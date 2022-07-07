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"Петь не на русском будете?": Лобода анонсировала тур по Европе и Америке - РИА Новости, 07.07.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220707/loboda-1800977999.html
"Петь не на русском будете?": Лобода анонсировала тур по Европе и Америке
"Петь не на русском будете?": Лобода анонсировала тур по Европе и Америке - РИА Новости, 07.07.2022
"Петь не на русском будете?": Лобода анонсировала тур по Европе и Америке
Светлана Лобода после длительного перерыва и отмены концертов в России анонсировала тур по Европе и Америке. Первые выступления артистки пройдут в Таллине и... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T16:14
2022-07-07T16:14
шоубиз
знаменитости
светлана лобода
шоу-бизнес
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Светлана Лобода после длительного перерыва и отмены концертов в России анонсировала тур по Европе и Америке. Первые выступления артистки пройдут в Таллине и Риге 12 и 14 августа соответственно.В комментариях уточнили, на каком языке она будет исполнять треки.Также в комментариях попросили вернуть деньги за отмененные концерты.Ранее Little Big заявили, что не боятся потерять аудиторию после переезда в Лос-Анджелес.
https://ria.ru/20220602/loboda-1792588398.html
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знаменитости, светлана лобода, шоу-бизнес
16:14 07.07.2022
 
"Петь не на русском будете?": Лобода анонсировала тур по Европе и Америке

Светлана Лобода анонсировала тур по Европе и Америке после отмены концертов в России

© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкПевица Лобода выступает на юбилейном вечере Народного Артиста России — Игоря Крутого в рамках международного конкурса молодых исполнителей "Новая волна - 2019" в Сочи
Певица Лобода выступает на юбилейном вечере Народного Артиста России — Игоря Крутого в рамках международного конкурса молодых исполнителей Новая волна - 2019 в Сочи - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Светлана Лобода после длительного перерыва и отмены концертов в России анонсировала тур по Европе и Америке. Первые выступления артистки пройдут в Таллине и Риге 12 и 14 августа соответственно.

"В это непростое время я приняла для себя решение начать тур по городам Европы и Америки", – написала певица.

В комментариях уточнили, на каком языке она будет исполнять треки.

"Петь-то, надеюсь, не на русском будете, а на своем родном?", "А почему ты приглашаешь на русском языке?", "На каком языке будете петь?", – спросили подписчики.

Певица Лобода выступает на юбилейном вечере Народного Артиста России — Игоря Крутого в рамках международного конкурса молодых исполнителей Новая волна - 2019 в Сочи - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
2 июня, 12:37Шоубиз
Во Владивостоке отменили концерт Светланы Лободы
Также в комментариях попросили вернуть деньги за отмененные концерты.

"А где бабки за отмененные концерты. Кончились", "Точно. Такая "правильная", а деньги не возвращает", "Деньги верните за отмененные концерты!", – добавили пользователи.

Ранее Little Big заявили, что не боятся потерять аудиторию после переезда в Лос-Анджелес.
Певица Вера Брежнева - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
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