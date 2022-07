https://ria.ru/20220707/prusikin-1800962123.html

Уехавший из России солист Little Big похвалил жизнь в США

Уехавший из России солист Little Big похвалил жизнь в США

2022-07-07T15:34

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Уехавший из России солист Little Big Илья Прусикин похвалил жизнь в США, отметив, что там есть место каждому.Вместе с солисткой Софьей Таюрской он переехал в Лос-Анджелес. Исполнитель отметил, что они отменят все концерты в России.Он также сообщил в интервью BBC News, что не боится потерять аудиторию.Перед отъездом в США участники Little Big осудили специальную военную операцию России на Украине. Теперь коллектив планирует сотрудничать с американским лейблом. Коллектив Little Big был основан в Санкт-Петербурге музыкантом-блогером Ильей Прусикиным (Ильич) и режиссером Алиной Пязок. В 2020 году группа выдвигалась на Евровидение от России с песней UNO, клип на которую в течение нескольких месяцев остается самым просматриваемым на официальном канале конкурса в YouTube.

