https://ria.ru/20230301/gretsiya-1855061690.html

Число жертв в железнодорожной катастрофе в Греции выросло до 36 человек

Число жертв в железнодорожной катастрофе в Греции выросло до 36 человек - РИА Новости, 01.03.2023

Число жертв в железнодорожной катастрофе в Греции выросло до 36 человек

Количество погибших в результате столкновения пассажирского и грузового поездов в Греции увеличилось до 36 человек, сообщил официальный представитель пожарной... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T11:35

2023-03-01T11:35

2023-03-01T12:01

в мире

греция

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АФИНЫ, 1 мар — РИА Новости. Количество погибших в результате столкновения пассажирского и грузового поездов в Греции увеличилось до 36 человек, сообщил официальный представитель пожарной службы страны Василис Вартакояннис. По данным общественного телевидения ERT, среди жертв трагедии много студентов, которые возвращались из Ларисы и Афин в университеты в Салониках.Также погибли девять сотрудников Организации греческих железных дорог OSE.Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил трехдневный траур.Пассажирский поезд Афины — Салоники, в котором находились около 350 человек, в районе полуночи столкнулся с товарным составом на станции Эвангелизмос неподалеку от города Лариса примерно в 230 километрах к северо-западу от Афин. Три вагона сошли с рельсов, начался пожар.В операции по спасению людей участвуют 150 пожарных, на месте находятся 17 пожарных машин и четыре крана. Дежурят 30 машин скорой помощи.

https://ria.ru/20230301/gretsiya-1855035648.html

греция

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, греция