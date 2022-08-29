https://ria.ru/20220829/meladze-1812798742.html

Валерий Меладзе выступил на музыкальном фестивале в Москве

Валерий Меладзе выступил на музыкальном фестивале в Москве - РИА Новости, 29.08.2022

Валерий Меладзе выступил на музыкальном фестивале в Москве

Российский певец Валерий Меладзе выступил на музыкальном фестивале "Фестик" в Москве в субботу, видео его номера в соцсетях опубликовал коллектив Lovanda. РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T09:29

2022-08-29T09:29

2022-08-29T09:29

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валерий меладзе

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Российский певец Валерий Меладзе выступил на музыкальном фестивале "Фестик" в Москве в субботу, видео его номера в соцсетях опубликовал коллектив Lovanda.В мае артист опровергал в своем Telegram-канале слухи, что он и его брат – продюсер Константин Меладзе – покинули Россию. Однако исполнитель заявлял, что решил порвать с шоу-бизнесом и заняться очисткой воды. Именно этой теме была посвящена, по словам певца, его кандидатская диссертация. Столичный дискоклуб "Радуга" также выложил фото и видео с выступления Меладзе.Фестиваль "Фестик-2022" проходил 27-28 августа в пространстве Supermetall в Москве. Среди исполнителей были заявлены Cream Soda, МС Сенечка, Miréle, Lovanda и "секретные гости".Ранее стало известно, что в Москву вернулась Алла Пугачева.

https://ria.ru/20220827/pugacheva-1812619234.html

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Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, валерий меладзе, шоу-бизнес