https://ria.ru/20230213/gazoprovod-1851818783.html

В Ярославской области произошло возгорание из-за разрыва газопровода

В Ярославской области произошло возгорание из-за разрыва газопровода - РИА Новости, 13.02.2023

В Ярославской области произошло возгорание из-за разрыва газопровода

На резервной нитке магистрального газопровода в Ярославской области произошел взрыв, после чего начался пожар, сообщил РИА Новости представитель регионального... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T21:45

2023-02-13T21:45

2023-02-13T22:19

газпром

происшествия

ярославская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 фев — РИА Новости. На резервной нитке магистрального газопровода в Ярославской области произошел взрыв, после чего начался пожар, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.Уточняется, что пожар возник из-за разрыва в соединении береговой и подводной частей газопровода. При этом противоаварийная система сработала в штатном режиме. Между задвижками происходило факельное горение остатков газа, однако вскоре оно прекратилось, подчеркнул представитель экстренных служб.К моменту приезда пожарных огонь уже погас. В результате инцидента никто не пострадал. Как отметил собеседник агентства, газоснабжение населения эта резервная ветка не обеспечивает.В свою очередь, в пресс-службе компании "Газпром трансгаз Ухта" сообщили, что после происшествия транспортировка газа обеспечивается в полном объеме по параллельным ниткам трубопроводов. Там также уточнили, что расследованием причин произошедшего займется специальная комиссия. Предприятие уже готовится к проведению ремонтных работ.ЧП произошло на резервной нитке магистрального газопровода "Ухта — Торжок" в Мышкинском районе Ярославской области, недалеко от деревни Рыпы. Сообщение о возгорании поступило в 19:00, через пять минут на месте уже были специалисты. По их данным, угрозе окружающей среде нет.

https://ria.ru/20221119/gazoprovod-1832787730.html

ярославская область

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газпром, происшествия, ярославская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)