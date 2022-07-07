"Петь не на русском будете?": Лобода анонсировала тур по Европе и Америке
Светлана Лобода анонсировала тур по Европе и Америке после отмены концертов в России
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкПевица Лобода выступает на юбилейном вечере Народного Артиста России — Игоря Крутого в рамках международного конкурса молодых исполнителей "Новая волна - 2019" в Сочи
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Светлана Лобода после длительного перерыва и отмены концертов в России анонсировала тур по Европе и Америке. Первые выступления артистки пройдут в Таллине и Риге 12 и 14 августа соответственно.
"В это непростое время я приняла для себя решение начать тур по городам Европы и Америки", – написала певица.
В комментариях уточнили, на каком языке она будет исполнять треки.
"Петь-то, надеюсь, не на русском будете, а на своем родном?", "А почему ты приглашаешь на русском языке?", "На каком языке будете петь?", – спросили подписчики.
Также в комментариях попросили вернуть деньги за отмененные концерты.
"А где бабки за отмененные концерты. Кончились", "Точно. Такая "правильная", а деньги не возвращает", "Деньги верните за отмененные концерты!", – добавили пользователи.
Ранее Little Big заявили, что не боятся потерять аудиторию после переезда в Лос-Анджелес.