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В Новосибирске отменили концерты Валерия Меладзе - РИА Новости, 14.12.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221214/meladze-1838602776.html
В Новосибирске отменили концерты Валерия Меладзе
В Новосибирске отменили концерты Валерия Меладзе - РИА Новости, 14.12.2022
В Новосибирске отменили концерты Валерия Меладзе
В Новосибирске отменили два концерта певца Валерия Меладзе в ДК "Железнодорожников". Ранее мероприятия перенесли с мая 2022 года на 26 и 30 апреля 2023-го. Об... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T14:42
2022-12-14T14:42
шоубиз
валерий меладзе
новосибирск
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В Новосибирске отменили два концерта певца Валерия Меладзе в ДК "Железнодорожников". Ранее мероприятия перенесли с мая 2022 года на 26 и 30 апреля 2023-го. Об этом сообщили местные СМИ. Накануне поклонникам артиста пришло уведомление, что его выступления не состоятся. Тем не менее билеты на концерты продавали до седьмого декабря. Зрителям вернут деньги на банковские карты, с которых производилась покупка. Организатор концертов никак не прокомментировал случившееся. Однако представители площадки сообщили, что расторгли договор аренды с ним еще в начале декабря. После начала СВО Меладзе осудил специальную военную операцию. Весной певец опроверг слухи о своем отъезде из России. Позже он сообщил о приостановлении музыкальной карьеры. Артист планировал заняться очисткой воды. Однако исполнитель продолжил выступать в Москве. В августе он стал участником фестиваля "Фестик". В ноябре музыкант отметился на частном мероприятии. Ранее артист выступил на закрытом концерте в Узбекистане. Ведущим вечера был Иван Ургант.
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валерий меладзе, новосибирск
Шоубиз, Валерий Меладзе, Новосибирск
14:42 14.12.2022
 
В Новосибирске отменили концерты Валерия Меладзе

В Новосибирске отменили два концерта Валерия Меладзе

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкСъемки новогодней программы на телеканале "Россия 1"
Съемки новогодней программы на телеканале Россия 1 - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В Новосибирске отменили два концерта певца Валерия Меладзе в ДК "Железнодорожников". Ранее мероприятия перенесли с мая 2022 года на 26 и 30 апреля 2023-го. Об этом сообщили местные СМИ.
Накануне поклонникам артиста пришло уведомление, что его выступления не состоятся. Тем не менее билеты на концерты продавали до седьмого декабря.
Зрителям вернут деньги на банковские карты, с которых производилась покупка.
Организатор концертов никак не прокомментировал случившееся. Однако представители площадки сообщили, что расторгли договор аренды с ним еще в начале декабря.
После начала СВО Меладзе осудил специальную военную операцию. Весной певец опроверг слухи о своем отъезде из России. Позже он сообщил о приостановлении музыкальной карьеры. Артист планировал заняться очисткой воды.
Однако исполнитель продолжил выступать в Москве. В августе он стал участником фестиваля "Фестик". В ноябре музыкант отметился на частном мероприятии.
Ранее артист выступил на закрытом концерте в Узбекистане. Ведущим вечера был Иван Ургант.
Журналист Отар Кушанашвили - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
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ШоубизВалерий МеладзеНовосибирск
 
 
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