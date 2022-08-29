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Валерий Меладзе выступил на музыкальном фестивале в Москве - РИА Новости, 29.08.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220829/meladze-1812798742.html
Валерий Меладзе выступил на музыкальном фестивале в Москве
Валерий Меладзе выступил на музыкальном фестивале в Москве - РИА Новости, 29.08.2022
Валерий Меладзе выступил на музыкальном фестивале в Москве
Российский певец Валерий Меладзе выступил на музыкальном фестивале "Фестик" в Москве в субботу, видео его номера в соцсетях опубликовал коллектив Lovanda. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T09:29
2022-08-29T09:29
шоубиз
знаменитости
валерий меладзе
шоу-бизнес
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Российский певец Валерий Меладзе выступил на музыкальном фестивале "Фестик" в Москве в субботу, видео его номера в соцсетях опубликовал коллектив Lovanda.В мае артист опровергал в своем Telegram-канале слухи, что он и его брат – продюсер Константин Меладзе – покинули Россию. Однако исполнитель заявлял, что решил порвать с шоу-бизнесом и заняться очисткой воды. Именно этой теме была посвящена, по словам певца, его кандидатская диссертация. Столичный дискоклуб "Радуга" также выложил фото и видео с выступления Меладзе.Фестиваль "Фестик-2022" проходил 27-28 августа в пространстве Supermetall в Москве. Среди исполнителей были заявлены Cream Soda, МС Сенечка, Miréle, Lovanda и "секретные гости".Ранее стало известно, что в Москву вернулась Алла Пугачева.
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знаменитости, валерий меладзе, шоу-бизнес
Шоубиз, Знаменитости, Валерий Меладзе, Шоу-бизнес
09:29 29.08.2022
 
Валерий Меладзе выступил на музыкальном фестивале в Москве

Валерий Меладзе выступил на музыкальном фестивале "Фестик" в Москве

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкXXVI церемония вручения премии "Золотой граммофон"
XXVI церемония вручения премии Золотой граммофон - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Российский певец Валерий Меладзе выступил на музыкальном фестивале "Фестик" в Москве в субботу, видео его номера в соцсетях опубликовал коллектив Lovanda.

"Валерий Меладзе на Фестике", – было указано в подписи к видео.

В мае артист опровергал в своем Telegram-канале слухи, что он и его брат – продюсер Константин Меладзе – покинули Россию. Однако исполнитель заявлял, что решил порвать с шоу-бизнесом и заняться очисткой воды. Именно этой теме была посвящена, по словам певца, его кандидатская диссертация.
Столичный дискоклуб "Радуга" также выложил фото и видео с выступления Меладзе.
Фестиваль "Фестик-2022" проходил 27-28 августа в пространстве Supermetall в Москве. Среди исполнителей были заявлены Cream Soda, МС Сенечка, Miréle, Lovanda и "секретные гости".
Ранее стало известно, что в Москву вернулась Алла Пугачева.
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
27 августа, 21:08Шоубиз
Вернувшаяся в Россию Пугачева пообещала "наводить порядок"
 
ШоубизЗнаменитостиВалерий МеладзеШоу-бизнес
 
 
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