Уехавший из России солист Little Big похвалил жизнь в США
Уехавший из России солист Little Big Илья Прусикин похвалил жизнь в США
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкУчастники группы Little Big Софья Таюрская и Илья Прусикин (слева) на красной дорожке перед началом ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки "Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света" во дворце спорта "Мегаспорт" в Москве.
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Уехавший из России солист Little Big Илья Прусикин похвалил жизнь в США, отметив, что там есть место каждому.
"Америка – мультикультурная страна, где место есть каждому. Здесь неважно, кто ты – русский, мексиканец, американец и так далее. Всем на всех пофиг в хорошем смысле. Занимайся своим делом, а я занимаюсь своим", – сказал Прусикин.
Вместе с солисткой Софьей Таюрской он переехал в Лос-Анджелес. Исполнитель отметил, что они отменят все концерты в России.
"Все концерты в России придется отменить", – добавил Прусикин.
Он также сообщил в интервью BBC News, что не боится потерять аудиторию.
"Мы выразили мнение. То, что оно кому-то не понравится – окей, это же наше мнение", – заключил артист.
Перед отъездом в США участники Little Big осудили специальную военную операцию России на Украине. Теперь коллектив планирует сотрудничать с американским лейблом.
Коллектив Little Big был основан в Санкт-Петербурге музыкантом-блогером Ильей Прусикиным (Ильич) и режиссером Алиной Пязок. В 2020 году группа выдвигалась на Евровидение от России с песней UNO, клип на которую в течение нескольких месяцев остается самым просматриваемым на официальном канале конкурса в YouTube.