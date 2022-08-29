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Пугачева прокомментировала возвращение в Россию - РИА Новости, 29.08.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220829/pugacheva-1812790115.html
Пугачева прокомментировала возвращение в Россию
Пугачева прокомментировала возвращение в Россию - РИА Новости, 29.08.2022
Пугачева прокомментировала возвращение в Россию
Вернувшаяся в Россию певица Алла Пугачева рассказала, что у нее закончился отпуск, во время которого она проходила лечение и отдыхала.Пугачева и ее семья... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T07:44
2022-08-29T08:00
шоубиз
алла пугачева
россия
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Вернувшаяся в Россию певица Алла Пугачева рассказала, что у нее закончился отпуск, во время которого она проходила лечение и отдыхала.Пугачева и ее семья уезжали в Израиль. В субботу дизайнер Игорь Гуляев опубликовал в своем аккаунте в соцсети видео встречи с Пугачевой в Москве. Там она открывает дверь машины ногой и отвечает дизайнеру: "А я уже давно, я просто не могла никак собраться".Позже концертный директор певицы сообщил РИА Новости, что Пугачева давно вернулась в Москву, но концерты пока не планируются. "У вас такое прямо: возвращение блудной дочери. Кончился отпуск. Жалко", - сказала Пугачева на видео, которое также выложил Гуляев. "Я отдыхала, лечилась", - добавила артистка.Алла Пугачева – советская и российская певица, родилась 15 апреля 1949 года в Москве. Она впервые вышла на сцену в пять лет, в 16 – отправилась на первые гастроли. За свою карьеру записала более 500 композиций, с успехом выступала в России и за рубежом. Среди ее хитов - песни "Арлекино", "Миллион алых роз", "Женщина, которая поет", "Примадонна", "Мадам Брошкина" и многие другие.
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алла пугачева, россия
Шоубиз, Алла Пугачева, Россия
07:44 29.08.2022 (обновлено: 08:00 29.08.2022)
 
Пугачева прокомментировала возвращение в Россию

Вернувшаяся в Россию Алла Пугачева заявила, что во время отпуска она проходила лечение

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПевица Алла Пугачева
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Певица Алла Пугачева. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Вернувшаяся в Россию певица Алла Пугачева рассказала, что у нее закончился отпуск, во время которого она проходила лечение и отдыхала.

Пугачева и ее семья уезжали в Израиль. В субботу дизайнер Игорь Гуляев опубликовал в своем аккаунте в соцсети видео встречи с Пугачевой в Москве. Там она открывает дверь машины ногой и отвечает дизайнеру: "А я уже давно, я просто не могла никак собраться".

Позже концертный директор певицы сообщил РИА Новости, что Пугачева давно вернулась в Москву, но концерты пока не планируются. "У вас такое прямо: возвращение блудной дочери. Кончился отпуск. Жалко", - сказала Пугачева на видео, которое также выложил Гуляев. "Я отдыхала, лечилась", - добавила артистка.

Алла Пугачева – советская и российская певица, родилась 15 апреля 1949 года в Москве. Она впервые вышла на сцену в пять лет, в 16 – отправилась на первые гастроли. За свою карьеру записала более 500 композиций, с успехом выступала в России и за рубежом. Среди ее хитов - песни "Арлекино", "Миллион алых роз", "Женщина, которая поет", "Примадонна", "Мадам Брошкина" и многие другие.
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