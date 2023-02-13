https://ria.ru/20230213/avarii-1851825840.html

Аварии на магистральных газопроводах в России в 2022-2023 годах

Аварии на магистральных газопроводах в России в 2022-2023 годах - РИА Новости, 13.02.2023

Аварии на магистральных газопроводах в России в 2022-2023 годах

в Мышкинском муниципальном районе Ярославской области, в районе деревни Еремейцево, на резервной нитке магистрального газопровода произошел взрыв, после чего... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T23:03

2023-02-13T23:03

2023-02-13T23:03

справки

происшествия

россия

газпром

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850496621_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a356882cdf65a877c2319e4fe334f602.jpg

202313 февраля в Мышкинском муниципальном районе Ярославской области, в районе деревни Еремейцево, на резервной нитке магистрального газопровода произошел взрыв, после чего начался пожар. Уточняется, что пожар произошел из-за разрыва в соединении береговой и подводной частей газопровода. При этом противоаварийная система сработала в штатном режиме. К моменту приезда пожарных горения уже не было. В результате инцидента никто не пострадал.Ранее в Нюксенском районе Вологодской области на участке магистрального газопровода "Ухта – Торжок - 1" произошла утечка газа с последующим возгоранием. По данным местных властей, газ был перекрыт, пожар локализован силами компрессорной станции. Пострадавших нет. Отмечается, что газоснабжение потребителей в настоящее время обеспечивается в полном объеме по параллельным ниткам газопроводов.7 февраля в Макеевке под Донецком загорелся магистральный трубопровод. По предварительным данным, возгорание газовой трубы высокого давления произошло после обстрела Червоногвардейского района города украинскими боевиками.7 января на магистральном газопроводе в Лутугино в ЛНР произошло возгорание. В тот же день оно было ликвидировано. Сообщалось, что около 13 тысяч абонентов остались без газа. В МЧС ЛНР предварительной причиной ЧП назвали подрыв. В Центре общественных связей МВД ЛНР сообщили, что мощность взрывного устройства, сработавшего на газопроводе в городе Лутугино Луганской Народной Республики, составила, по предварительным данным, порядка 500 грамм в тротиловом эквиваленте.202220 декабря на магистральном газопроводе Уренгой – Помары – Ужгород в Вурнарском районе Чувашии произошел взрыв из-за утечки газа. В пресс-службе главы региона сообщили, что до возгорания на газопроводе велись работы эксплуатирующей организацией "Заволжское линейное управление магистральных газопроводов "Газпром Трансгаз Нижний Новгород". Пострадал один человек. Трубопровод, на котором произошел взрыв, – это экспортный российский газопровод, по которому "голубое топливо" транспортируется из Сибири в Европу. Уренгой – Помары – Ужгород пересекает российско-украинскую границу в районе станции "Суджа" в Курской области, и это единственная на сегодня точка входа газа из России на Украину для транзита в Европу.19 ноября во Всеволожском районе Ленинградской области произошел разрыв магистрального газопровода "Белоусово – Ленинград", разгорелся крупный пожар.31 октября в Санкт-Петербурге произошел хлопок газа из-за разгерметизации подземного газопровода. Из-за аварии в 150 метрах от жилых домов образовалась воронка диаметром 15 метров, оказались повреждены более 30 припаркованных автомобилей. Само ЧП произошло в ходе ремонтных работ.3 августа в Прионежском районе Карелии в районе села Таржеполь произошел взрыв на газопроводе Волхов – Петрозаводск. В результате взрыва возник факел огня высотой до 100 метров. В районе пожара после ЧП на газопроводе выгорела "лесная подстилка" на площади 0,5 гектара.29 июля в Чесменском районе Челябинской области в 1,5 километрах от поселка Цвиллинга на участке магистрального газопровода "Бухара – Урал" произошла разгерметизация трубопровода с возгоранием. Высота факельного горения достигала 10 метров, угрозы населенному пункту не было.15 июня во Владикавказе при производстве плановых работ произошло возгорание на подземном газопроводе. Четверо рабочих получили ожоги и были госпитализированы с ожогами различной степени тяжести.4 апреля в Лысьвенском районе Пермского края на участке магистрального газопровода "Уренгой – Центр – 2" произошел разрыв с возгоранием. Пострадавших не было.11 марта в Каякентском районе Дагестана произошла утечка на газопроводе. В зону отключения попали 554 дома частного сектора на одной улице, 2049 человек, среди них 448 детей.21 февраля в Туапсе произошла разгерметизация подземного газопровода. Газопровод не был введен в эксплуатацию, а жизнедеятельность населения не была нарушена.10 февраля в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа на месторождении "Песцовое" произошел порыв газопровода с последующим факельным горением. Возгорание произошло на запорной арматуре, было оперативно ликвидировано, пострадавших и ущерба нет.8 февраля в городском округе Мытищи в Московской области возле деревни Беляниново произошло повреждение газопровода. Высота факельного горения составила порядка 7 метров. От газоснабжения отключили 120 домовладений.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

справки, происшествия, россия, газпром