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Группа Little Big уехала в Лос-Анджелес - РИА Новости, 25.06.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220624/gruppa-1798003605.html
Группа Little Big уехала в Лос-Анджелес
Группа Little Big уехала в Лос-Анджелес - РИА Новости, 25.06.2022
Группа Little Big уехала в Лос-Анджелес
Российская музыкальная группа Little Big объявила на своем официальном сайте, что теперь базируется в Лос-Анджелесе. РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-24T20:50
2022-06-25T00:45
шоубиз
технологии
санкт-петербург
россия
little big
лос-анджелес
сша
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российская музыкальная группа Little Big объявила на своем официальном сайте, что теперь базируется в Лос-Анджелесе."Little Big – это панк-поп-рейв группа, базирующаяся в Лос-Анджелесе", - пишет российская группа на своем официальном сайте.Коллектив Little Big был основан в Санкт-Петербурге музыкантом-блогером Ильей Прусикиным (Ильич) и режиссером Алиной Пязок. В 2020 году группа выдвигалась на конкурс "Евровидение" от России с песней UNO, клип на которую в июле 2020 года стал самым просматриваемым на канале европейского песенного конкурса.
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санкт-петербург
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технологии, санкт-петербург, россия, little big, лос-анджелес, сша
20:50 24.06.2022 (обновлено: 00:45 25.06.2022)
 
Группа Little Big уехала в Лос-Анджелес

Музыканты группы Little Big уехали из России в США

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкУчастники группы Little Big Софья Таюрская и Илья Прусикин (слева)
Участники группы Little Big Софья Таюрская и Илья Прусикин (слева) - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Участники группы Little Big Софья Таюрская и Илья Прусикин (слева). Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российская музыкальная группа Little Big объявила на своем официальном сайте, что теперь базируется в Лос-Анджелесе.
"Little Big – это панк-поп-рейв группа, базирующаяся в Лос-Анджелесе", - пишет российская группа на своем официальном сайте.
Коллектив Little Big был основан в Санкт-Петербурге музыкантом-блогером Ильей Прусикиным (Ильич) и режиссером Алиной Пязок. В 2020 году группа выдвигалась на конкурс "Евровидение" от России с песней UNO, клип на которую в июле 2020 года стал самым просматриваемым на канале европейского песенного конкурса.
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20 июня, 16:43Шоубиз
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ШоубизТехнологииСанкт-ПетербургРоссияLittle BigЛос-АнджелесСША
 
 
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