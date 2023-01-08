https://ria.ru/20230108/vzryv-1843488822.html

В ЛНР оценили мощность взрывного устройства, подорвавшего газопровод

В ЛНР оценили мощность взрывного устройства, подорвавшего газопровод - РИА Новости, 08.01.2023

В ЛНР оценили мощность взрывного устройства, подорвавшего газопровод

Мощность взрывного устройства, сработавшего на газопроводе в городе Лутугино Луганской Народной Республики, составила, по предварительным данным, порядка 500... РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T14:37

2023-01-08T14:37

2023-01-08T14:46

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

происшествия

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ЛУГАНСК, 8 янв - РИА Новости. Мощность взрывного устройства, сработавшего на газопроводе в городе Лутугино Луганской Народной Республики, составила, по предварительным данным, порядка 500 грамм в тротиловом эквиваленте, сообщили РИА Новости в Центре общественных связей МВД ЛНР.В субботу вечером "Луганскгаз" сообщил о взрыве на газопроводе в Лутугино. Возгорание в тот же день было ликвидировано. Предприятие отмечало, что около 13 тысяч абонентов остались без газа. В МЧС ЛНР предварительной причиной ЧП назвали подрыв. В МГБ ЛНР сообщили, что возбудили уголовное дело по статье "Диверсия"."По предварительной информации, тротиловый эквивалент составляет порядка 500 грамм", - сообщил представитель ведомства.Специалист-взрывотехник ЭКЦ МВД ЛНР Евгений Охрименко сообщил журналистам, что взрывотехники обследовали участок, где был обнаружен пролом трубы диаметром около 35 сантиметров."Выявлено, что было заложено взрывное устройство", - сказал он.

https://ria.ru/20230108/gazoprovod-1843457041.html

луганская народная республика

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места возгорания на магистральном газопроводе в ЛНР Кадры с места возгорания на магистральном газопроводе в ЛНР 2023-01-08T14:37 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

луганская народная республика, происшествия