"У него семья": Кушанашвили объяснил молчание Меладзе

"Когда я переписываюсь с Валерой Меладзе, знаю, что выступлений у этих людей достаточно, чтобы они поддерживали свой уровень жизни. А там уровень жизни - *** (обалдеете – Прим. ред.). Там уровень жизни, согласны они с властью или нет, это яхты, это все то, что вы привыкли читать по отношению к Илону Маску. Вот так живут они и продолжают жить", – сказал Кушанашвили.