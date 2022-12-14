https://ria.ru/20221214/meladze-1838602776.html

В Новосибирске отменили концерты Валерия Меладзе

В Новосибирске отменили концерты Валерия Меладзе - РИА Новости, 14.12.2022

В Новосибирске отменили концерты Валерия Меладзе

В Новосибирске отменили два концерта певца Валерия Меладзе в ДК "Железнодорожников". Ранее мероприятия перенесли с мая 2022 года на 26 и 30 апреля 2023-го. Об... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T14:42

2022-12-14T14:42

2022-12-14T14:42

шоубиз

валерий меладзе

новосибирск

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В Новосибирске отменили два концерта певца Валерия Меладзе в ДК "Железнодорожников". Ранее мероприятия перенесли с мая 2022 года на 26 и 30 апреля 2023-го. Об этом сообщили местные СМИ. Накануне поклонникам артиста пришло уведомление, что его выступления не состоятся. Тем не менее билеты на концерты продавали до седьмого декабря. Зрителям вернут деньги на банковские карты, с которых производилась покупка. Организатор концертов никак не прокомментировал случившееся. Однако представители площадки сообщили, что расторгли договор аренды с ним еще в начале декабря. После начала СВО Меладзе осудил специальную военную операцию. Весной певец опроверг слухи о своем отъезде из России. Позже он сообщил о приостановлении музыкальной карьеры. Артист планировал заняться очисткой воды. Однако исполнитель продолжил выступать в Москве. В августе он стал участником фестиваля "Фестик". В ноябре музыкант отметился на частном мероприятии. Ранее артист выступил на закрытом концерте в Узбекистане. Ведущим вечера был Иван Ургант.

https://ria.ru/20220808/kushanashvili-1808072411.html

новосибирск

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

валерий меладзе, новосибирск