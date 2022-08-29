https://ria.ru/20220829/meladze-1812798742.html
Валерий Меладзе выступил на музыкальном фестивале в Москве
Валерий Меладзе выступил на музыкальном фестивале в Москве - РИА Новости, 29.08.2022
Валерий Меладзе выступил на музыкальном фестивале в Москве
Российский певец Валерий Меладзе выступил на музыкальном фестивале "Фестик" в Москве в субботу, видео его номера в соцсетях опубликовал коллектив Lovanda. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T09:29
2022-08-29T09:29
2022-08-29T09:29
шоубиз
знаменитости
валерий меладзе
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0b/1763255447_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_062667ed397b331597c8386e376bd72b.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Российский певец Валерий Меладзе выступил на музыкальном фестивале "Фестик" в Москве в субботу, видео его номера в соцсетях опубликовал коллектив Lovanda.В мае артист опровергал в своем Telegram-канале слухи, что он и его брат – продюсер Константин Меладзе – покинули Россию. Однако исполнитель заявлял, что решил порвать с шоу-бизнесом и заняться очисткой воды. Именно этой теме была посвящена, по словам певца, его кандидатская диссертация. Столичный дискоклуб "Радуга" также выложил фото и видео с выступления Меладзе.Фестиваль "Фестик-2022" проходил 27-28 августа в пространстве Supermetall в Москве. Среди исполнителей были заявлены Cream Soda, МС Сенечка, Miréle, Lovanda и "секретные гости".Ранее стало известно, что в Москву вернулась Алла Пугачева.
https://ria.ru/20220827/pugacheva-1812619234.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0b/1763255447_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_8e60b7543ff9a242bd75b33e1409edcc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, валерий меладзе, шоу-бизнес
Шоубиз, Знаменитости, Валерий Меладзе, Шоу-бизнес
Валерий Меладзе выступил на музыкальном фестивале в Москве
Валерий Меладзе выступил на музыкальном фестивале "Фестик" в Москве
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Российский певец Валерий Меладзе выступил на музыкальном фестивале "Фестик" в Москве в субботу, видео его номера в соцсетях опубликовал коллектив Lovanda.
"Валерий Меладзе на Фестике", – было указано в подписи к видео.
В мае артист опровергал в своем Telegram-канале слухи, что он и его брат – продюсер Константин Меладзе – покинули Россию. Однако исполнитель заявлял, что решил порвать с шоу-бизнесом и заняться очисткой воды. Именно этой теме была посвящена, по словам певца, его кандидатская диссертация.
Столичный дискоклуб "Радуга" также выложил фото и видео с выступления Меладзе.
Фестиваль "Фестик-2022" проходил 27-28 августа в пространстве Supermetall в Москве. Среди исполнителей были заявлены Cream Soda, МС Сенечка, Miréle, Lovanda и "секретные гости".
Ранее стало известно, что в Москву вернулась
Алла Пугачева.