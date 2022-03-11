https://ria.ru/20220311/ukraina-1777617588.html

Известный украинский певец запретил россиянам слушать его песни

Украинский певец Макс Барских запретил использовать свою музыку в России - РИА Новости, 11.03.2022

Известный украинский певец запретил россиянам слушать его песни

Украинский певец и композитор Макс Барских запретил использовать свои композиции на территории России. Об этом артист сообщил в своем инстаграме. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T11:47

2022-03-11T11:47

2022-03-11T11:48

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

россия

украина

донбасс

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Украинский певец и композитор Макс Барских запретил использовать свои композиции на территории России. Об этом артист сообщил в своем инстаграме."Я официально запрещаю использовать мою музыку на территории Российской Федерации в любом виде всем радиостанциям, телеканалам, фильмам и сериалам, где она звучит в качестве саундтреков!" — написал он, добавив, что разрывает контракты со всеми российскими компаниями.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.

https://ria.ru/20220307/importozameschenie-1776922231.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

владимир путин, россия, украина, донбасс