https://ria.ru/20221109/meladze-1830161234.html

Осудивший СВО Меладзе выступил на корпоративе в Москве

Осудивший СВО Меладзе выступил на корпоративе в Москве - РИА Новости, 09.11.2022

Осудивший СВО Меладзе выступил на корпоративе в Москве

Осудивший спецоперацию Валерий Меладзе выступил на корпоративе в Москве. Видео артиста с празднования дня рождения блогера Лерчика появилось в соцсети. РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T11:41

2022-11-09T11:41

2022-11-09T11:48

шоубиз

валерий меладзе

россия

москва

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Осудивший спецоперацию Валерий Меладзе выступил на корпоративе в Москве. Видео артиста с празднования дня рождения блогера Лерчика появилось в соцсети. На кадрах видно, как певец, одетый в строгий костюм, исполняет на сцене песню "Самба белого мотылька". Также на вечеринке выступили Филипп Киркоров и Мот. В мае исполнитель опроверг слухи об отъезде из страны сообщением в своем Telegram-канале. Также он сообщил о приостановлении музыкальной карьеры и планах заняться очисткой воды. Однако артист продолжил выступать на мероприятиях в России. Летом Меладзе стал одним из участников музыкального фестиваля "Фестик". Ранее Кушанашвили рассказал, что певец получил возможность выступать, поскольку не позволял себе откровенных высказываний. Он добавил, что у исполнителя "высокий уровень жизни".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

валерий меладзе, россия, москва