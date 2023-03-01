https://ria.ru/20230301/gretsiya-1855061690.html
Число жертв в железнодорожной катастрофе в Греции выросло до 36 человек
Число жертв в железнодорожной катастрофе в Греции выросло до 36 человек - РИА Новости, 01.03.2023
Число жертв в железнодорожной катастрофе в Греции выросло до 36 человек
Количество погибших в результате столкновения пассажирского и грузового поездов в Греции увеличилось до 36 человек, сообщил официальный представитель пожарной... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T11:35
2023-03-01T11:35
2023-03-01T12:01
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АФИНЫ, 1 мар — РИА Новости. Количество погибших в результате столкновения пассажирского и грузового поездов в Греции увеличилось до 36 человек, сообщил официальный представитель пожарной службы страны Василис Вартакояннис. По данным общественного телевидения ERT, среди жертв трагедии много студентов, которые возвращались из Ларисы и Афин в университеты в Салониках.Также погибли девять сотрудников Организации греческих железных дорог OSE.Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил трехдневный траур.Пассажирский поезд Афины — Салоники, в котором находились около 350 человек, в районе полуночи столкнулся с товарным составом на станции Эвангелизмос неподалеку от города Лариса примерно в 230 километрах к северо-западу от Афин. Три вагона сошли с рельсов, начался пожар.В операции по спасению людей участвуют 150 пожарных, на месте находятся 17 пожарных машин и четыре крана. Дежурят 30 машин скорой помощи.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, греция
Число жертв в железнодорожной катастрофе в Греции выросло до 36 человек
Число жертв при столкновении поездов в Греции выросло до 36, 66 человек госпитализировали
АФИНЫ, 1 мар — РИА Новости. Количество погибших в результате столкновения пассажирского и грузового поездов в Греции увеличилось до 36 человек, сообщил официальный представитель пожарной службы страны Василис Вартакояннис.
«
"Подтвержденное количество погибших на данный момент выросло до 36 человек. Госпитализированы 66 человек, в том числе шестеро в реанимацию", — сказал он.
По данным общественного телевидения ERT, среди жертв трагедии много студентов, которые возвращались из Ларисы и Афин
в университеты в Салониках
.
Также погибли девять сотрудников Организации греческих железных дорог OSE.
«
"Что особенно беспокоит, так это то, что все погибшие были извлечены из третьего вагона, а осмотр первого и второго вагонов начался только в 9:00 утра (10:00 мск)", — сообщил телеканал.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис
объявил трехдневный траур.
Пассажирский поезд Афины — Салоники, в котором находились около 350 человек, в районе полуночи столкнулся с товарным составом на станции Эвангелизмос неподалеку от города Лариса примерно в 230 километрах к северо-западу от Афин. Три вагона сошли с рельсов, начался пожар.
В операции по спасению людей участвуют 150 пожарных, на месте находятся 17 пожарных машин и четыре крана. Дежурят 30 машин скорой помощи.
Посольство России прокомментировало столкновение поездов в Греции