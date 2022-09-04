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Дела Пугачевой в России и концерты Меладзе в Москве: новости шоубиза - РИА Новости, 04.09.2022
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220904/shoubiz-1814074152.html
Дела Пугачевой в России и концерты Меладзе в Москве: новости шоубиза
Дела Пугачевой в России и концерты Меладзе в Москве: новости шоубиза - РИА Новости, 04.09.2022
Дела Пугачевой в России и концерты Меладзе в Москве: новости шоубиза
Первые дни осени охладили погоду в России, но не снизили градус в шоу-бизнесе. РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T10:00
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шоубиз
алла пугачева
валерий меладзе
анита цой
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Первые дни осени охладили погоду в России, но не снизили градус в шоу-бизнесе. Алла Пугачева после возращения в Россию озвучила свои планы на ближайшее время, а пока отвела детей – Лизу и Гарри – в школу, как и обещала, когда была в Израиле. Валерий Меладзе после осуждения спецоперации на Украине начал снова зарабатывать в России. А его некоторые коллеги по сцене заявили о "черном списке" артистов, которым нежелательно выступать в нашей стране. Однако никто не смог сказать, кто именно его составил и кто конкретно в нем находится. Пенсионный фонд России через суд хочет оштрафовать Аниту Цой. Оказалось, что ее ИП задолжал организации. Об этих и других новостях шоу-бизнеса слушайте в подкасте "Роман о шоубизе".
https://ria.ru/20220901/pugacheva-1813712637.html
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алла пугачева, валерий меладзе, анита цой
Шоубиз, Алла Пугачева, Валерий Меладзе, Анита Цой
10:00 04.09.2022 (обновлено: 12:32 04.09.2022)
 
Дела Пугачевой в России и концерты Меладзе в Москве: новости шоубиза

Пугачева решает дела в Москве, а Меладзе выступает с концертами: новости шоубиза за неделю

© @alla_orfeyСкриншот публикации Аллы Пугачевой в Instagram
Скриншот публикации Аллы Пугачевой в Instagram
© @alla_orfey
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Первые дни осени охладили погоду в России, но не снизили градус в шоу-бизнесе.
Алла Пугачева после возращения в Россию озвучила свои планы на ближайшее время, а пока отвела детей – Лизу и Гарри – в школу, как и обещала, когда была в Израиле.
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
1 сентября, 13:44Шоубиз
Алла Пугачева лично отвела детей в школу
Валерий Меладзе после осуждения спецоперации на Украине начал снова зарабатывать в России. А его некоторые коллеги по сцене заявили о "черном списке" артистов, которым нежелательно выступать в нашей стране. Однако никто не смог сказать, кто именно его составил и кто конкретно в нем находится.
Пенсионный фонд России через суд хочет оштрафовать Аниту Цой. Оказалось, что ее ИП задолжал организации.
Об этих и других новостях шоу-бизнеса слушайте в подкасте "Роман о шоубизе".
Дела Пугачевой в России и корпоративы Меладзе - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
2 сентября, 14:00Роман о шоубизе
Дела Пугачевой в России и корпоративы МеладзеАлла Пугачева вернулась в Москву, чтобы навести порядок. Валерий Меладзе осудил спецоперацию, но продолжает работать в России. Пенсионный фонд подал в суд на Аниту Цой. Оззи Осборн сыт по горло от США, а Михаил Шуфутинский подсчитал доходы от песни "Третье сентября".
 
ШоубизАлла ПугачеваВалерий МеладзеАнита Цой
 
 
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