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Лобода отказала дочерям в возвращении в Россию - РИА Новости, 01.08.2022
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Шоубиз
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Лобода отказала дочерям в возвращении в Россию
Лобода отказала дочерям в возвращении в Россию - РИА Новости, 01.08.2022
Лобода отказала дочерям в возвращении в Россию
Светлана Лобода призналась, что отказала дочерям в возвращении в Россию. Она сообщила, что дети с трудом восприняли переезд в другую страну, особенно старшая... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T11:43
2022-08-01T11:43
шоубиз
знаменитости
светлана лобода
шоу-бизнес
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Светлана Лобода призналась, что отказала дочерям в возвращении в Россию. Она сообщила, что дети с трудом восприняли переезд в другую страну, особенно старшая дочь Ева.В интервью грузинской журналистке Ноэ Сулаберидзе певица добавила, что младшая Матильда тоже задает вопросы.Ранее артистка анонсировала тур по Европе и Америке после отмены концертов в России. До этого она осудила специальную военную операцию на Украине.
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знаменитости, светлана лобода, шоу-бизнес
11:43 01.08.2022
 
Лобода отказала дочерям в возвращении в Россию

Светлана Лобода отказала дочерям Еве и Матильде в возвращении в Россию

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПевица Светлана Лобода
Певица Светлана Лобода - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Светлана Лобода призналась, что отказала дочерям в возвращении в Россию. Она сообщила, что дети с трудом восприняли переезд в другую страну, особенно старшая дочь Ева.

"Дети вообще сложно адаптируются к новой реальности. <…> Я очень долго объясняла, почему мы не можем остаться, почему мы выбираем такой путь. Она меня слышит, понимает и поддерживает, но ей очень тяжело. Она говорит: "Мама, я очень скучаю по своим друзьям". Но я говорю, что так сложилось, так сложились наши обстоятельства, что вернуться мы не можем и не вернемся", – сказала Лобода.

В интервью грузинской журналистке Ноэ Сулаберидзе певица добавила, что младшая Матильда тоже задает вопросы.

"Матильда маленькая, ей четыре года. Она часто меня спрашивает, почему мы живем в другом доме, почему мы уехали в другую страну. Я говорю ей, что мы путешествуем по миру и смотрим разные места", – заключила Лобода.

Ранее артистка анонсировала тур по Европе и Америке после отмены концертов в России. До этого она осудила специальную военную операцию на Украине.
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