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Уехавший из России солист Little Big похвалил жизнь в США - РИА Новости, 07.07.2022
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Шоубиз
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Уехавший из России солист Little Big похвалил жизнь в США
Уехавший из России солист Little Big похвалил жизнь в США - РИА Новости, 07.07.2022
Уехавший из России солист Little Big похвалил жизнь в США
Уехавший из России солист Little Big Илья Прусикин похвалил жизнь в США, отметив, что там есть место каждому. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T15:34
2022-07-07T15:33
шоубиз
знаменитости
little big
софья таюрская
ильич (илья прусикин)
шоу-бизнес
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Уехавший из России солист Little Big Илья Прусикин похвалил жизнь в США, отметив, что там есть место каждому.Вместе с солисткой Софьей Таюрской он переехал в Лос-Анджелес. Исполнитель отметил, что они отменят все концерты в России.Он также сообщил в интервью BBC News, что не боится потерять аудиторию.Перед отъездом в США участники Little Big осудили специальную военную операцию России на Украине. Теперь коллектив планирует сотрудничать с американским лейблом. Коллектив Little Big был основан в Санкт-Петербурге музыкантом-блогером Ильей Прусикиным (Ильич) и режиссером Алиной Пязок. В 2020 году группа выдвигалась на Евровидение от России с песней UNO, клип на которую в течение нескольких месяцев остается самым просматриваемым на официальном канале конкурса в YouTube.
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знаменитости, little big, софья таюрская, ильич (илья прусикин), шоу-бизнес
15:34 07.07.2022
 
Уехавший из России солист Little Big похвалил жизнь в США

Уехавший из России солист Little Big Илья Прусикин похвалил жизнь в США

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкУчастники группы Little Big Софья Таюрская и Илья Прусикин (слева) на красной дорожке перед началом ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки "Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света" во дворце спорта "Мегаспорт" в Москве.
Участники группы Little Big Софья Таюрская и Илья Прусикин (слева) на красной дорожке перед началом ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света во дворце спорта Мегаспорт в Москве. - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Уехавший из России солист Little Big Илья Прусикин похвалил жизнь в США, отметив, что там есть место каждому.

"Америка – мультикультурная страна, где место есть каждому. Здесь неважно, кто ты – русский, мексиканец, американец и так далее. Всем на всех пофиг в хорошем смысле. Занимайся своим делом, а я занимаюсь своим", – сказал Прусикин.

Вместе с солисткой Софьей Таюрской он переехал в Лос-Анджелес. Исполнитель отметил, что они отменят все концерты в России.

"Все концерты в России придется отменить", – добавил Прусикин.

Он также сообщил в интервью BBC News, что не боится потерять аудиторию.

"Мы выразили мнение. То, что оно кому-то не понравится – окей, это же наше мнение", – заключил артист.

Перед отъездом в США участники Little Big осудили специальную военную операцию России на Украине. Теперь коллектив планирует сотрудничать с американским лейблом.
Коллектив Little Big был основан в Санкт-Петербурге музыкантом-блогером Ильей Прусикиным (Ильич) и режиссером Алиной Пязок. В 2020 году группа выдвигалась на Евровидение от России с песней UNO, клип на которую в течение нескольких месяцев остается самым просматриваемым на официальном канале конкурса в YouTube.
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