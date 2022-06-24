https://ria.ru/20220624/gruppa-1798003605.html
Группа Little Big уехала в Лос-Анджелес
Группа Little Big уехала в Лос-Анджелес - РИА Новости, 25.06.2022
Группа Little Big уехала в Лос-Анджелес
Российская музыкальная группа Little Big объявила на своем официальном сайте, что теперь базируется в Лос-Анджелесе. РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-24T20:50
2022-06-24T20:50
2022-06-25T00:45
шоубиз
технологии
санкт-петербург
россия
little big
лос-анджелес
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/05/1735785767_0:0:3260:1835_1920x0_80_0_0_f2e4ca20d409e2fe0679835c200016f6.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российская музыкальная группа Little Big объявила на своем официальном сайте, что теперь базируется в Лос-Анджелесе."Little Big – это панк-поп-рейв группа, базирующаяся в Лос-Анджелесе", - пишет российская группа на своем официальном сайте.Коллектив Little Big был основан в Санкт-Петербурге музыкантом-блогером Ильей Прусикиным (Ильич) и режиссером Алиной Пязок. В 2020 году группа выдвигалась на конкурс "Евровидение" от России с песней UNO, клип на которую в июле 2020 года стал самым просматриваемым на канале европейского песенного конкурса.
https://ria.ru/20220620/baysarov-1796804592.html
санкт-петербург
россия
лос-анджелес
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/05/1735785767_529:0:3260:2048_1920x0_80_0_0_492419cf67b945a84a60013f7b3c228a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, санкт-петербург, россия, little big, лос-анджелес, сша
20:50 24.06.2022 (обновлено: 00:45 25.06.2022)
Группа Little Big уехала в Лос-Анджелес
Музыканты группы Little Big уехали из России в США