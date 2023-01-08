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В ЛНР оценили мощность взрывного устройства, подорвавшего газопровод
В ЛНР оценили мощность взрывного устройства, подорвавшего газопровод - РИА Новости, 08.01.2023
В ЛНР оценили мощность взрывного устройства, подорвавшего газопровод
Мощность взрывного устройства, сработавшего на газопроводе в городе Лутугино Луганской Народной Республики, составила, по предварительным данным, порядка 500... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T14:37
2023-01-08T14:37
2023-01-08T14:46
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
происшествия
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ЛУГАНСК, 8 янв - РИА Новости. Мощность взрывного устройства, сработавшего на газопроводе в городе Лутугино Луганской Народной Республики, составила, по предварительным данным, порядка 500 грамм в тротиловом эквиваленте, сообщили РИА Новости в Центре общественных связей МВД ЛНР.В субботу вечером "Луганскгаз" сообщил о взрыве на газопроводе в Лутугино. Возгорание в тот же день было ликвидировано. Предприятие отмечало, что около 13 тысяч абонентов остались без газа. В МЧС ЛНР предварительной причиной ЧП назвали подрыв. В МГБ ЛНР сообщили, что возбудили уголовное дело по статье "Диверсия"."По предварительной информации, тротиловый эквивалент составляет порядка 500 грамм", - сообщил представитель ведомства.Специалист-взрывотехник ЭКЦ МВД ЛНР Евгений Охрименко сообщил журналистам, что взрывотехники обследовали участок, где был обнаружен пролом трубы диаметром около 35 сантиметров."Выявлено, что было заложено взрывное устройство", - сказал он.
https://ria.ru/20230108/gazoprovod-1843457041.html
луганская народная республика
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры с места возгорания на магистральном газопроводе в ЛНР
Кадры с места возгорания на магистральном газопроводе в ЛНР
2023-01-08T14:37
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Происшествия
14:37 08.01.2023 (обновлено: 14:46 08.01.2023)
В ЛНР оценили мощность взрывного устройства, подорвавшего газопровод
МВД: газопровод в Лутугино подорвали с помощью устройства мощностью 500 граммов тротила