Лобода отказала дочерям в возвращении в Россию
Светлана Лобода отказала дочерям Еве и Матильде в возвращении в Россию
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Светлана Лобода призналась, что отказала дочерям в возвращении в Россию. Она сообщила, что дети с трудом восприняли переезд в другую страну, особенно старшая дочь Ева.
"Дети вообще сложно адаптируются к новой реальности. <…> Я очень долго объясняла, почему мы не можем остаться, почему мы выбираем такой путь. Она меня слышит, понимает и поддерживает, но ей очень тяжело. Она говорит: "Мама, я очень скучаю по своим друзьям". Но я говорю, что так сложилось, так сложились наши обстоятельства, что вернуться мы не можем и не вернемся", – сказала Лобода.
В интервью грузинской журналистке Ноэ Сулаберидзе певица добавила, что младшая Матильда тоже задает вопросы.
"Матильда маленькая, ей четыре года. Она часто меня спрашивает, почему мы живем в другом доме, почему мы уехали в другую страну. Я говорю ей, что мы путешествуем по миру и смотрим разные места", – заключила Лобода.
Ранее артистка анонсировала тур по Европе и Америке после отмены концертов в России. До этого она осудила специальную военную операцию на Украине.