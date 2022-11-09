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Осудивший СВО Меладзе выступил на корпоративе в Москве - РИА Новости, 09.11.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221109/meladze-1830161234.html
Осудивший СВО Меладзе выступил на корпоративе в Москве
Осудивший СВО Меладзе выступил на корпоративе в Москве - РИА Новости, 09.11.2022
Осудивший СВО Меладзе выступил на корпоративе в Москве
Осудивший спецоперацию Валерий Меладзе выступил на корпоративе в Москве. Видео артиста с празднования дня рождения блогера Лерчика появилось в соцсети. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T11:41
2022-11-09T11:48
шоубиз
валерий меладзе
россия
москва
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Осудивший спецоперацию Валерий Меладзе выступил на корпоративе в Москве. Видео артиста с празднования дня рождения блогера Лерчика появилось в соцсети. На кадрах видно, как певец, одетый в строгий костюм, исполняет на сцене песню "Самба белого мотылька". Также на вечеринке выступили Филипп Киркоров и Мот. В мае исполнитель опроверг слухи об отъезде из страны сообщением в своем Telegram-канале. Также он сообщил о приостановлении музыкальной карьеры и планах заняться очисткой воды. Однако артист продолжил выступать на мероприятиях в России. Летом Меладзе стал одним из участников музыкального фестиваля "Фестик". Ранее Кушанашвили рассказал, что певец получил возможность выступать, поскольку не позволял себе откровенных высказываний. Он добавил, что у исполнителя "высокий уровень жизни".
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валерий меладзе, россия, москва
Шоубиз, Валерий Меладзе, Россия, Москва
11:41 09.11.2022 (обновлено: 11:48 09.11.2022)
 
Осудивший СВО Меладзе выступил на корпоративе в Москве

Осудивший СВО певец Валерий Меладзе выступил на закрытом мероприятии в Москве

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкВалерий Меладзе
Валерий Меладзе - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Валерий Меладзе. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Осудивший спецоперацию Валерий Меладзе выступил на корпоративе в Москве. Видео артиста с празднования дня рождения блогера Лерчика появилось в соцсети.
Кадр из видео, опубликованного в социальной сети Никиты Мартынова
Кадр из видео, опубликованного в социальной сети Никиты Мартынова
Кадр из видео, опубликованного в социальной сети Никиты Мартынова
"На старт! Внимание! Марш!", – подписал пост автор ролика.
На кадрах видно, как певец, одетый в строгий костюм, исполняет на сцене песню "Самба белого мотылька".
Также на вечеринке выступили Филипп Киркоров и Мот.
В мае исполнитель опроверг слухи об отъезде из страны сообщением в своем Telegram-канале. Также он сообщил о приостановлении музыкальной карьеры и планах заняться очисткой воды.
Однако артист продолжил выступать на мероприятиях в России. Летом Меладзе стал одним из участников музыкального фестиваля "Фестик".
Ранее Кушанашвили рассказал, что певец получил возможность выступать, поскольку не позволял себе откровенных высказываний. Он добавил, что у исполнителя "высокий уровень жизни".
Певец Валерий Меладзе и телеведущий Иван Ургант - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября, 12:56Шоубиз
Меладзе и Ургант выступили на концерте в Узбекистане
 
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