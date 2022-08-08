https://ria.ru/20220808/kushanashvili-1808072411.html
"У него семья": Кушанашвили объяснил молчание Меладзе
"У него семья": Кушанашвили объяснил молчание Меладзе - РИА Новости, 08.08.2022
"У него семья": Кушанашвили объяснил молчание Меладзе
Отар Кушанашвили в авторской передаче прокомментировал недавнее выступление Валерия Меладзе в Монако. Он сообщил, что певец продолжает выступать, поскольку не... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T15:37
2022-08-08T15:37
2022-08-08T15:37
шоубиз
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отар кушанашвили
валерий меладзе
шоу-бизнес
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Отар Кушанашвили в авторской передаче прокомментировал недавнее выступление Валерия Меладзе в Монако. Он сообщил, что певец продолжает выступать, поскольку не позволяет себе откровенных высказываний.Он добавил, что артист продолжает поддерживать свой высокий уровень жизни.Он призвал не беспокоиться за уехавших артистов, в частности, за Светлану Лободу, у которой "заработанного хватит на восемь следующих поколений".Ранее стало известно, что экс-участница "ВИА Гры" вместе с Максом Барских выступила на корпоративе в США и спела свои хиты на русском языке.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, отар кушанашвили, валерий меладзе, шоу-бизнес
"У него семья": Кушанашвили объяснил молчание Меладзе
Кушанашвили объяснил отсутствие откровенных высказываний Меладзе наличием семьи
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Отар Кушанашвили в авторской передаче прокомментировал недавнее выступление Валерия Меладзе в Монако. Он сообщил, что певец продолжает выступать, поскольку не позволяет себе откровенных высказываний.
"Меладзе ездит, он не позволяет себе откровенных высказываний, потому что у него семья, ее надо содержать. И так он ходит по краю пропасти", – сообщил ведущий.
Он добавил, что артист продолжает поддерживать свой высокий уровень жизни.
"Когда я переписываюсь с Валерой Меладзе, знаю, что выступлений у этих людей достаточно, чтобы они поддерживали свой уровень жизни. А там уровень жизни - *** (обалдеете – Прим. ред.). Там уровень жизни, согласны они с властью или нет, это яхты, это все то, что вы привыкли читать по отношению к Илону Маску. Вот так живут они и продолжают жить", – сказал Кушанашвили.
Он призвал не беспокоиться за уехавших артистов, в частности, за Светлану Лободу, у которой "заработанного хватит на восемь следующих поколений".
Ранее стало известно, что экс-участница "ВИА Гры" вместе с Максом Барских выступила
на корпоративе в США и спела свои хиты на русском языке.