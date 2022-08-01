Лобода отказала дочерям в возвращении в Россию

"Дети вообще сложно адаптируются к новой реальности. <…> Я очень долго объясняла, почему мы не можем остаться, почему мы выбираем такой путь. Она меня слышит, понимает и поддерживает, но ей очень тяжело. Она говорит: "Мама, я очень скучаю по своим друзьям". Но я говорю, что так сложилось, так сложились наши обстоятельства, что вернуться мы не можем и не вернемся", – сказала Лобода.