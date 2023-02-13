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В Ярославской области произошло возгорание из-за разрыва газопровода - РИА Новости, 13.02.2023
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В Ярославской области произошло возгорание из-за разрыва газопровода
В Ярославской области произошло возгорание из-за разрыва газопровода - РИА Новости, 13.02.2023
В Ярославской области произошло возгорание из-за разрыва газопровода
На резервной нитке магистрального газопровода в Ярославской области произошел взрыв, после чего начался пожар, сообщил РИА Новости представитель регионального... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T21:45
2023-02-13T22:19
газпром
происшествия
ярославская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 фев — РИА Новости. На резервной нитке магистрального газопровода в Ярославской области произошел взрыв, после чего начался пожар, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.Уточняется, что пожар возник из-за разрыва в соединении береговой и подводной частей газопровода. При этом противоаварийная система сработала в штатном режиме. Между задвижками происходило факельное горение остатков газа, однако вскоре оно прекратилось, подчеркнул представитель экстренных служб.К моменту приезда пожарных огонь уже погас. В результате инцидента никто не пострадал. Как отметил собеседник агентства, газоснабжение населения эта резервная ветка не обеспечивает.В свою очередь, в пресс-службе компании "Газпром трансгаз Ухта" сообщили, что после происшествия транспортировка газа обеспечивается в полном объеме по параллельным ниткам трубопроводов. Там также уточнили, что расследованием причин произошедшего займется специальная комиссия. Предприятие уже готовится к проведению ремонтных работ.ЧП произошло на резервной нитке магистрального газопровода "Ухта — Торжок" в Мышкинском районе Ярославской области, недалеко от деревни Рыпы. Сообщение о возгорании поступило в 19:00, через пять минут на месте уже были специалисты. По их данным, угрозе окружающей среде нет.
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газпром, происшествия, ярославская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Газпром, Происшествия, Ярославская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
21:45 13.02.2023 (обновлено: 22:19 13.02.2023)
 
В Ярославской области произошло возгорание из-за разрыва газопровода

В Мышкинском районе Ярославской области произошел взрыв на газопроводе

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкГазопровод
Газопровод - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 фев — РИА Новости. На резервной нитке магистрального газопровода в Ярославской области произошел взрыв, после чего начался пожар, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.

"Поступила информация о возгорании газопровода в Мышкинском муниципальном районе Ярославской области, район деревни Еремейцево. По прибытии первых подразделений на месте вызова установлено, что произошел разрыв газопровода диаметром примерно один метр", — сказал собеседник агентства.

Уточняется, что пожар возник из-за разрыва в соединении береговой и подводной частей газопровода. При этом противоаварийная система сработала в штатном режиме. Между задвижками происходило факельное горение остатков газа, однако вскоре оно прекратилось, подчеркнул представитель экстренных служб.
К моменту приезда пожарных огонь уже погас. В результате инцидента никто не пострадал. Как отметил собеседник агентства, газоснабжение населения эта резервная ветка не обеспечивает.
В свою очередь, в пресс-службе компании "Газпром трансгаз Ухта" сообщили, что после происшествия транспортировка газа обеспечивается в полном объеме по параллельным ниткам трубопроводов. Там также уточнили, что расследованием причин произошедшего займется специальная комиссия. Предприятие уже готовится к проведению ремонтных работ.
ЧП произошло на резервной нитке магистрального газопровода "Ухта — Торжок" в Мышкинском районе Ярославской области, недалеко от деревни Рыпы. Сообщение о возгорании поступило в 19:00, через пять минут на месте уже были специалисты. По их данным, угрозе окружающей среде нет.
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