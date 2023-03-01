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Крупные железнодорожные аварии и катастрофы в Европе в 2020-2023 годах - РИА Новости, 01.03.2023
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13:19 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/avarii-1855095143.html
Крупные железнодорожные аварии и катастрофы в Европе в 2020-2023 годах
Крупные железнодорожные аварии и катастрофы в Европе в 2020-2023 годах - РИА Новости, 01.03.2023
Крупные железнодорожные аварии и катастрофы в Европе в 2020-2023 годах
в городке Темпи недалеко от города Лариса в Греции произошло столкновение грузового и пассажирского поездов. В результате аварии произошел пожар, три вагона... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T13:19
2023-03-01T13:19
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20231 марта в городке Темпи недалеко от города Лариса в Греции произошло столкновение грузового и пассажирского поездов. В результате аварии произошел пожар, три вагона сошли с рельсов. Погибли 36 человек, ранены около 130 человек, из них 66 госпитализированы. В операции по разблокированию людей участвуют 150 пожарных, на месте находятся 17 пожарных машин и четыре крана. 20226 декабря в Каталонии (Испания) произошло столкновение двух поездов. В результате ЧП пострадали 155 человек, из них около 40 были госпитализированы. У большинства пострадавших – ушибы и синяки. 17 октября в Сампурском районе Тамбовской области пассажирский поезд столкнулся с "Камазом". В результате ДТП погиб помощник машиниста, пострадало 14 человек, в том числе водитель "Камаза", машинист и пассажиры поезда. 9 сентября под городом Новска в Хорватии произошло столкновение пассажирского и грузового поездов. В результате аварии погибли три человека, 11 пострадали, среди них были граждане Ирана. 5 июня в департаменте Ду на железнодорожной линии Coni'fer во Франции произошла авария с туристическим поездом. Два вагона, перевозившие около 30 пассажиров, врезались в локомотив, что встряхнуло пассажиров внутри поезда. В результате ЧП 20 человек пострадали, 11 были госпитализированы. По информации жандармерии Ду, причиной аварии стал отказ тормозов у двух вагонов паровоза. 3 июня в районе города Жилина на северо-западе Словакии локомотив наехал на стоявший пассажирский поезд. Были ранены около 50 человек. Железнодорожное сообщение в данном районе было временно прекращено.3 июня в Германии региональный поезд сошел с рельсов неподалеку от города Гармиш-Партенкирхен (федеральная земля Бавария). В результате аварии пять человек погибли, 44 получили ранения.16 мая в испанском автономном обществе Каталония на станции Сан-Бой-де-Льобрегат товарный состав после схода с рельсов задел пассажирский поезд. В результате инцидента погиб машинист одного из поездов, 85 человек пострадали. 14 февраля в Мюнхене (ФРГ) в районе станции Эбенхаузен-Шлэфтларн произошло столкновение двух поездов. В момент аварии в них находились 95 пассажиров. В результате ЧП один человек погиб, более 40 получили ранения. 202131 октября на юге Англии между Андовером и Солсбери столкнулись два поезда. Как сообщал телеканал Sky News со ссылкой на заявление железнодорожной компании, сначала около семи вечера по местному времени (22.00 мск) с рельсов сошел в туннеле вагон одного из поездов. Затем в него врезался другой поезд. Вскоре после аварии в кабине оказался заблокирован один из водителей, но спасатели смогли извлечь его и отправить в больницу. В результате аварии пострадали 17 человек.4 августа на юго-западе Чехии столкнулись два пассажирских поезда. Машинист одного из поездов проехал на красный сигнал семафора, после чего произошло столкновение с другим поездом. В результате крушения погибли оба машиниста и один пассажир, около 70 человек получили ранения. 202012 августа в Шотландии в округе Абердиншир сошли с рельсов и упали с насыпи три вагона пассажирского поезда, следовавшего из Абердина в Глазго. Погибли два пассажира и машинист. Шесть человек были доставлены в больницу с травмами. Причиной аварии стали размытые ночным ливнем пути. 31 июля в Португалии в округе Коимбра после столкновения с дорожно-ремонтной машиной сошел с рельсов высокоскоростной поезд. Два человека погибли, 43 получили ранения, семеро были госпитализированы в тяжелом состоянии. Оба погибших находились в дорожно-ремонтной машине. 14 июля в Чехии в районе станции Чески Брод к востоку от Праги пассажирский поезд врезался в стоящий на путях грузовой состав. Погиб один человек, более 30 получили ранения. 7 июля в Чехии на участке железной дороги Карловы Вары – Пернинк произошло лобовое столкновение двух пассажирских поездов. Три человека погибли, пострадали 24 пассажира. 6 февраля на севере Италии в окрестностях города Лоди потерпел крушение высокоскоростной поезд Frecciarossa ("Красная стрела"), следовавший из Милана в Солерно. При сходе с рельсов два вагона перевернулись. Погибли два машиниста, 28 пассажиров пострадали. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, чехия, каталония, германия, безопасность, происшествия, авария, аварии, катастрофы, железная дорога
Справки, Чехия, Каталония, Германия, Безопасность, Происшествия, Авария, Аварии, катастрофы, Железная дорога

Крупные железнодорожные аварии и катастрофы в Европе в 2020-2023 годах

© AP Photo / Vaggelis KousiorasНа месте столкновения грузового и пассажирского поездов в Темпи, Греция
На месте столкновения грузового и пассажирского поездов в Темпи, Греция - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© AP Photo / Vaggelis Kousioras
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2023

1 марта в городке Темпи недалеко от города Лариса в Греции произошло столкновение грузового и пассажирского поездов. В результате аварии произошел пожар, три вагона сошли с рельсов. Погибли 36 человек, ранены около 130 человек, из них 66 госпитализированы. В операции по разблокированию людей участвуют 150 пожарных, на месте находятся 17 пожарных машин и четыре крана.

2022

6 декабря в Каталонии (Испания) произошло столкновение двух поездов. В результате ЧП пострадали 155 человек, из них около 40 были госпитализированы. У большинства пострадавших – ушибы и синяки.
17 октября в Сампурском районе Тамбовской области пассажирский поезд столкнулся с "Камазом". В результате ДТП погиб помощник машиниста, пострадало 14 человек, в том числе водитель "Камаза", машинист и пассажиры поезда.
9 сентября под городом Новска в Хорватии произошло столкновение пассажирского и грузового поездов. В результате аварии погибли три человека, 11 пострадали, среди них были граждане Ирана.
5 июня в департаменте Ду на железнодорожной линии Coni'fer во Франции произошла авария с туристическим поездом. Два вагона, перевозившие около 30 пассажиров, врезались в локомотив, что встряхнуло пассажиров внутри поезда. В результате ЧП 20 человек пострадали, 11 были госпитализированы. По информации жандармерии Ду, причиной аварии стал отказ тормозов у двух вагонов паровоза.
3 июня в районе города Жилина на северо-западе Словакии локомотив наехал на стоявший пассажирский поезд. Были ранены около 50 человек. Железнодорожное сообщение в данном районе было временно прекращено.
3 июня в Германии региональный поезд сошел с рельсов неподалеку от города Гармиш-Партенкирхен (федеральная земля Бавария). В результате аварии пять человек погибли, 44 получили ранения.
16 мая в испанском автономном обществе Каталония на станции Сан-Бой-де-Льобрегат товарный состав после схода с рельсов задел пассажирский поезд. В результате инцидента погиб машинист одного из поездов, 85 человек пострадали.
14 февраля в Мюнхене (ФРГ) в районе станции Эбенхаузен-Шлэфтларн произошло столкновение двух поездов. В момент аварии в них находились 95 пассажиров. В результате ЧП один человек погиб, более 40 получили ранения.

2021

31 октября на юге Англии между Андовером и Солсбери столкнулись два поезда. Как сообщал телеканал Sky News со ссылкой на заявление железнодорожной компании, сначала около семи вечера по местному времени (22.00 мск) с рельсов сошел в туннеле вагон одного из поездов. Затем в него врезался другой поезд. Вскоре после аварии в кабине оказался заблокирован один из водителей, но спасатели смогли извлечь его и отправить в больницу. В результате аварии пострадали 17 человек.
4 августа на юго-западе Чехии столкнулись два пассажирских поезда. Машинист одного из поездов проехал на красный сигнал семафора, после чего произошло столкновение с другим поездом. В результате крушения погибли оба машиниста и один пассажир, около 70 человек получили ранения.

2020

12 августа в Шотландии в округе Абердиншир сошли с рельсов и упали с насыпи три вагона пассажирского поезда, следовавшего из Абердина в Глазго. Погибли два пассажира и машинист. Шесть человек были доставлены в больницу с травмами. Причиной аварии стали размытые ночным ливнем пути.
31 июля в Португалии в округе Коимбра после столкновения с дорожно-ремонтной машиной сошел с рельсов высокоскоростной поезд. Два человека погибли, 43 получили ранения, семеро были госпитализированы в тяжелом состоянии. Оба погибших находились в дорожно-ремонтной машине.
14 июля в Чехии в районе станции Чески Брод к востоку от Праги пассажирский поезд врезался в стоящий на путях грузовой состав. Погиб один человек, более 30 получили ранения.
7 июля в Чехии на участке железной дороги Карловы Вары – Пернинк произошло лобовое столкновение двух пассажирских поездов. Три человека погибли, пострадали 24 пассажира.
6 февраля на севере Италии в окрестностях города Лоди потерпел крушение высокоскоростной поезд Frecciarossa ("Красная стрела"), следовавший из Милана в Солерно. При сходе с рельсов два вагона перевернулись. Погибли два машиниста, 28 пассажиров пострадали.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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