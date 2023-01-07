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Возгорание на магистральном газопроводе в Лутугино ликвидировали
Возгорание на магистральном газопроводе в Лутугино ликвидировали - РИА Новости, 07.01.2023
Возгорание на магистральном газопроводе в Лутугино ликвидировали
Возгорание на магистральном газопроводе в городе Лутугино в ЛНР ликвидировано, сообщила пресс-служба предприятия "Луганскгаз". РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T20:50
2023-01-07T20:50
2023-01-07T21:04
луганскгаз
происшествия
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ЛУГАНСК, 7 янв - РИА Новости. Возгорание на магистральном газопроводе в городе Лутугино в ЛНР ликвидировано, сообщила пресс-служба предприятия "Луганскгаз".Ранее компания информировала, что в субботу вечером произошло возгорание после взрыва на магистральном газопроводе в Лутугино, около 11 тысяч абонентов остались без газа."Специалисты ГУП "Луганскгаз" ликвидировали возгорание на магистральном газопроводе диаметром 273 мм в городе Лутугино путем перекрытия задвижки", - отмечается в сообщении.По данным предприятия, его сотрудники в ближайшее время приступят к обследованию поврежденного участка газопровода для выяснения причин взрыва.
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луганскгаз, происшествия, луганская народная республика
Луганскгаз, Происшествия, Луганская Народная Республика
20:50 07.01.2023 (обновлено: 21:04 07.01.2023)
Возгорание на магистральном газопроводе в Лутугино ликвидировали
"Луганскгаз": специалисты ликвидировали возгорание на магистральном газопроводе в Лутугино
ЛУГАНСК, 7 янв - РИА Новости. Возгорание на магистральном газопроводе в городе Лутугино в ЛНР ликвидировано, сообщила пресс-служба предприятия "Луганскгаз".
Ранее компания информировала, что в субботу вечером произошло возгорание после взрыва на магистральном газопроводе в Лутугино, около 11 тысяч абонентов остались без газа.
"Специалисты ГУП "Луганскгаз" ликвидировали возгорание на магистральном газопроводе диаметром 273 мм в городе Лутугино путем перекрытия задвижки", - отмечается в сообщении.
По данным предприятия, его сотрудники в ближайшее время приступят к обследованию поврежденного участка газопровода для выяснения причин взрыва.