https://ria.ru/20230131/meladze-1848628438.html
Счета компании Меладзе заблокировали
Счета компании Меладзе заблокировали - РИА Новости, 31.01.2023
Счета компании Меладзе заблокировали
Счета компании Валерия Меладзе "МБ Про" заблокировали за неуплату налогов, сообщил портал RT. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T12:32
2023-01-31T12:32
2023-01-31T12:32
шоубиз
валерий меладзе
шоу-бизнес
бизнес
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Счета компании Валерия Меладзе "МБ Про" заблокировали за неуплату налогов, сообщил портал RT. Фирма артиста более 20 лет занималась бизнесом в сфере исполнительского искусства. Однако в конце прошлого года "МБ Про" начала ликвидацию. Тем не менее у певца осталась компания ООО "Вантаж" в России. В конце 90-х музыкант приобрел торговый центр на окраине Москвы. По информации СМИ, он вложил в развитие площадки около 145 миллионов рублей. Департамент городского имущества неоднократно обращался в суд в связи с неуплатой аренды фирмой Меладзе. Также в прошлом году на исполнителя завели административное дело из-за торгового центра. Причиной послужило нарушение договора с мэрией. Помимо концертной деятельности и бизнеса, музыкант был рекламным лицом компаниии Mercedes. Однако концерн ушел из России и прекратил сотрудничество с певцом. После начала СВО Меладзе осудил ее. Затем в Сети появились слухи об эмиграции артиста: он назвал их "фейком". Весной прошлого года певец заявил о планах заняться бизнесом по очистке воды. Также он сообщил о приостановлении музыкальной карьеры.Тем не менее музыкант продолжил выступать в России. Прошлым летом он вышел на сцену фестиваля "Фестик". Затем исполнитель отметился на частной вечеринке.Позже отменились два концерта Меладзе в Новосибирске. В Барнауле также приостановили продажу билетов на мероприятие артиста.В начале года певец произнес лозунг украинских националистов на корпоративе в Дубае. После этого депутаты Госдумы предложили лишить музыканта гражданства и званий. В ответ исполнитель сообщил, что не испытывает негатива к одной из сторон. Затем отменилось мероприятие Меладзе в Иркутске. Позже закрыли продажи билетов на весенний концерт певца в Красноярске. Ранее выступление артиста отменилось в Москве. Вместо исполнителя на сцену "Барвиха Luxury Village" восьмого марта выйдет Владимир Пресняков.
https://ria.ru/20230109/meladze-1843786068.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерий меладзе, шоу-бизнес, бизнес
Шоубиз, Валерий Меладзе, Шоу-бизнес, Бизнес
Счета компании Меладзе заблокировали
Счета компании Валерия Меладзе заблокировали за неуплату налогов
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости.
Счета компании Валерия Меладзе "МБ Про" заблокировали за неуплату налогов, сообщил
портал RT.
Фирма артиста более 20 лет занималась бизнесом в сфере исполнительского искусства. Однако в конце прошлого года "МБ Про" начала ликвидацию.
Тем не менее у певца осталась компания ООО "Вантаж" в России. В конце 90-х музыкант приобрел торговый центр на окраине Москвы. По информации СМИ, он вложил в развитие площадки около 145 миллионов рублей.
Департамент городского имущества неоднократно обращался в суд в связи с неуплатой аренды фирмой Меладзе. Также в прошлом году на исполнителя завели административное дело из-за торгового центра. Причиной послужило нарушение договора с мэрией.
Помимо концертной деятельности и бизнеса, музыкант был рекламным лицом компаниии Mercedes. Однако концерн ушел из России и прекратил сотрудничество с певцом.
После начала СВО Меладзе осудил ее. Затем в Сети появились слухи об эмиграции артиста: он назвал их "фейком".
Весной прошлого года певец заявил
о планах заняться бизнесом по очистке воды. Также он сообщил о приостановлении музыкальной карьеры.
Тем не менее музыкант продолжил выступать в России. Прошлым летом он вышел
на сцену фестиваля "Фестик". Затем исполнитель отметился
на частной вечеринке.
Позже отменились
два концерта Меладзе в Новосибирске. В Барнауле также приостановили
продажу билетов на мероприятие артиста.
В начале года певец произнес лозунг украинских националистов на корпоративе в Дубае. После этого депутаты Госдумы предложили
лишить музыканта гражданства и званий. В ответ исполнитель сообщил
, что не испытывает негатива к одной из сторон.
Затем отменилось
мероприятие Меладзе в Иркутске. Позже закрыли
продажи билетов на весенний концерт певца в Красноярске.
Ранее выступление артиста отменилось
в Москве. Вместо исполнителя на сцену "Барвиха Luxury Village" восьмого марта выйдет Владимир Пресняков.