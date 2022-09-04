https://ria.ru/20220904/shoubiz-1814074152.html

Дела Пугачевой в России и концерты Меладзе в Москве: новости шоубиза

Дела Пугачевой в России и концерты Меладзе в Москве: новости шоубиза - РИА Новости, 04.09.2022

Дела Пугачевой в России и концерты Меладзе в Москве: новости шоубиза

Первые дни осени охладили погоду в России, но не снизили градус в шоу-бизнесе. РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T10:00

2022-09-04T10:00

2022-09-04T12:32

шоубиз

алла пугачева

валерий меладзе

анита цой

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Первые дни осени охладили погоду в России, но не снизили градус в шоу-бизнесе. Алла Пугачева после возращения в Россию озвучила свои планы на ближайшее время, а пока отвела детей – Лизу и Гарри – в школу, как и обещала, когда была в Израиле. Валерий Меладзе после осуждения спецоперации на Украине начал снова зарабатывать в России. А его некоторые коллеги по сцене заявили о "черном списке" артистов, которым нежелательно выступать в нашей стране. Однако никто не смог сказать, кто именно его составил и кто конкретно в нем находится. Пенсионный фонд России через суд хочет оштрафовать Аниту Цой. Оказалось, что ее ИП задолжал организации. Об этих и других новостях шоу-бизнеса слушайте в подкасте "Роман о шоубизе".

https://ria.ru/20220901/pugacheva-1813712637.html

https://ria.ru/20220902/shoubiz-1813980813.html

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2022

Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

алла пугачева, валерий меладзе, анита цой