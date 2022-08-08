https://ria.ru/20220808/loboda-1808051812.html
Лобода и Барских выступили на корпоративе в США с русскими хитами
Лобода и Барских выступили на корпоративе в США с русскими хитами - РИА Новости, 08.08.2022
Лобода и Барских выступили на корпоративе в США с русскими хитами
Светлана Лобода и Макс Барских выступили на частном мероприятии в США: посмотреть выступление артистов захотела семейная пара, сообщила журналист Алена... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T14:34
2022-08-08T14:34
2022-08-08T14:34
шоубиз
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шоу-бизнес
светлана лобода
макс барских
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Светлана Лобода и Макс Барских выступили на частном мероприятии в США: посмотреть выступление артистов захотела семейная пара, сообщила журналист Алена Жигалова. Торжество было организовано в честь дня рождения их сына.Отмечается, что знаменитости исполнили свои хиты на русском языке, в частности Лобода спела трек "Твои глаза", а Барских – "Туманы". Ранее украинский певец запретил использовать свои композиции на территории России, а также разорвал все контракты с российскими компаниями.Лобода в недавнем интервью заявила, что отказала дочерям – Еве и Матильде – в возвращении в Россию, несмотря на их сложную адаптацию в другой стране.
https://ria.ru/20220808/otezd-1808013606.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, шоу-бизнес, светлана лобода, макс барских
Лобода и Барских выступили на корпоративе в США с русскими хитами
Лобода и Барских спели русскоязычные хиты "Твои глаза" и "Туманы" на корпоративе в США