https://ria.ru/20220624/gruppa-1798003605.html

Группа Little Big уехала в Лос-Анджелес

Группа Little Big уехала в Лос-Анджелес - РИА Новости, 25.06.2022

Группа Little Big уехала в Лос-Анджелес

Российская музыкальная группа Little Big объявила на своем официальном сайте, что теперь базируется в Лос-Анджелесе. РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-24T20:50

2022-06-24T20:50

2022-06-25T00:45

шоубиз

технологии

санкт-петербург

россия

little big

лос-анджелес

сша

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российская музыкальная группа Little Big объявила на своем официальном сайте, что теперь базируется в Лос-Анджелесе."Little Big – это панк-поп-рейв группа, базирующаяся в Лос-Анджелесе", - пишет российская группа на своем официальном сайте.Коллектив Little Big был основан в Санкт-Петербурге музыкантом-блогером Ильей Прусикиным (Ильич) и режиссером Алиной Пязок. В 2020 году группа выдвигалась на конкурс "Евровидение" от России с песней UNO, клип на которую в июле 2020 года стал самым просматриваемым на канале европейского песенного конкурса.

https://ria.ru/20220620/baysarov-1796804592.html

санкт-петербург

россия

лос-анджелес

сша

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, санкт-петербург, россия, little big, лос-анджелес, сша