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Возгорание на магистральном газопроводе в Лутугино ликвидировали

Возгорание на магистральном газопроводе в Лутугино ликвидировали - РИА Новости, 07.01.2023

Возгорание на магистральном газопроводе в Лутугино ликвидировали

Возгорание на магистральном газопроводе в городе Лутугино в ЛНР ликвидировано, сообщила пресс-служба предприятия "Луганскгаз". РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T20:50

2023-01-07T20:50

2023-01-07T21:04

луганскгаз

происшествия

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 7 янв - РИА Новости. Возгорание на магистральном газопроводе в городе Лутугино в ЛНР ликвидировано, сообщила пресс-служба предприятия "Луганскгаз".Ранее компания информировала, что в субботу вечером произошло возгорание после взрыва на магистральном газопроводе в Лутугино, около 11 тысяч абонентов остались без газа."Специалисты ГУП "Луганскгаз" ликвидировали возгорание на магистральном газопроводе диаметром 273 мм в городе Лутугино путем перекрытия задвижки", - отмечается в сообщении.По данным предприятия, его сотрудники в ближайшее время приступят к обследованию поврежденного участка газопровода для выяснения причин взрыва.

https://ria.ru/20221119/avarii-1832798359.html

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луганскгаз, происшествия, луганская народная республика