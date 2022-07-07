https://ria.ru/20220707/loboda-1800977999.html

"Петь не на русском будете?": Лобода анонсировала тур по Европе и Америке

"Петь не на русском будете?": Лобода анонсировала тур по Европе и Америке - РИА Новости, 07.07.2022

"Петь не на русском будете?": Лобода анонсировала тур по Европе и Америке

Светлана Лобода после длительного перерыва и отмены концертов в России анонсировала тур по Европе и Америке. Первые выступления артистки пройдут в Таллине и... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T16:14

2022-07-07T16:14

2022-07-07T16:14

шоубиз

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светлана лобода

шоу-бизнес

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Светлана Лобода после длительного перерыва и отмены концертов в России анонсировала тур по Европе и Америке. Первые выступления артистки пройдут в Таллине и Риге 12 и 14 августа соответственно.В комментариях уточнили, на каком языке она будет исполнять треки.Также в комментариях попросили вернуть деньги за отмененные концерты.Ранее Little Big заявили, что не боятся потерять аудиторию после переезда в Лос-Анджелес.

https://ria.ru/20220602/loboda-1792588398.html

https://ria.ru/20220624/artisty-1797265506.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, светлана лобода, шоу-бизнес