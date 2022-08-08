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"У него семья": Кушанашвили объяснил молчание Меладзе - РИА Новости, 08.08.2022
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Шоубиз
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"У него семья": Кушанашвили объяснил молчание Меладзе
"У него семья": Кушанашвили объяснил молчание Меладзе - РИА Новости, 08.08.2022
"У него семья": Кушанашвили объяснил молчание Меладзе
Отар Кушанашвили в авторской передаче прокомментировал недавнее выступление Валерия Меладзе в Монако. Он сообщил, что певец продолжает выступать, поскольку не... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T15:37
2022-08-08T15:37
шоубиз
знаменитости
отар кушанашвили
валерий меладзе
шоу-бизнес
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Отар Кушанашвили в авторской передаче прокомментировал недавнее выступление Валерия Меладзе в Монако. Он сообщил, что певец продолжает выступать, поскольку не позволяет себе откровенных высказываний.Он добавил, что артист продолжает поддерживать свой высокий уровень жизни.Он призвал не беспокоиться за уехавших артистов, в частности, за Светлану Лободу, у которой "заработанного хватит на восемь следующих поколений".Ранее стало известно, что экс-участница "ВИА Гры" вместе с Максом Барских выступила на корпоративе в США и спела свои хиты на русском языке.
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знаменитости, отар кушанашвили, валерий меладзе, шоу-бизнес
15:37 08.08.2022
 
"У него семья": Кушанашвили объяснил молчание Меладзе

Кушанашвили объяснил отсутствие откровенных высказываний Меладзе наличием семьи

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЖурналист Отар Кушанашвили
Журналист Отар Кушанашвили - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Отар Кушанашвили в авторской передаче прокомментировал недавнее выступление Валерия Меладзе в Монако. Он сообщил, что певец продолжает выступать, поскольку не позволяет себе откровенных высказываний.

"Меладзе ездит, он не позволяет себе откровенных высказываний, потому что у него семья, ее надо содержать. И так он ходит по краю пропасти", – сообщил ведущий.

Он добавил, что артист продолжает поддерживать свой высокий уровень жизни.

"Когда я переписываюсь с Валерой Меладзе, знаю, что выступлений у этих людей достаточно, чтобы они поддерживали свой уровень жизни. А там уровень жизни - *** (обалдеете – Прим. ред.). Там уровень жизни, согласны они с властью или нет, это яхты, это все то, что вы привыкли читать по отношению к Илону Маску. Вот так живут они и продолжают жить", – сказал Кушанашвили.

Он призвал не беспокоиться за уехавших артистов, в частности, за Светлану Лободу, у которой "заработанного хватит на восемь следующих поколений".
Ранее стало известно, что экс-участница "ВИА Гры" вместе с Максом Барских выступила на корпоративе в США и спела свои хиты на русском языке.
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