https://ria.ru/20221109/meladze-1830161234.html
Осудивший СВО Меладзе выступил на корпоративе в Москве
Осудивший СВО Меладзе выступил на корпоративе в Москве - РИА Новости, 09.11.2022
Осудивший СВО Меладзе выступил на корпоративе в Москве
Осудивший спецоперацию Валерий Меладзе выступил на корпоративе в Москве. Видео артиста с празднования дня рождения блогера Лерчика появилось в соцсети. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T11:41
2022-11-09T11:41
2022-11-09T11:48
шоубиз
валерий меладзе
россия
москва
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Осудивший спецоперацию Валерий Меладзе выступил на корпоративе в Москве. Видео артиста с празднования дня рождения блогера Лерчика появилось в соцсети. На кадрах видно, как певец, одетый в строгий костюм, исполняет на сцене песню "Самба белого мотылька". Также на вечеринке выступили Филипп Киркоров и Мот. В мае исполнитель опроверг слухи об отъезде из страны сообщением в своем Telegram-канале. Также он сообщил о приостановлении музыкальной карьеры и планах заняться очисткой воды. Однако артист продолжил выступать на мероприятиях в России. Летом Меладзе стал одним из участников музыкального фестиваля "Фестик". Ранее Кушанашвили рассказал, что певец получил возможность выступать, поскольку не позволял себе откровенных высказываний. Он добавил, что у исполнителя "высокий уровень жизни".
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РИА Новости
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валерий меладзе, россия, москва
Шоубиз, Валерий Меладзе, Россия, Москва
11:41 09.11.2022 (обновлено: 11:48 09.11.2022)
Осудивший СВО Меладзе выступил на корпоративе в Москве
Осудивший СВО певец Валерий Меладзе выступил на закрытом мероприятии в Москве