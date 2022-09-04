10:00 04.09.2022 (обновлено: 12:32 04.09.2022)
Дела Пугачевой в России и концерты Меладзе в Москве: новости шоубиза
Пугачева решает дела в Москве, а Меладзе выступает с концертами: новости шоубиза за неделю
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Первые дни осени охладили погоду в России, но не снизили градус в шоу-бизнесе.
Алла Пугачева после возращения в Россию озвучила свои планы на ближайшее время, а пока отвела детей – Лизу и Гарри – в школу, как и обещала, когда была в Израиле.
1 сентября, 13:44ШоубизАлла Пугачева лично отвела детей в школу
Валерий Меладзе после осуждения спецоперации на Украине начал снова зарабатывать в России. А его некоторые коллеги по сцене заявили о "черном списке" артистов, которым нежелательно выступать в нашей стране. Однако никто не смог сказать, кто именно его составил и кто конкретно в нем находится.
Пенсионный фонд России через суд хочет оштрафовать Аниту Цой. Оказалось, что ее ИП задолжал организации.
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2 сентября, 14:00Роман о шоубизеДела Пугачевой в России и корпоративы МеладзеАлла Пугачева вернулась в Москву, чтобы навести порядок. Валерий Меладзе осудил спецоперацию, но продолжает работать в России. Пенсионный фонд подал в суд на Аниту Цой. Оззи Осборн сыт по горло от США, а Михаил Шуфутинский подсчитал доходы от песни "Третье сентября".