https://ria.ru/20220808/loboda-1808051812.html

Лобода и Барских выступили на корпоративе в США с русскими хитами

Лобода и Барских выступили на корпоративе в США с русскими хитами - РИА Новости, 08.08.2022

Лобода и Барских выступили на корпоративе в США с русскими хитами

Светлана Лобода и Макс Барских выступили на частном мероприятии в США: посмотреть выступление артистов захотела семейная пара, сообщила журналист Алена... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T14:34

2022-08-08T14:34

2022-08-08T14:34

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шоу-бизнес

светлана лобода

макс барских

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Светлана Лобода и Макс Барских выступили на частном мероприятии в США: посмотреть выступление артистов захотела семейная пара, сообщила журналист Алена Жигалова. Торжество было организовано в честь дня рождения их сына.Отмечается, что знаменитости исполнили свои хиты на русском языке, в частности Лобода спела трек "Твои глаза", а Барских – "Туманы". Ранее украинский певец запретил использовать свои композиции на территории России, а также разорвал все контракты с российскими компаниями.Лобода в недавнем интервью заявила, что отказала дочерям – Еве и Матильде – в возвращении в Россию, несмотря на их сложную адаптацию в другой стране.

https://ria.ru/20220808/otezd-1808013606.html

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Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес, светлана лобода, макс барских