-либо выводы преждевременно. Во-первых, губернатор острова за последние два месяца делал уже несколько громких заявлений, но пока что ни одно из них не получило реального подкрепления. Во-вторых, нужно разобраться, что в понимании чиновника является "массовым туризмом" и по каким критериям он планирует ограничения. Для россиян на данный момент Бали – не массовое направление, сюда не организованы чартерные рейсы", – сказала эксперт туроператора ITM group Ирина Юрина. "Мы точно знаем, что страна очень ждет туристов, они ей необходимы", – отметили в пресс-службе туроператора ПАКС. Там уточнили, что уже обратились к послу Индонезии в России Морато Товаресу с просьбой поддержать отмену требования о сертификатах о вакцинации от коронавируса для въезжающих в страну.Губернатор индонезийского острова-провинции Бали Вайан Костер ранее в пятницу заявил, что собирается выступить с предложением об отказе от массового иностранного туризма на остров на 100 лет и ввести на этот период квоты для зарубежных посетителей Бали в связи с частыми случаями неуважения к местным традициям и правонарушениями со стороны иностранцев.

https://ria.ru/20230505/bali-1869874611.html

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новости - туризм, бали, индонезия, россия, дмитрий горин, туризм